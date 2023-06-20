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الملكة رانيا مع ليتيزيا .. لماذا ظهرت بهذه الإطلالة التي لا تتناسب مع أجواء إسبانيا؟!

على الرغم من أناقتها إلا أن الملكة رانيا اختارات اللون الاسود وأكمام طويلة مما لا يتناسب مع أجواء إسبانيا الحارة في مثل هذا التوقيت

كتب سالم حنفي
الملكتان رانيا وليتيزيا
الملكة رانيا العبدالله والملكة ليتيزيا
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وطن – وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني برفقة زوجته الملكة رانيا، الإثنين، إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، في زيارة رسمية صاحبهما فيها الأمير هاشم، وهي زيارة تزامنت مع الذكرى الـ 9 لجلوس الملك فيليب السادس على عرش المملكة الإسبانية.

وكالعادة، لفتت إطلالة الملكة رانيا العبدالله والملكة “ليتيزيا” الانظار بأناقتهما، حيث نالتا قدرا كبيرا من حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع “mujerhoy” الإسباني المتخصص في نقل الاخبار الملكية، فقد أخذت الملكة رانيا دورها كضيف على محمل الجد، حيث أنها وبعد تألقها في حفل زفاف ابنها الأمير الحسين الذي أقيم قبل أسابيع قليلة، أعطت الملكة رانيا مكانة بارزة للمضيفة ليتيزيا باختيار فستان أسود بسيط كإطلالة، لكنه كان أنيقا أيضا.

وفقا للموقع، فإنه كان متوقعا أن تظهر الملكة رانيا بكامل الألوان والملابس الراقية التي جعلتها تتصدر قوائم أفضل النساء الملكيات أناقة، إلا أن ظهورها أصاب الجميع “بخيبة أمل طفيفة” باختيارها مظهرًا رصينًا للغاية وغير مناسب لدرجات الحرارة المرتفعة الموجودة بالفعل في إسبانيا.

الأمير هاشم
الأمير هاشم في زيارة رسمية لمدريد مع عائلته

فستان أسود داكن

وقد اختارت الملكة رانيا العبدالله اللون الأسود ، الذي ربما يكون داكنًا جدًا لحدث نهاري ولموسم ربيعي أو صيفي تقريبًا في مثل هذا الوقت من العام، حيث ظهرت بفستان بأكمام طويلة وياقة دائرية وطول متوسط فيما بدا كأنه حار جدًا.

الملكة رانيا
الملكة رانيا في زيارة رسمية إلى مدريد

وعلى الرغم من ذلك -بحسب الموقع- ، تمكنت الملكة رانيا من التنافس مع الملكة “ليتيزيا” وأظهرت أنها واحدة من أكثر النساء أناقة.

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تفاصيل صغيرة أبرزت أناقة الفستان

وقال الموقع إنه على الرغم من أن الاختيار لم يكن صحيحًا تمامًا ، إلا أن الملكة تميزت أيضًا بالأناقة بفضل التفاصيل الصغيرة لمظهرها.

وأوضح الموقع أن الملكة رانيا استطاعت إبراز أناقتها باحتواء الفستان على بعض تطريزات الأزهار باللون الوردي المرتفعة فوق الخصر ، والتي حددت شكله الظلي وميزت شكله.

الملكتان رانيا وليتيزيا
الملكتان رانيا وليتيزيا

حذاء كستنائي

وأشار الموقع إلى أن هذه التفصيلة كانت ذات تأثير أنيق تم دمجها مع حذاء كستنائي مع خطوط على الظهر.

وأكملت الملكة رانيا إطلالتها بشعرها المعتاد المتموج وحقيبة كتف بيضاء ونظارة شمسية.

الملكة رانيا استطاعت إبراز أناقتها عبر ارتداء حذاء كستنائي

الملكة رانيا تشكر العائلة المالكة الإسبانية

وبعثت الملكة رانيا برسالة امتنان إلى الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا، بعد استقبالهما للعائلة الملكية الأردنية.

زيارة عائلة الملك الأردني إلى مدريد
العائلة المالكة الأردنية في ضيافة نظيرتها الإسبانية

وقالت الملكة رانيا في منشور لها عبر حسابها الرسمي على انستغرام: “جزيل الامتنان للملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا على استضافتنا بهذا اليوم الخاص لهما والذي يصادف الذكرى التاسعة لتتويج الملك فيليب على العرش.. تهانينا”.

 

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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

المصدرmujerhoy + انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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