“القتل السهل من المسافة صفر”.. مواجهة مثيرة بين قوات أوكرانية وروسية في خندق

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وطن – انتشر مقطع فيديو، وثّق مواجهة من المسافة صفر بين قوات أوكرانية وأخرى روسية، في واحدة من أكثر المواجهات إثارة للحرب المستمرة بين الجانبين منذ فبراير من العام الماضي.

وبيّن الفيديو، لحظة هجوم قوات أوكرانية على خندق للقوات الروسية، قبل أن تتمكن القوات المهاجمة من القضاء على العناصر الروسية بإطلاق النار عليها من المسافة صفر.

وشوهدت جثث عناصر روسية، وهي مستلقاة أرضا، بعدما تم القضاء عليها من قِبل القوات الأوكرانية، التي كانت تتجول في الخندق وتقتل كل من تعثر عليه من القوات الروسية.

تحركات تكتيكية روسية

وفي تطورات جديدة تخص الحرب، فقد كشفت بريطانيا أن القوات الروسية تجري تحركات “تكتيكية” على الجبهات الجنوبية للمناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا، فيما أعلنت فرنسا تزويد كييف بمنظومة دفاع جوي متطورة تعادل منظومة باتريوت.

وقال تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية بشأن التطورات في أوكرانيا، إنه على مدى الأيام العشرة الماضية بدأت روسيا – على الأرجح – نقل عناصر من “مجموعة قوات دنيبرو” الموجودة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو، لتعزيز قطاعي زاباروجيا وباخموت.

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وأضاف التقييم، أن من المحتمل أن يشمل ذلك عدة آلاف من عناصر قوات الجيش الـ49، التي تشمل اللواء 34 المنفصل، إضافة إلى القوات المحمولة جوا، ووحدات مشاة البحرية.

وأشار إلى أن من المرجّح أن يعكس إعادة نقل “مجموعة قوات دنيبرو”، تصور روسيا بأن شن هجوم أوكراني كبير عبر دنيبرو، صار أقل احتمالا الآن، بعد انهيار سد “نوفا كاخوفكا” والفيضان الناجم عنه.

تسليم نظام دفاع أرض جو لفرنسا

جاء ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن أوكرانيا تسلمت وباتت تستعمل نظام دفاع أرض-جو متوسط المدى من طراز “سامب-تي” (SAMP/T) من صنع فرنسي إيطالي، وجاء ذلك بعد أربعة أشهر من تعهد باريس منح كييف النظام.

وكانت باريس قد أعلنت في مطلع فبراير الماضي، أنها ستسلم كييف هذا النظام المعادل لنظام “باتريوت” الأميركي.

وفي خطاب في باريس حول الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي الأوروبي، قال ماكرون: “يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب – تي الفرنسي – الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا حيث يحمي منشآت رئيسية ويحمي الأرواح”.

ومن المفترض أن يساعد “سامب-تي مامبا” أوكرانيا في التعامل مع هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ والطائرات الروسية.