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الفنانة اللبنانية ألين لحود سَكِرت وفقدت السيطرة وانكشف ما تحت الفستان بحفلة خاصة (فيديو)

حصلت ألين في بداية مشوارها في الفن على الجائزة الدولية لمهرجان " Megahit" الدولي ممثلة تركيا وليس وطنها لبنان

كتب رفيف عبدالله
الفنانة اللبنانية ألين لحود سَكِرت وفقدت السيطرة وانكشف ما تحت الفستان في حفلة خاصة (فيديو)
ألين لحود
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وطن- أثارت الفنانة اللبنانية ألين لحود، شكوكاً حول مدى وعيها وإدراكها في إحدى حفلاتها الخاصة في بيروت.

قفز ورقص

حيث ظهرت ألين لحود بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقف على إحدى الطاولات في المكان الذي تغني فيه.

وبدأت الفنانة اللبنانية بالرقص والقفز بشكل هستيري، ممسكةً بطبلة في يدها.

وكاد المستور من جسد ألين حدود أن يتكشف وهي تقفز بطريقة هستيرية، خاصة أنها كانت ترتدي فستاناً قصيراً للغاية باللون الأسود، أِشبه بقميص النوم.

ابنة سلوى قرطيب

وألين لحود (42 عاماً)، هي ابنة المطربة سلوى القطريب والمنتج ناهي لحود.

درست ألين الغناء والتمثيل الدرامي ما بين 1997 و1999 ثم حصلت على دبلوم في السيناريو والإخراج والبداية كانت بإخراج عدد من الأفلام القصيرة.

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ألين لحود
ألين لحود

حصلت ألين في بداية مشوارها في الفن، على الجائزة الدولية لمهرجان ” Megahit” الدولي بعد تعاونها مع جاد الرحباني.

لكن إلين لم تمثل لبنان في هذه المسابقة بل مثلت تركيا بسبب انسحاب لبنان من المسابقة.

بعدها حصلت الفنانة اللبنانية على بجائزة شارل تروني الدولية.

مسرحيات ناجحة

في عام 2006، وقفت ألين على خشبة المسرح لأول مرة من خلال المسرحية الغنائية “جوهرة العالم” من إخراج إلياس الرحباني.

كما قدمت بعدها مسرحية “ع أرض الغجر” لغدي الرحباني.

وفي عام 2009، كان لألين مشاركة هامة في مهرجان بعلبك الدولي ضمن فرقة “كركالا” للرقص.

اقتحمت ألين أيضاً الدراما التلفزيونية، فكانت إحدى أبطال مسلسل “دكتور هالا” و”الطير المكسور”.

وقامت ببطولة مسلسل “الرؤيا الثالثة” مع الممثل بديع أبو شقرا.

بكير تركتيني

كما شاركت في الفيلم اللبناني “نهاية حلم”، وغنت العام 2010 في فندق “بيفرلي هيلز” في لوس أنجلوس بدعوة من الجالية اللبنانية.

شاركت لحود أيضاً في لجنة تحكيم برنامج “Talent Teen” المخصص لإكتشاف مواهب الصغار.

وفي عيد الأم، أهدت ألين والدتها سلوى قرطيب، أغنية “بكير تركتيني”.

ألين لحود
ألين ووالدتها سلوى القطريب

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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