الفنانة اللبنانية ألين لحود سَكِرت وفقدت السيطرة وانكشف ما تحت الفستان بحفلة خاصة (فيديو)

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وطن- أثارت الفنانة اللبنانية ألين لحود، شكوكاً حول مدى وعيها وإدراكها في إحدى حفلاتها الخاصة في بيروت.

قفز ورقص

حيث ظهرت ألين لحود بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقف على إحدى الطاولات في المكان الذي تغني فيه.

وبدأت الفنانة اللبنانية بالرقص والقفز بشكل هستيري، ممسكةً بطبلة في يدها.

وكاد المستور من جسد ألين حدود أن يتكشف وهي تقفز بطريقة هستيرية، خاصة أنها كانت ترتدي فستاناً قصيراً للغاية باللون الأسود، أِشبه بقميص النوم.

ابنة سلوى قرطيب

وألين لحود (42 عاماً)، هي ابنة المطربة سلوى القطريب والمنتج ناهي لحود.

درست ألين الغناء والتمثيل الدرامي ما بين 1997 و1999 ثم حصلت على دبلوم في السيناريو والإخراج والبداية كانت بإخراج عدد من الأفلام القصيرة.

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حصلت ألين في بداية مشوارها في الفن، على الجائزة الدولية لمهرجان ” Megahit” الدولي بعد تعاونها مع جاد الرحباني.

لكن إلين لم تمثل لبنان في هذه المسابقة بل مثلت تركيا بسبب انسحاب لبنان من المسابقة.

بعدها حصلت الفنانة اللبنانية على بجائزة شارل تروني الدولية.

مسرحيات ناجحة

في عام 2006، وقفت ألين على خشبة المسرح لأول مرة من خلال المسرحية الغنائية “جوهرة العالم” من إخراج إلياس الرحباني.

كما قدمت بعدها مسرحية “ع أرض الغجر” لغدي الرحباني.

وفي عام 2009، كان لألين مشاركة هامة في مهرجان بعلبك الدولي ضمن فرقة “كركالا” للرقص.

اقتحمت ألين أيضاً الدراما التلفزيونية، فكانت إحدى أبطال مسلسل “دكتور هالا” و”الطير المكسور”.

وقامت ببطولة مسلسل “الرؤيا الثالثة” مع الممثل بديع أبو شقرا.

بكير تركتيني

كما شاركت في الفيلم اللبناني “نهاية حلم”، وغنت العام 2010 في فندق “بيفرلي هيلز” في لوس أنجلوس بدعوة من الجالية اللبنانية.

شاركت لحود أيضاً في لجنة تحكيم برنامج “Talent Teen” المخصص لإكتشاف مواهب الصغار.

وفي عيد الأم، أهدت ألين والدتها سلوى قرطيب، أغنية “بكير تركتيني”.