الثلاثاء, يونيو 20, 2023
الرئيسيةحياتناالجنس النومي..ماهي أسبابه وكيف تتخلص منه؟
حياتنا

الجنس النومي..ماهي أسبابه وكيف تتخلص منه؟

الشخص المصاب بهذا الاضطراب قد لا يدرك أنه يعاني منه

كتب ايمان الباجي
الجنس النومي..ماهي أسبابه وكيف تتخلص منه؟
الجنس النومي
- Advertisement -

وطن- الجنس النومي أو ما يعرف بالـ”Sexsomnia” هو اضطراب في النوم يدفع الشخص إلى ممارسة العلاقة الحميمة أو العادة السرية أثناء النوم.

حسب موقع “timesofindia“، وجدت الأبحاث أن نوبات سيكسومنيا تحدث أثناء حركة العين غير السريعة (NREM)، وهي أعمق مرحلة من النوم.

تم الإبلاغ عن أول حالة رسمية من sexsomnia في عام 1986. ووفقًا لدراسة أُجريت عام 2015، تم توثيق 94 حالة فقط من sexsomnia في جميع أنحاء العالم.

لكن السبب الدقيق لهذه الحالة لم يفهم بعد من قبل الأطباء والخبراء.

ما هي أعراض الجنس النومي؟

ينخرط الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة في سلوكيات جنسية أثناء النوم، غالبًا مع أشخاص آخرين.

أعراض الجنس النومي
الشخص المصاب بالجنس النومي قد لا يدرك أنه يعاني منه

المشكلة في هذا الاضطراب هي أن الشخص المصاب به قد لا يدرك أنه يعاني منه.

- Advertisement -

الأشخاص الذين يلاحظون ذلك أولاً سيكونون الأشخاص الذين يتشاركون السرير معهم مثل شركائهم أو والديهم أو أصدقائهم أو حتى زملائهم في الغرفة.

وبعض الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

  • النشوة الجنسية التلقائية.
  • ضغط في الحوض.
  • المداعبة أو التحريض على المداعبة مع شريك السرير.

ما الذي يسبب هذه الحالة؟

لا يزال من غير الواضح بالضبط ما الذي يسبب sexsomnia، فالأطباء يقول إن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في هذه الحالة.

وتشمل هذه العوامل قلة النوم والتوتر والإرهاق والقلق والكحول وبعض الأدوية وأنماط النوم غير المنتظمة.

كما يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية الأساسية أيضًا إلى sexsomnia. تشمل هذه الحالات اضطراب النوم مثل المشي أثناء النوم أو الكلام أثناء النوم ومتلازمة تململ الساق والصرع المرتبط بالنوم ومرض الارتجاع المعدي المعوي والصداع النصفي وإصابات الرأس.

هل هناك علاج؟

إذا كنت من بين الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب، فاعلم أنه قابل للعلاج.

يمكن أن يساعد الحفاظ على عادات نوم جيدة والحفاظ على جدول نوم منتظم في تقليله. كما يقول الخبراء إنه من الضروري التحدث مع طبيب إذا كانت تسبب لك هذه الحالة الإحراج.

كما ينصح بالامتناع عن شرب المشروبات الكحولية.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

البصق على مسيحيي القدس.. ظاهرة تؤرق إسرائيل وتفجر بلبلة حادة

نيمار وخطيبته.. 3 شروط وضعها اللاعب ليكون مخلصاً أهمها ممارسة الجنس مع أخريات!

ماذا تعرف عن أسلوب الحياة الخامل وما مدى تأثيره على الصحة العقلية؟

وصف المرأة المغربية بـ”العاهرة”.. حفل لمغني راب فرنسي بالمغرب يثير موجة غضب (شاهد)

دنيا بطمة تترك الغناء وتتحول لراقصة في هذا الحفل (فيديو)

الاستثمارات السعودية المهولة في كرة القدم.. دول رابحة وأخرى تدفع الثمن كثيرا

للرجال.. دراسة حديثة تكشف ما تفعله الوحدة بجسمك

روزاليا.. أشهر مغنية في إسبانيا تنشر صورتها عارية تماماً و3 مليون إعجاب في ساعات!

أحمد السعدون يحرج مرزوق الغانم بشدة على الهواء وتصفيق حار جداً من النواب (شاهد)

أخبار عمر السومة بعد المنافسة القوية بين الزمالك والعربي للتعاقد معه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC