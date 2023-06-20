الجنس النومي..ماهي أسبابه وكيف تتخلص منه؟

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وطن- الجنس النومي أو ما يعرف بالـ”Sexsomnia” هو اضطراب في النوم يدفع الشخص إلى ممارسة العلاقة الحميمة أو العادة السرية أثناء النوم.

حسب موقع “timesofindia“، وجدت الأبحاث أن نوبات سيكسومنيا تحدث أثناء حركة العين غير السريعة (NREM)، وهي أعمق مرحلة من النوم.

تم الإبلاغ عن أول حالة رسمية من sexsomnia في عام 1986. ووفقًا لدراسة أُجريت عام 2015، تم توثيق 94 حالة فقط من sexsomnia في جميع أنحاء العالم.

لكن السبب الدقيق لهذه الحالة لم يفهم بعد من قبل الأطباء والخبراء.

ما هي أعراض الجنس النومي؟

ينخرط الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة في سلوكيات جنسية أثناء النوم، غالبًا مع أشخاص آخرين.

المشكلة في هذا الاضطراب هي أن الشخص المصاب به قد لا يدرك أنه يعاني منه.

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الأشخاص الذين يلاحظون ذلك أولاً سيكونون الأشخاص الذين يتشاركون السرير معهم مثل شركائهم أو والديهم أو أصدقائهم أو حتى زملائهم في الغرفة.

وبعض الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

النشوة الجنسية التلقائي

ضغط في الحوض.

المداعبة أو التحريض على المداعبة مع شريك السرير.