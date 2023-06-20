الجنس النومي..ماهي أسبابه وكيف تتخلص منه؟

وطن- الجنس النومي أو ما يعرف بالـ”Sexsomnia” هو اضطراب في النوم يدفع الشخص إلى ممارسة العلاقة الحميمة أو العادة السرية أثناء النوم.
حسب موقع “timesofindia“، وجدت الأبحاث أن نوبات سيكسومنيا تحدث أثناء حركة العين غير السريعة (NREM)، وهي أعمق مرحلة من النوم.
تم الإبلاغ عن أول حالة رسمية من sexsomnia في عام 1986. ووفقًا لدراسة أُجريت عام 2015، تم توثيق 94 حالة فقط من sexsomnia في جميع أنحاء العالم.
لكن السبب الدقيق لهذه الحالة لم يفهم بعد من قبل الأطباء والخبراء.
ما هي أعراض الجنس النومي؟
ينخرط الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة في سلوكيات جنسية أثناء النوم، غالبًا مع أشخاص آخرين.
المشكلة في هذا الاضطراب هي أن الشخص المصاب به قد لا يدرك أنه يعاني منه.
الأشخاص الذين يلاحظون ذلك أولاً سيكونون الأشخاص الذين يتشاركون السرير معهم مثل شركائهم أو والديهم أو أصدقائهم أو حتى زملائهم في الغرفة.
وبعض الأعراض الأكثر شيوعًا هي:
- النشوة الجنسية التلقائية.
- ضغط في الحوض.
- المداعبة أو التحريض على المداعبة مع شريك السرير.
ما الذي يسبب هذه الحالة؟
لا يزال من غير الواضح بالضبط ما الذي يسبب sexsomnia، فالأطباء يقول إن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في هذه الحالة.
وتشمل هذه العوامل قلة النوم والتوتر والإرهاق والقلق والكحول وبعض الأدوية وأنماط النوم غير المنتظمة.
كما يمكن أن تؤدي بعض الحالات الطبية الأساسية أيضًا إلى sexsomnia. تشمل هذه الحالات اضطراب النوم مثل المشي أثناء النوم أو الكلام أثناء النوم ومتلازمة تململ الساق والصرع المرتبط بالنوم ومرض الارتجاع المعدي المعوي والصداع النصفي وإصابات الرأس.
هل هناك علاج؟
إذا كنت من بين الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب، فاعلم أنه قابل للعلاج.
يمكن أن يساعد الحفاظ على عادات نوم جيدة والحفاظ على جدول نوم منتظم في تقليله. كما يقول الخبراء إنه من الضروري التحدث مع طبيب إذا كانت تسبب لك هذه الحالة الإحراج.
كما ينصح بالامتناع عن شرب المشروبات الكحولية.