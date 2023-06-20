الاستثمارات السعودية المهولة في كرة القدم.. دول رابحة وأخرى تدفع الثمن كثيرا

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وطن – لطالما كانت المملكة العربية السعودية “قوة كرة القدم” في الشرق الأوسط، فقد شارك المنتخب الوطني ست مرات في كأس العالم وتوِّج بكأس آسيا مرتين، في حين تفوقت العديد من أنديتها في بطولة دوري أبطال آسيا.

لكن البلاد لديها الآن طموحات عالمية أكبر سيكون لها تداعيات بعيدة المدى على بقية المنطقة، وفق تقرير لصحيفة ميدل إيست آي.

في ديسمبر الماضي، وقع نادي النصر في الرياض كريستيانو رونالدو، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ اللعبة والأكثر شعبية على إنستغرام، مع ما يقرب من 600 مليون متابع.

كان تأثيره فوريًا، فقد قفز عدد متابعي النصر على إنستغرام من أقل من مليون متابع إلى ما يقرب من 15 مليونًا، وبحسب ما ورد تم بيع حقوق البث الخاصة بالدوري إلى 36 منطقة ما وراء البحار.

هذه كانت البداية فقط. وقع الاتحاد الأسبوع الماضي مع كريم بنزيما ، الحائز الحالي على الكرة الذهبية ، أعلى جائزة فردية في كرة القدم.

سيلحق برونالدو، اللاعب الفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الذي يقترب من نادي الاتحاد، مع مجموعة من النجوم الآخرين الذين من المقرر أن ينضموا إلى الدوري السعودي للمحترفين قبل الموسم المقبل بعد ضخ تمويل من صندوق الثروة السيادي للمملكة.

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الجيران متحمسون

يراقب الجيران الإقليميون والمنافسون الرياضيون هذه التطورات عن كثب، وقال محمد الغرباوي الصحفي الرياضي: “الدوري السعودي هو بالفعل الدوري المهيمن في المنطقة من حيث الشعبية.. الأندية هي الأقوى وستصبح أقوى الآن”.

ويمكن للمشجعين في البلدان المجاورة القيام بالمزيد من الرحلات إلى المملكة العربية السعودية، واغتنام الفرصة لمشاهدة اللاعبين الأسطوريين.

وقال الغرباوي: “على وسائل التواصل الاجتماعي، نجد حالة من الحماسة بين ين المشجعين المحليين في قطروخلال المحادثات مع الأصدقاء المحبين لكرة القدم”.

هذا يعني أيضًا أن المملكة العربية السعودية أصبحت الدوري الذي يتطلع إليه اللاعبون في المنطقة بهدف الانتقال إليه.

وأضاف الغرباوي: “سيكون من الأصعب هذا الموسم على الأندية في قطر التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي”.

وتابع: “أحد الأمثلة المبكرة هو لويس ألبرتو من لاتسيو. كان مرتبطًا بالانتقال إلى الدحيل ، ولكن ظهرت أخبار لاحقًا تفيد بأنه تم الاتصال به أيضًا من قبل الأندية السعودية.”

الاستثمار المدعوم من الدولة

استحوذ صندوق الاستثمار الخاص السعودي (PIF) مؤخرًا على أكبر أربعة أندية في الدوري السعودي – الاتحاد والأهلي في جدة والهلال والنصر في الرياض – مما يمثل أولى الخطوات نحو الخصخصة.

من المحتمل أن يكون هذا التطور أكثر أهمية من وصول لاعبين ومدربين أجانب مشهورين.

قال سايمون تشادويك، أستاذ الرياضة والاقتصاد الجيوسياسي في مدرسة SKEMA للأعمال: “المهم في عملية الخصخصة في المملكة العربية السعودية هو أنها تهدف إلى تعزيز الأداء التجاري لأندية الدوري السعودي المحترفة”.

وأضاف: “نحن نتحدث عن توليد الإيرادات من البث والرعاية والصفقات التجارية الأخرى ، والترويج وربما حتى من الاستثمار الداخلي.”

وأوضح تشادويك أن السلطات تريد أن ترى هذه الأندية الأربعة تصبح عمالقة تجارية.

والهدف هو أن تنضم المجموعة الرباعية إلى العلامات التجارية العالمية الأخرى مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وبايرن ميونيخ في أفضل 20 تصنيفًا لدوري ديلويت المالي، الذي يسرد الأندية التي تحقق أكبر قدر من الإيرادات في العالم.

قد يبدو هذا بعيد المنال، لكن الاستثمار الكبير في الرياضة يمكن أن يحدث تغيرًا سريعًا. وقد تجلى ذلك في وضوح صادم في يونيو ، عندما أحدثت الأموال السعودية تغييرات زلزالية في لعبة الجولف حيث اندمجت سلسلة LIV Golf الممولة من صندوق الاستثمارات العامة، مع جولة PGA العريقة والمرموقة.

قد يكون للتداعيات التجارية تأثير كبير على كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال تشادويك : “القلق الأكبر هو أن السعودية تهيمن وهناك تأثير مزاحم ، ولا يمكن للمغرب ومصر والإمارات وقطر تقديم نفس المستوى من العائدات للراعي أو المذيعين أو المستثمرين”.

وأضاف: “هذا يعني أن المملكة العربية السعودية قادرة على احتكار الصفقات المربحة التي تأتي من خلال الدورة الفاضلة هي أن المملكة العربية السعودية تصبح أكثر ثراءً وثراءً والبعض الآخر يصبح أكثر فقرًا وفقرًا.”

فرص للاعبي كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لكن بالنسبة للاعبين من المنطقة ، فإن صعود المملكة العربية السعودية سيوفر فرصًا مربحة، وبعض هذه الصفقات موجود بالفعل، حيث لعب الدوليان المصريان أحمد حجازي وطارق أحمد أدوارًا حيوية عندما أصبح الاتحاد بطلاً للدوري في مايو.

وهناك جزائريون وتونسيون ومغاربة أيضا ، لكن أفضل اللاعبين من هذه البلدان يتوجهون عادة إلى البطولات الأوروبية الكبرى.

وارتبط اسم النادي الأهلي بالجزائري برياض محرز ، أكبر نجم جزائري يلعب مع مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا، في حين أن نجوم كأس العالم المغربي حكيم زياش وياسين بونو ارتبطوا أيضًا بالتحركات السعودية.

البلدان التي لا تصدر المواهب بانتظام إلى الخارج قد تستفيد أيضًا من الرواتب السعودية وارتفاع معايير كرة القدم.

قال حسنين مبارك كاتب كرة القدم العراقي ومؤلف كتاب ” أسود الرافدين” : “لم تكن المملكة العربية السعودية وجهة للاعبين العراقيين في الماضي” .

وأضاف: “مع ذلك ، إذا كان هناك موهبة صاعدة من الدوري العراقي مثل مهند علي قبل بضع سنوات ، فستكون المملكة العربية السعودية فرصة للعب مع بعض أفضل الأندية في آسيا ، وأيضًا من بين أفضل الأندية. لاعبي كرة القدم في العالم “.

ويمكن أن يكون مفيدًا لإيران أيضًا، إذ تعتبر منافسة المملكة العربية السعودية لكرة القدم القارية أيضًا قوة قوية في هذه الرياضة ، لكن هناك القليل من المال في اللعبة المحلية الإيرانية.

وتعتبر العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة عاملاً رئيسياً، حيث تكافح الأندية والاتحادات لجمع الأموال المستحقة من الخارج. مع استعادة العلاقات الدبلوماسية مؤخرًا بين طهران والرياض، قد يكون التوقيت مثاليًا.

وقال معلق كرة القدم الإيراني بهنام جعفر زاده: “تعاني جميع الأندية الإيرانية تقريبًا من مشاكل اقتصادية ويمكنها استخدام رسوم الانتقال لتغطية بعض ديونها”.

في النهاية ، ستستفيد المملكة العربية السعودية إلى أقصى حد من جمع أفضل المواهب في المنطقة لتصبح الدوري الأكثر مشاهدة.

تتمثل إحدى نقاط الضعف التي تعاني منها كرة القدم منذ فترة طويلة في المملكة في أن اللاعبين المحليين نادراً ما يتوجهون إلى الخارج.

لكن مع ارتفاع المعايير، بمساعدة التحسينات في المرافق والتدريب وتنمية الشباب التي ستنطلق إلى أبعد الحدود إذا استضافت البلاد كأس العالم 2030 أو 2034 – يمكن أن تصبح المواهب المحلية التي تواجه نجومًا من الطراز العالمي في المنزل جاهزة للتعرض الدولي.

وقال تشادويك: “بالنظر إلى الطبيعة الاستراتيجية لما تحاول السعودية القيام به ، يجب أن تنتبه الجمعيات الوطنية.. لكن لا يمكنهم فعل أي شيء”.

وتابع: “إذا نجحت المملكة العربية السعودية ، فإنهم يلعبون دور اللحاق بالركب وقد يستمر لسنوات إن لم يكن لعقود. تجاهل ما يفعله السعوديون على مسؤوليتك”.