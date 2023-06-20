اذا كنت تنام على جانبك الأيمن اقرأ هذا للضرورة

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وطن – معظمنا لديه جانب يفضل النوم عليه. نعم، نتحرك أثناء نومنا ولكن عادة هناك جانب واحد نعود إليه باستمرار.

وإذا كان النوم على الجانب الأيمن هو خيارك الأمثل، هناك بعض العوامل التي يجب أن تأخذها في الاعتبار. كما أوضح خبير التغذية العشبية علي رمضان (المعروف أيضا باسم @holisticali) على تيك توك، هناك عدة فوائد للنوم على الجانب الأيسر من جسمك.

فوائد النوم على الجانب الأيسر

يعتقد أن النوم على الجانب الأيسر له أكبر فوائد للصحة العامة. أوضح رمضان في الفيديو أن “عندما ننام على الجانب الأيسر، يبقى المعدة وعصاراتها الهضمية أدنى من المريء”، مما يمكن أن يساعد في تقليل حرقة القلب والاضطراب الهضمي.

وأضاف رمضان: “كما أنه يقلل الضغط على الظهر وهو الطريقة المثلى للنوم للنساء الحوامل”،

النوم على الجانب الأيسر أثناء الحمل يمكن أن يساعد في تحسين تدفق الدم بين القلب والجنين والرحم والكلى، مع تخفيف الضغط عن الكبد.

الجانب الأيسر للناس الذين يشعرون

بشكل عام، من الأفضل بالنسبة لنا أن ننام على الجانب الأيسر، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يشخرون، أو لديهم حموضة معدية، أو لديهم ضغط دم مرتفع أو لديهم مشاكل هضمية. ومع ذلك، هناك بعض الفوائد للنوم على الجانب الأيمن، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب، الذين قد يجدونه أكثر راحة وفق ما ورد في موقع ”هاف بوست“.

تخفيف آلام الظهر

ولكن إذا كنت ترغب في تقليل خطر الألم في الظهر والحصول على نوم جيد، قد يكون النوم على ظهرك هو الحل، وفقًا لخبير النوم.

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فقط 10٪ من الناس ينامون في الوضعية المثلى، وفقًا لكيرا بريتشارد، خبيرة النوم مع Eachnight Mattresses. بالمقارنة، 74٪ منا هم النائمون على الجانب بينما 16٪ من الناس هم النائمون على المعدة.

وقال بريتشارد: “النوم على ظهرك هو الوضعية الأكثر توصية لأن الفقرات في ظهرك يمكن أن تتوافق بشكل طبيعي في وضع محايد بدون أي تقوسات أو منعطفات”،.

وأضاف: “النوم على ظهرك قد يكون أكثر صحة للعمود الفقري بينما النوم على الجانب الأيمن مفيد لقلبك. النوم على المعدة هو الوضعية الوحيدة التي تعتبر غير صحية لأنها تضغط كثيرا على العمود الفقري.