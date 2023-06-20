الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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إطلالة مثيرة لـ ايجيم دينكشال المراسلة التركية صاحبة “العيون القاتلة”

الإعلامية الرياضية التركية "إيجيم دينكشال" تألقت في نهائي الدوري التركي لكرة القدم بجمالها الساحرة وإطلالاتها الأنيقة وطرقة تعاملها مع ضيوفها من اللاعبين

كتب فهمي الورغمي
إطلالة مثيرة لـ ايجيم دينكشال المراسلة التركية صاحبة
المراسلة التركية ايجيم دينكشال
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وطن- ظهرت المراسلة التركية الجميلة ايجيم دينكشال، في إطلالة مثيرة وساحرة لفتت إليها الأنظار مجدداً بعد تألقها في مقطع الفيديو الذي أظهر سحر وجمال عينيها.

وبعد المقطع، أطلق كثيرون على “ايجيم” لقب “صاحبة العيون القاتلة” بسبب جاذبيتها وجمال عيونها الساحرة، وقد أثبتت مرة أخرى أنها تستحق هذا اللقب من خلال إطلالتها الأخيرة.

إطلالة مثيرة للتركية “ايجيم دينكشال”

ظهرت ايجيم في حدث رسمي يتعلق بالمجال الإعلامي، حيث ارتدت فستانًا مذهلاً باللون الأسود يكشف عن جمال قوامها ويبرز أنوثتها.

كان الفستان مصممًا بشكل متقن ويتميز بقصة ملائمة وتفاصيل مثيرة تعكس أناقة وذوق ايجيم دينكشال.

 

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إطلالة مثيرة للتركية ايجيم دينكشال
إطلالة مثيرة للتركية ايجيم دينكشال

تألقت ايجيم بمكياج هادئ ورقيق يعزز جمال ملامحها الطبيعي، مع تسريحة شعر بسيطة تتناسب مع إطلالتها الأنيقة.

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واكتملت إطلالة المراسلة الرياضية التركية المثيرة، بمجوهرات راقية واختيار أنيق للأحذية، مما أضاف لمسة من السحر والأناقة إلى مظهرها.

لا شك أن ايجيم دينكشال تتمتع بجمال طبيعي لافت وأناقة فريدة تجعلها محط أنظار الجميع.

وتعد إطلالتها المثيرة في هذا الحدث، الذي بدا أنه حفل رياضي محلي في تركيا، خطوة جديدة في مسيرتها المهنية، حيث تستمر في جذب الانتباه وتأكيد مكانتها كواحدة من أبرز المراسلات التركيات في عالم كرة القدم.

 

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ايجيم دينكشال
ايجيم دينكشال

ايجيم دينكشال صاحبة “العيون القاتلة”

ايجيم دينكشال هي صحفية رياضية تركية تعمل في قناة “Tivibu Spor” التركية. اشتهرت دينكشال صاحبة الـ 23 عاماً، بعد أن انتشر مقطع فيديو لها وهي تطرح سؤالا على اللاعب البلجيكي ميتشي باتشواي، نجم نادي فنربخشة، وتظهر فيه نظراتها المعجبة باللاعب.

وقد أثار المقطع جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليها البعض لقب “الصحفية صاحبة العيون القاتلة”.

وردت ايجيم دينكشال على المقطع بالقول إنها كانت تستمع بانتباه إلى إجابة اللاعب، وأنه يستحق الإعجاب كلاعب ناجح. وأضافت أنها تفخر بمهنتها ولا تهتم بالانتقادات.

 

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وتعد ايجيم دينكشال من المذيعات الرياضيات المحترفات في تركيا، حيث تغطي الأحداث الرياضية المحلية والدولية بشكل مميز.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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