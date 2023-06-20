أيهما أفضل في الصباح لصحتك: مشروبات الديتوكس أم المشروبات العشبية؟

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وطن- هناك الكثير من الأسئلة التي تدور حول الكيفية التي يجب أن يبدأ بها المرء يومه.

على الرغم من عدم وجود قواعد صارمة، فإن شرب الماء في الصباح يعد من أولى النصائح التي يوصي بها الخبراء لترطيب الجسم.

يمكن أن يؤدي روتين الصباح الجيد إلى الحفاظ على اللياقة وتعزيز المناعة وخاصة فقدان الوزن ويهيئك كذلك لتكون ناجحًا لبقية اليوم.

مشروبات الديتوكس أم المشروبات العشبية.. أيهما أفضل؟

صرحت أخصائية التغذية سونال بهاتناغار لصحيفة “indianexpress” أن المشروبات العشبية، مثل شاي الأعشاب، غالبًا ما يتم استهلاكها لفوائدها الصحية المحتملة و كوسيلة “صباحية” هادئة ومنعشة لبدء اليوم.

ومع ذلك، فإن قرار دمجها في روتينك يعتمد في النهاية على الاختيار الشخصي وعوامل نمط الحياة.

من ناحية أخرى، قالت اختصاصية التغذية المسجلة جاريما جويال إن الماء الدافئ يوفر مجموعة واسعة من الفوائد وتزداد المزايا عند إستهلاكه على معدة فارغة.

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قائلة في هذا السياق:”استهلاك الماء الفاتر – الماء الذي بدرجة حرارة الغرفة – هو وسيلة رائعة لإزالة السموم من الجسم لأنه يزيل السموم المتراكمة وبقايا الطعام من الأمعاء.“

وأضافت جويال أن إضافة عصير الليمون إلى الماء الفاتر يمنحه جرعة من فيتامين ج والبوتاسيوم، وهي طريقة رائعة لتعزيز جهاز المناعة.

وفقًا للدكتورة بهاتناغار، يمكن أن تقدم المشروبات العشبية مزايا مختلفة، بما في ذلك الترطيب أو الاسترخاء أو الفوائد الصحية المحتملة المرتبطة بأعشاب معينة.

على سبيل المثال، غالبًا ما يتم استهلاك الشاي الأخضر لمضادات الأكسدة، بينما يشتهر شاي البابونج بخصائصه المهدئة.

بعض الناس يجدون أن دمج المشروبات العشبية في روتينهم الصباحي يساعدهم على الشعور بمزيد من النشاط أو يعزز الشعور بالرفاهي,.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الفعالية والفوائد المحددة للمشروبات العشبية يمكن أن تختلف اعتمادًا على الفرد والأعشاب المعينة المستهلكة.

بينما قد يعاني بعض الأشخاص من تأثيرات إيجابية، قد لا يلاحظ الآخرون أي تغييرات مهمة.