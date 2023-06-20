أكل نحلة.. ما حدث لهذا الكلب ذو الحظ العاثر لا يُصدق (فيديو)

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وطن- تبدو الكلاب في كثير من الأحيان فضولية، وتحب الركض ومطاردة الأشياء بما في ذلك الحشرات، وغالبًا ما تسبب لسعات نحل العسل والدبابير ألمًا خفيفًا وتهيجًا لهذه الكلاب.

ولكن ما حصل لإحداها كان مفاجئاً، إذ بعد أن التهم نحلة تعرض لردة فعل تحسسية تسببت بانتفاخ في وجهه وفكيه الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.

نقل كلب للمستشفى بسب نحلة

وظهر الكلب الصغير في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب صاحبته بحالة كآبة شديدة والدمع ينفر من عينيه بينما بدا خداه منتفخين بشكل كبير.

Arı sokması sonucunda veterinere getirilen bir köpek. pic.twitter.com/clvv55G1K6 — Doğa Ve Bilim (@BiIimVeDoga) May 1, 2023

لسعات النحل

وبحسب خبراء الحيوانات يمكن أن تسبب لدغة نحلة للكلب ردود فعل خفيفة إلى شديدة. وتعتمد شدة رد الفعل على الجهاز المناعي للكلب وعدد لسعات النحل.

وقد تتعرض بعض الكلاب للسع على لسانها أو داخل فمها أو حلقها إذا حاولت عض حشرة أو اصطيادها.

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ويمكن أن تكون هذه اللسعات خطيرة، لأن التورم الذي تسببه يمكن أن يكون قريبًا جدًا من حلق الكلب ويسد مجرى الهواء.

والمنطقة الأكثر إيلامًا للعضة هي الأنف. ويكمن خطر الموقف في احتمال انسداد الشعب الهوائية. إذا كان التورم شديدًا ، فقد يختنق الكلب. في هذه الحالة ، لا يمكن لصاحبه الاستغناء عن الرعاية البيطرية.

هذا ما ينبغي فعله لتقليل الألم

وقد يعاني بعض الكلاب من تورم خفيف وحكة فقط ، بينما قد يعاني البعض الآخر من رد فعل تحسسي قد يهدد الحياة.

وفي حال لسعة الدبور أو ابتلاعه فإن خطورة الأمر لا تتوقف عند الثقب الذي يحدثه الدبور وألم اللدغة، ولكن الكمية الصغيرة من السم التي يتم رشها من الإبرة وقد تكون كافية لقتل الكلب.

ويساعد وضع مزيج خفيف من الماء وصودا الخبز على المنطقة المصابة في تقليل الألم. ويمكن أيضًا لف الثلج أو كيس الثلج في منشفة ووضعه على المنطقة المصابة لتقليل التورم وتخفيف الألم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع الواقعة والفيديو الذي نال ١٫٥ مليون مرة مشاهدة بين من سخر من حال الكلب وانتفاخ وجهه وبين من رأف لحاله.