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أكل نحلة.. ما حدث لهذا الكلب ذو الحظ العاثر لا يُصدق (فيديو)

فضولية الكلب دفعته لالتهام نحلة والنتيجة كانت كارثية بحسب ما يظهر في المقطع الذي نشرته صاحبته

كتب خالد الأحمد
أكل نحلة.. ما حدث لهذا الكلب ذو الحظ العاثر لا يُصدق
كلب أكل نحلة
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وطن- تبدو الكلاب في كثير من الأحيان فضولية، وتحب الركض ومطاردة الأشياء بما في ذلك الحشرات، وغالبًا ما تسبب لسعات نحل العسل والدبابير ألمًا خفيفًا وتهيجًا لهذه الكلاب.

ولكن ما حصل لإحداها كان مفاجئاً، إذ بعد أن التهم نحلة تعرض لردة فعل تحسسية تسببت بانتفاخ في وجهه وفكيه الأمر الذي استدعى نقله إلى المستشفى.

نقل كلب للمستشفى بسب نحلة

وظهر الكلب الصغير في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب صاحبته بحالة كآبة شديدة والدمع ينفر من عينيه بينما بدا خداه منتفخين بشكل كبير.

أكل نحلة.. ما حدث لهذا الكلب ذو الحظ العاثر لا يُصدق
كلب أكل نحلة

لسعات النحل

وبحسب خبراء الحيوانات يمكن أن تسبب لدغة نحلة للكلب ردود فعل خفيفة إلى شديدة. وتعتمد شدة رد الفعل على الجهاز المناعي للكلب وعدد لسعات النحل.

وقد تتعرض بعض الكلاب للسع على لسانها أو داخل فمها أو حلقها إذا حاولت عض حشرة أو اصطيادها.

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ويمكن أن تكون هذه اللسعات خطيرة، لأن التورم الذي تسببه يمكن أن يكون قريبًا جدًا من حلق الكلب ويسد مجرى الهواء.

والمنطقة الأكثر إيلامًا للعضة هي الأنف. ويكمن خطر الموقف في احتمال انسداد الشعب الهوائية. إذا كان التورم شديدًا ، فقد يختنق الكلب. في هذه الحالة ، لا يمكن لصاحبه الاستغناء عن الرعاية البيطرية.

هذا ما ينبغي فعله لتقليل الألم

وقد يعاني بعض الكلاب من تورم خفيف وحكة فقط ، بينما قد يعاني البعض الآخر من رد فعل تحسسي قد يهدد الحياة.

وفي حال لسعة الدبور أو ابتلاعه فإن خطورة الأمر لا تتوقف عند الثقب الذي يحدثه الدبور وألم اللدغة، ولكن الكمية الصغيرة من السم التي يتم رشها من الإبرة وقد تكون كافية لقتل الكلب.

ويساعد وضع مزيج خفيف من الماء وصودا الخبز على المنطقة المصابة في تقليل الألم. ويمكن أيضًا لف الثلج أو كيس الثلج في منشفة ووضعه على المنطقة المصابة لتقليل التورم وتخفيف الألم.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” مع الواقعة والفيديو الذي نال ١٫٥ مليون مرة مشاهدة بين من سخر من حال الكلب وانتفاخ وجهه وبين من رأف لحاله.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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