الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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رياضة

أغلى صفقة في تاريخ وولفرهامبتون.. روبن نيفيز يُوقع مع الهلال السعودي

البرتغالي روبن نيفيز ينتقل إلى صفوف الهلال السعودي بعقد يمتد حتى صيف 2026

كتب فارس أبو شيحة
الهلال السعودي يوقع مع روبن نيفيز
الهلال السعودي يوقع مع روبن نيفيز
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وطن- تعاقد نادي الهلال السعودي بشكل رسمي مع النجم البرتغالي روبن نيفيز 26 عاماً، القادم هذا الصيف من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي حتى نهاية موسم صيف 2026.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عن تفاصيل صفقة تعاقد الهلال السعودي مع البرتغالي نيفيز، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” اللاعب روبن نيفيز سيوقع مع نادي الهلال السعودي. حتى صيف 2026″.

روبن نيفيز يوقع مع الهلال السعودي

وأضاف رومانو في تغريدته، ” وقع الهلال السعودي مع اللاعب نيفيز. بصفقة وصلت قيمتها 47 مليون باوند ( أي ما يعادل 55 مليون يورو)”.

كما وختم، ” البرتغالي نيفيز أنهى الفحوصات الطبية الأولى بنجاح، تمهيداً لإنهاء كافة إجراءات الانتقال إلى نادي الهلال”.

وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن  نادي الهلال يتفاوض. بعد إتمام صفقة البرتغالي نيفيز، مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي”.

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انتقال روبن نيفيز إلى الهلال السعودي
انتقال روبن نيفيز إلى الهلال السعودي

راتب روبن نيفيز مع الهلال السعودي

كما وبينت تقارير سعودية، بأن لاعب الهلال السعودي الجديد روبن نيفيز، سيتقاضى 50 ألف جنيه إسترليني. أي ما يعادل 63.8 ألف دولار في الأسبوع الواحد.

كما أوضحت تلك التقارير، بأن نادي الهلال هو من تكفل بكافة أمور الصفقة دون أن يتدخل. بعد صندوق الاستثمار السعودي، الذي استحوذ على 4 أندية سعودية من أجل دعم تلك الأندية بالصفقات القوية، وهي النصر والأهلي والهلال والاتحاد.

من هو اللاعب روبن نيفيز؟!

اللاعب روبن ديوغو دا سيلفا نيفيز، برتغالي الجنسية، من مواليد ال13 من شهر مارس/ آذار عام 1997، يلعب في مركز خط الوسط.

روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي
روبن نيفيز لاعب الهلال السعودي

بدأ مشواره الكروي مع نادي بورتو البرتغالي عام 2014، لينتقل بعدها مع نادي وولفرهامبتون، ليتعاقد هذا الصيف مع نادي الهلال السعودي بصفقة تاريخية على مستوى النادي الإنجليزي في سوق الانتقالات للاعبين (الميركاتو).

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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