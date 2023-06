أغلى صفقة في تاريخ وولفرهامبتون.. روبن نيفيز يُوقع مع الهلال السعودي

- Advertisement -

وطن- تعاقد نادي الهلال السعودي بشكل رسمي مع النجم البرتغالي روبن نيفيز 26 عاماً، القادم هذا الصيف من صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي حتى نهاية موسم صيف 2026.

وقال الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، عن تفاصيل صفقة تعاقد الهلال السعودي مع البرتغالي نيفيز، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” اللاعب روبن نيفيز سيوقع مع نادي الهلال السعودي. حتى صيف 2026″.

وأضاف رومانو في تغريدته، ” وقع الهلال السعودي مع اللاعب نيفيز. بصفقة وصلت قيمتها 47 مليون باوند ( أي ما يعادل 55 مليون يورو)”.

👀 Koulibaly could join him soon.

كما وختم، ” البرتغالي نيفيز أنهى الفحوصات الطبية الأولى بنجاح، تمهيداً لإنهاء كافة إجراءات الانتقال إلى نادي الهلال”.

وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن نادي الهلال يتفاوض. بعد إتمام صفقة البرتغالي نيفيز، مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي”.

كما وبينت تقارير سعودية، بأن لاعب الهلال السعودي الجديد روبن نيفيز، سيتقاضى 50 ألف جنيه إسترليني. أي ما يعادل 63.8 ألف دولار في الأسبوع الواحد.

Al Hilal and Wolves have completed the agreement for Rubén Neves to join the Saudi club on €55m fee — with just 1 year left on his contract at Wolves. 🇸🇦

Personal terms being finalised then the deal will be sealed.

🔵 Al Hilal also hope to get Kalidou Koulibaly deal done. #CFC pic.twitter.com/xKJ7UvNS3J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2023