7 أشياء لا يكشفها الأشخاص الناجحون عن أنفسهم في العمل

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وطن- إن كنت ترغب في تحقيق النجاح على المدى الطويل، وتسعى للارتقاء بمسيرتك المهنية، فهناك أشياء لا يجب أن تكشفها أبدا عن نفسك في العمل.

وفقا لموقع “ hackspirit ”، فإن قدرًا كبيرًا من نجاحنا لا يأتي فقط من أفعالنا، بل يأتي أيضًا من الأشياء التي نقولها.

أن تكون ناجحًا في العمل لا يقتصر فقط على التصرف بشكل صحيح، بل يتعلق كذلك بحماية صورتك المهنية. وإحدى أفضل الطرق للقيام بذلك هي تجنب الكشف عن أشياء معينة عنك – حتى لو كانت صحيحة.

فإليك في هذا المقال 7 أشياء لا يكشفها أبدا الأشخاص الناجحين عن أنفسهم في العمل.

حسابات وسائل التواصل الاجتماعي

من أهم الأشياء التي لا يجب أن تكشفها عن نفسك في العمل إذا كنت ترغب في تحقيق النجاح هي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.

إذا كنت تشارك الكثير من الأشياء الشخصية عبر الإنترنت أو أي شيء قد لا يكون أصحاب العمل حريصين عليه، فقد ينعكس ذلك بشكل سيء على الشركة التي تعمل بها.



أظهرت الإحصاءات الحديثة أن ما يقرب من نصف أصحاب العمل ينظرون ما يفعله موظفوهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

لذا لا يُنصح بإعطاء وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك.



الكثير من التفاصيل حول الحياة الشخصية

إذا كنت ناجحًا في العمل، فربما تكون جيدًا في تعاملك مع الناس. بمعنى آخر، يمكنك إجراء محادثة سهلة مع زملائك ورؤسائك وعملائك.



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لكن أصحاب العمل الناجحين لا يشاركون أبدًا الكثير من التفاصيل حول ما يحدث في حياتهم الشخصية.

ذكريات الماضي الصادمة

من المهم التحدث عن مشاكلك، خاصة مع الأشخاص الذين تثق بهم، لكن ليست هناك حاجة للكشف عن ذكرياتك المؤلمة للجميع خاصة للأشخاص الذين يعملون معك.



في حين أن بعض الأشخاص في حياتك الشخصية سيكونون معك وسيدعمونك بشأن ماضيك المؤلم، قد يجد الكثير من الأشخاص في مكان العمل أن تحدثك عن تجاربك أمر غير مريح ومناسب و يمكن أن يؤثر ذلك بالتالي على الطريقة التي يشعر بها الناس تجاهك.

حالات الفش

الصدق هو سمة مهمة في مكان العمل.

إن الاعتراف بأخطائك، يظهر النزاهة الحقيقية وهي سمة يقدرها العديد من أصحاب العمل.

ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد الذي لا يكشفه الأشخاص الناجحون عن أنفسهم هو أي خطأ لا علاقة له بالواقع الحالي.

إخبار الناس بإخفاقاتك سيجعلهم يتذكرونها عندما تحاول المضي قدمًا في شركتك.



الشعور بعدم الأمان

هذه من الأشياء المهمة التي لا يجب أن تشاركها مع زملائك أو رئيسك في العمل.

لكي يُنظر إليك كقائد وموظف جيد في العمل، عليك أن تظهر أنك واثقََا من نفسك وقدراتك.

حتى لو أخبرك ناقدك الداخلي بمدى سوء مخاطبتك العامة أو المكالمات الهاتفية أو التواصل في حدث عمل – فلا تخبر رئيسك أو زملائك بذلك. يمكن أن يجعلهم ذلك ينظرون إليك بشكل مختلف.

العادات الشخصية السيئة

يعرف الناجحون أن “الصورة المهنية” مهمة جدًا. لذلك، دائما ما يقدمون أفضل ما لديهم عندما يكونون في العمل.

وهذا يعني أنهم لا يتحدثون عن أي عادات سيئة بخصوص حياتهم.

مشاكل مالية

يجب ألا يكون هناك أي سبب على الإطلاق لضرورة مشاركة التفاصيل حول أموالك أو أي مشكلات مالية تواجهها في العمل.

ما لم تكن تطلب زيادة في الراتب أو تجري محادثة خاصة جدًا مع رئيسك في العمل حول شيء ذي صلة بالعمل، فإن التحدث عن الموارد المالية يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للأشخاص الناجحين.

إن التحدث مع رئيسك في العمل حول مدى سوء تصرفك بأموالك في حياتك الشخصية، سينعكس ذلك في الواقع على صورتك كثيرا.



وبالمثل ، فإن التباهي بالمال الذي تملكه وبمشترياتك الأخيرة لن يؤدي إلا إلى تدمير حياتك المهنية.



يعرف الناجحون أن التواضع سمة جيدة يجب أن يتمتعوا بها في مكان العمل (والحياة بشكل عام). لذا فإنهم يتجنبون المحادثات حول مواردهم المالية إلا إذا كان ذلك ضروريًا للغاية.