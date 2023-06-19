يمكن أن تكون ماركات القهوة هذه ضارة بصحتك..

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وطن-إذا كنت من عشاق القهوة، ولا تستطيع أن تستغني عن فنجان لذيذ في الصباح لإيقاظ حواسك، فعليك أن تكون حريصًا عند شراء بعض أنواعها.

لا شكّ في أن القهوة واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، ولكن ليست كل أنواع القهوة متشابهة، فقد تحتوي بعض ماركات القهوة القابلة للذوبان أو الممزوجة مع السكر على مستويات عالية جدًا من الكافيين التي يمكن أن تؤثر على صحتك.

لذا، قبل شراء بعض من أنواع هذه القهوة، من المهم أن تكون على دراية بماركات القهوة التي لا يجب عليك شراؤها، وفقًا لمكتب المدعي الفيدرالي للمستهلك (Profeco). وأيضًا، عندما يتعلق الأمر بالصحة، من الضروري أن تعرف عدد فناجين القهوة التي يجب شربها يوميًا.

في السياق ذاته، يحذر La Profeco من العلامات التجارية للقهوة، التي من شأنها أن تجعلك تشعر بالنعاس في أثناء النهار.

دراسة جودة القهوة: ما العلامات التجارية التي لا تلبي المعايير الجيّدة للقهوة؟

أجرت Profeco دراسة عن جودة القهوة، حيث قيمت 19 علامة تجارية للقهوة، بما في ذلك 12 علامة تجارية للقهوة النقية القابلة للذوبان و 7 علامات تجارية ممزوجة بالسكر.

وفي أثناء القيام بالدراسة، تم تحليل العلامات التجارية للتأكد من امتثالها للملصقات والمعلومات المقدمة، مثل المكونات، كما تم تقييم جوانب مثل مستوى الرطوبة ومحتوى الكافيين والسكريات وعدم وجود النشا، وفق ما ترجمته “وطن“.

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ماركات القهوة التي يجب تجنبها وفقًا لـ Profeco

ما هي العلامات التجارية للقهوة التي لا يجب عليك شراؤها وفقًا لـمنظمة الدفاع عن المستهلك Profeco؟

كشفت المنظمة Profeco أن اثنتين من العلامات التجارية للقهوة التي تم تحليلها، تبيّن أنها لا تمتثل للمعايير اللازمة، وهناك حالة غش محتملة في مكوناتها، ما يعني أنه يمكن تغييرها. وهذه العلامات التجارية هي كالآتي:

قهوة جولدن هيلز القابلة للذوبان منزوعة الكافيين

Golden Hills Instant Blended Coffee

بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على أن عددٍ من العلامات التجارية للقهوة التي تم تحليلها، وكانت قد أعلنت أن منتجاتها تحتوي على سكر، وأن حوالي 30٪ منها تحتوي على سكر مكرمل. وهذا يعني أن محتواها من الكافيين أقل مقارنة بالقهوة النقية. هذه بعض العلامات التجارية المذكورة:

كقهوة قابلة للذوبان متكتلة ممزوجة بالسكر 100 غ – 5.5٪ سكريات

قهوة جولدن هيلز سريعة التحضير 100 جم – 13.8٪ سكريات

قهوة قابلة للذوبان ممزوجة بالسكر 200 جم ، 180 جم ، 100 جم و 50 جم – 3.3٪ سكريات

القهوة القابلة للذوبان منزوعة الكافيين الممزوجة بالسكر – سكريات 2.3٪

نسكافيه دولكا قهوة سريعة التحضير ممزوجة بالكراميل 46 جم و 80 جم و 170 جم – 6.5٪ سكريات

نسكافيه دولكا قهوة قابلة للذوبان ممزوجة بنكهة القرفة والكراميل والبيلونسيلو 170 جم – 7.3٪ سكر

Los Portales de Córdoba قهوة سريعة التحضير ممزوجة بسكر المكسيك 80 جم – 4.9٪ سكريات

من جانبها، أوصت منظمة Profeco، بقراءة الملصقات، واختيار القهوة بحكمة

يمكن أن تكون القهوة مشروبًا لذيذًا ومفيدًا لصحتك، طالما أنك تشربه باعتدال وتختار ماركات غير مغشوشة أو تحتوي على الكثير من الكافيين والسكر. وتذكر أن القهوة لا تمنحك الطاقة، إنها تساعدك فقط على إخفاء أعراض التعب. لذاك، من الأفضل تناول نظام غذائي متوازن، وترطيب الجسم جيدًا والحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على صحتك وعافيتك.

وختمت المجلّة بالقول، إن منظمة الدفاع عن المستهلك المكسيكية، توصي بقراءة ملصقات القهوة لاتخاذ قرار مستنير والتعرف على ما تستهلكه لصالح صحتك.