الإثنين, يونيو 19, 2023
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هبة عبوك في إطلالة عارية وفاضحة برفقة نجلها وحمام رومانسي على أضواء الشموع (شاهد)

هبة عبوك نشرت مجموعة من الصورة وثقت استمتاعها بالأجازة الاسبوعية برفقة ابنه الكبير أمين.

كتب سالم حنفي
هبة عبوك
هبة عبوك وابنها أمين
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وطن – تستمر هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل وطليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في نشر صورها الجريئة والمثيرة، في خضم معركتها القانونية مع والد أبنائها حول التركة.

ونشرت الفنانة الإسبانية هبة عبوك مجموعة من الصور توثق أجواء عطلة نهاية الأسبوع برفقة نجلها الكبير أمين، على حسابها الرسمي في “انستغرام“.

وظهرت هبة عبوك في إحدى الصور وهي مستلقية على أريكة مسبح برفقة نجلها “أمين حكيمي” وهما يتبادلان الضحكات، حيث ارتدت بيكيني قطعتين جريء جدا، كشف الكثير من جسدها.

هبة عبوك مع نجلها أمين
هبة عبوك تستلقِ على مقعد بجانب نجلها أمين

وفي صورة أخرى، ظهرت هبة عبوك وهي تميل نحو جانبها الأيسر، وتحتضن نجلها وتقبله بعد أن غرق في النوم على ما يبدو.

هبة عبوك مع نجلها أمين
هبة عبوك تحتضن نجلها أمين وترتدي بكيني أخضر

ووثقت صورة أخرى نزول هبة عبوك ونجلها الأكبر “أمين” لحمام السباحة، حيث أظهرتها الصورة التي التقطت من الخلف مرتدية “بيكيني خيط” مما كشف عن مؤخرتها بشكل فاضح.

هبة عبوك مع نجلها أمين
هبة عبوك مع نجلها أمين في المسبح

كما التقطت هبة هبوك صورة “سيلفي” لنفسها من داخل الحمام، مرتدية نفس المايوه الذي ظهرت فيه مع نجلها أمين.

هبة عبوك
هبة عبوك تلتقط صورة سيلفي لها في الحمام

 

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حمام وأجوء رومانسية

ولاحقا، انتقلت هبة عبوك لخاصية “الاستوري” لتنقل لمتابعيها أجواء رومانسية من داخل الحمام.

وأظهرت هبة عبوك “البانيو” المليء بالماء الذي تطفو فيه الورود، فيما جعلت الأمر أكثر رومانسية بإضاءة الشموع في بجانب البانيو.

هبة عبوك تلاحق أشرف حكيمي قانونياً

ومن المتعارف عليه حالياً، أن هبة عبوك تخوض معركة قانونية مع طليقها المغربي أشرف حكيمي، خاصة بعد أن أشيع بأنها تقدّمت عبر محاميها بطلب للحصول على نصف ثروته، لتفاجأ بأن أملاك طليقها قد سُجّلت باسم والدته سعيدة موح.

ووفقاً لما أوردته العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هبة عبوك تقدمت بطلب عبر فريقها القانوني للحصول على 10 ملايين يورو، بينما عرض عليها أشرف حكيمي مليونَين فقط.

وقررت الممثلة أيضًا رفع دعوى قضائية ضد حكيمي بتهمة الاحتيال وسوء الإدارة.

وجاء طلب هبة عبوك للطلاق من أشرف حكيمي، بعد قضية الاغتصاب المزعومة للاعب المغربي بعد أن تقدمت فتاة تبلغ 24 عاماً بشكوًى ضده تتهمه باغتصابها.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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