هبة عبوك في إطلالة عارية وفاضحة برفقة نجلها وحمام رومانسي على أضواء الشموع (شاهد)

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وطن – تستمر هبة عبوك، الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل وطليقة نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي في نشر صورها الجريئة والمثيرة، في خضم معركتها القانونية مع والد أبنائها حول التركة.

ونشرت الفنانة الإسبانية هبة عبوك مجموعة من الصور توثق أجواء عطلة نهاية الأسبوع برفقة نجلها الكبير أمين، على حسابها الرسمي في “انستغرام“.

وظهرت هبة عبوك في إحدى الصور وهي مستلقية على أريكة مسبح برفقة نجلها “أمين حكيمي” وهما يتبادلان الضحكات، حيث ارتدت بيكيني قطعتين جريء جدا، كشف الكثير من جسدها.

وفي صورة أخرى، ظهرت هبة عبوك وهي تميل نحو جانبها الأيسر، وتحتضن نجلها وتقبله بعد أن غرق في النوم على ما يبدو.

ووثقت صورة أخرى نزول هبة عبوك ونجلها الأكبر “أمين” لحمام السباحة، حيث أظهرتها الصورة التي التقطت من الخلف مرتدية “بيكيني خيط” مما كشف عن مؤخرتها بشكل فاضح.

كما التقطت هبة هبوك صورة “سيلفي” لنفسها من داخل الحمام، مرتدية نفس المايوه الذي ظهرت فيه مع نجلها أمين.

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حمام وأجوء رومانسية

ولاحقا، انتقلت هبة عبوك لخاصية “الاستوري” لتنقل لمتابعيها أجواء رومانسية من داخل الحمام.

وأظهرت هبة عبوك “البانيو” المليء بالماء الذي تطفو فيه الورود، فيما جعلت الأمر أكثر رومانسية بإضاءة الشموع في بجانب البانيو.

هبة عبوك تلاحق أشرف حكيمي قانونياً

ومن المتعارف عليه حالياً، أن هبة عبوك تخوض معركة قانونية مع طليقها المغربي أشرف حكيمي، خاصة بعد أن أشيع بأنها تقدّمت عبر محاميها بطلب للحصول على نصف ثروته، لتفاجأ بأن أملاك طليقها قد سُجّلت باسم والدته سعيدة موح.

ووفقاً لما أوردته العديد من وسائل الإعلام الإسبانية، فإن هبة عبوك تقدمت بطلب عبر فريقها القانوني للحصول على 10 ملايين يورو، بينما عرض عليها أشرف حكيمي مليونَين فقط.

وقررت الممثلة أيضًا رفع دعوى قضائية ضد حكيمي بتهمة الاحتيال وسوء الإدارة.

وجاء طلب هبة عبوك للطلاق من أشرف حكيمي، بعد قضية الاغتصاب المزعومة للاعب المغربي بعد أن تقدمت فتاة تبلغ 24 عاماً بشكوًى ضده تتهمه باغتصابها.