نظرك 20/20..إذا اكتشفت البطريق المختلف في هذا الوهم البصري

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وطن- في هذا الوهم البصري، يختبئ بطريق مختلف عن جميع طيور البطريق الأخرى المجتمعة. وقد يبدو في البداية من الصعب جدًا العثور عليه.

تقول الشائعات أنه قد يكون لديك رؤية 20/20 إذا كنت قادرًا على اكتشافه بسرعة.

فهل أنت ذكي بما يكفي لرؤيته؟

صورة الوهم نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية. وقد يكون من الصعب ملاحظة أو معرفة مكان البطريق المختلف الموجود بين العشرات ممن يشبهونه.

فهل أنت جاهز للبحث عليه؟

انظر إلى الصورة بعناية، فكر جيداً.

في الواقع، يساعد هذا النوع من التحديات على تطوير القدرات المعرفية، والحفاظ على عقلك نشطًا، وتعزيز الإبداع.

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أسرع فالوقت يمر.

والآن.. انتهى الوقت.

هل تمكنت من اكتشاف البطريق الذي يبدو مختلفًا عن طيور البطريق الأخرى؟

حل الوهم

إذا لم تتمكن من اكشافه، فألقِ نظرة في منتصف يسار الصورة لتتعرف على مكانه.

هل لاحظت وجود بطريق يبدو منقاره مختلفًا بعض الشيء؟!

والآن أخبرنا في التعليقات .. هل توصلت لمكانه بسهولة؟ وكم استغرقت من الوقت؟