الإثنين, يونيو 19, 2023
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حياتنا

نظرك 20/20..إذا اكتشفت البطريق المختلف في هذا الوهم البصري

ألقِ نظرة فاحصة على هذا الوهم البصري وحاول تحديد مكان البطريق الغريب

كتب ايمان الباجي
نظرك 20/20..إذا اكتشفت البطريق المختلف في هذا الوهم البصري
اكتشف البطريق الغريب
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وطن- في هذا الوهم البصري، يختبئ بطريق مختلف عن جميع طيور البطريق الأخرى المجتمعة. وقد يبدو في البداية من الصعب جدًا العثور عليه.

تقول الشائعات أنه قد يكون لديك رؤية 20/20 إذا كنت قادرًا على اكتشافه بسرعة.

فهل أنت ذكي بما يكفي لرؤيته؟

صورة الوهم نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية. وقد يكون من الصعب ملاحظة أو معرفة مكان البطريق المختلف الموجود بين العشرات ممن يشبهونه.

فهل أنت جاهز للبحث عليه؟

انظر إلى الصورة بعناية، فكر جيداً.

وهم بصري
أنظر إلى الصورة جيدا قبل الإجابة

في الواقع، يساعد هذا النوع من التحديات على تطوير القدرات المعرفية، والحفاظ على عقلك نشطًا، وتعزيز الإبداع.

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أسرع فالوقت يمر.

والآن.. انتهى الوقت.

هل تمكنت من اكتشاف البطريق الذي يبدو مختلفًا عن طيور البطريق الأخرى؟

حل الوهم

إذا لم تتمكن من اكشافه، فألقِ نظرة في منتصف يسار الصورة لتتعرف على مكانه.

هل لاحظت وجود بطريق يبدو منقاره مختلفًا بعض الشيء؟!

وهم بصري
حل الوهم

والآن أخبرنا في التعليقات .. هل توصلت لمكانه بسهولة؟ وكم استغرقت من الوقت؟

المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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