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مشهد يأسر القلوب.. هكذا تبدو العاصمة الجزائرية من الفضاء

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي بعث بتحية لشعب الجزائر من على متن محطة الفضاء الدولية

كتب خالد الأحمد
مشهد يأسر القلوب.. هكذا تبدو العاصمة الجزائرية من الفضاء
الجزائر من الفضاء
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وطن- نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورة مبهرة من محطة الفضاء الدولية، حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تظهر فيها مدينة الجزائر العاصمة.

ويحرص “النيادي” منذ صعوده على متن محطة الفضاء الدولية، على نشر مناظر خلابة للأرض ـ خاصة الدول العربية ـ من الفضاء، إضافة إلى مشاركة بعض التحديات والإنجازات.

الجزائر من الفضاء بكاميرا النيادي

وعبر حسابه في “تويتر“، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الصورة وعلّق عليها: “مدينة الجزائر العاصمة البيضاء تحية إلى الجزائر وأهلها الشجعان.”

وتابع مشيدا بالجزائر:”البلد العربي الأصيل والجميل من الصحاري إلى الجبال والشواطىء”. وبدت العاصمة الجزائرية أشبه بأرخبيل ممتد في البحر.

وتطل مدينة الجزائر التي تقع شمال وسط البلاد على الجانب الغربي لخليج البحر الأبيض المتوسط والمدينة تتكون من جزئين: جزءٌ قديم يتمثل في القصبة التي توجد على حافة تلة شديدة الانحدار (122 متراً فوق سطح البحر) خلف المدينة الحديثة، وجزءٌ حديث يوجد على مستوى الساحل القريب من البحر.

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الجزائر من الفضاء بكاميرا النيادي
الجزائر من الفضاء بكاميرا النيادي

حضارة الطاسيلي

وكان النيادي قد نشر مقطع فيديو ملتقط من محطة الفضاء في، 21 أيار مايو الماضي، وعلق عليه :”من أجمل شمال إفريقيا والعالم تطل علينا الجزائر من محطة الفضاء الدولية بما تحمله من مناخ وتضاريس متنوعة وحضارة الطاسيلي”.

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء.

وفي أواخر، نيسان ابريل الماضي، غادر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول مواطن عربي يسير في الفضاء، في حدث وصفته الإمارات العربية المتحدة بـ”التاريخي”.

والنيادي (41 عاماً) هو رابع رائد فضاء من دولة عربية والثاني من الإمارات الذي يشارك في مهمة فضائية، لكنّه أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة.

والنيادي الملقّب بـ”سلطان الفضاء” وهو كذلك أول عربي ينطلق في مهمة فضائية طويلة، كان غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع آذار/مارس في صاروخ “فالكون 9” من شركة “سبايس اكس”.

ودخلت الدولة الخليجية الغنية السباق في مجال الاستكشاف الفضائي عام 2019، مع إرسال هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة استغرقت ثمانية أيام، إلا أنّ المنصوري لم يسر آنذاك في الفضاء.

“إكوزيوم الفينيقيين”

يذكر أن مدينة الجزائر هي عاصمة الجمهورية الجزائرية وأكبر مُدنها من حيث عدد السكان، وكانت تُدعى “إكوزيوم” في زمن الفينيقيين حيث كان أول من أسس المدينة، ومن مُسمّياتها الحالية البهجة، المحروسة والجزائر البيضاء، وهي أيضا عاصمة ولاية الجزائر.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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