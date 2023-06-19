مشهد يأسر القلوب.. هكذا تبدو العاصمة الجزائرية من الفضاء

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وطن- نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، صورة مبهرة من محطة الفضاء الدولية، حيث يخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، تظهر فيها مدينة الجزائر العاصمة.

ويحرص “النيادي” منذ صعوده على متن محطة الفضاء الدولية، على نشر مناظر خلابة للأرض ـ خاصة الدول العربية ـ من الفضاء، إضافة إلى مشاركة بعض التحديات والإنجازات.

الجزائر من الفضاء بكاميرا النيادي

وعبر حسابه في “تويتر“، نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، الصورة وعلّق عليها: “مدينة الجزائر العاصمة البيضاء تحية إلى الجزائر وأهلها الشجعان.”

وتابع مشيدا بالجزائر:”البلد العربي الأصيل والجميل من الصحاري إلى الجبال والشواطىء”. وبدت العاصمة الجزائرية أشبه بأرخبيل ممتد في البحر.

مدينة الجزائر العاصمة البيضاء 🤍

تحية إلى #الجزائر وأهلها الشجعان.. البلد العربي الأصيل، والجميل من الصحاري إلى الجبال والشواطئ 🇩🇿 pic.twitter.com/iBsZjQJJu3 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) June 19, 2023

وتطل مدينة الجزائر التي تقع شمال وسط البلاد على الجانب الغربي لخليج البحر الأبيض المتوسط والمدينة تتكون من جزئين: جزءٌ قديم يتمثل في القصبة التي توجد على حافة تلة شديدة الانحدار (122 متراً فوق سطح البحر) خلف المدينة الحديثة، وجزءٌ حديث يوجد على مستوى الساحل القريب من البحر.

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حضارة الطاسيلي

وكان النيادي قد نشر مقطع فيديو ملتقط من محطة الفضاء في، 21 أيار مايو الماضي، وعلق عليه :”من أجمل شمال إفريقيا والعالم تطل علينا الجزائر من محطة الفضاء الدولية بما تحمله من مناخ وتضاريس متنوعة وحضارة الطاسيلي”.

الجزائر ليلا و نهارا من محطة الفضاء الدولية . من صفحة رائد الفضاء الإماراتي "سلطان النيادي" معلقا على الفيديو :

" من أجمل شمال إفريقيا والعالم تطل علينا الجزائر من محطة الفضاء الدولية بما تحمله من مناخ وتضاريس متنوعة وحضارة الطاسيلي "@Astro_Alneyadi pic.twitter.com/FHfWW8boeQ — ᴀʟɢᴇ́ʀɪᴇɴɴᴇ 🇩🇿 (@Aouatef23Dz) May 21, 2023

ويخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء.

وفي أواخر، نيسان ابريل الماضي، غادر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية، ليصبح بذلك أول مواطن عربي يسير في الفضاء، في حدث وصفته الإمارات العربية المتحدة بـ”التاريخي”.

والنيادي (41 عاماً) هو رابع رائد فضاء من دولة عربية والثاني من الإمارات الذي يشارك في مهمة فضائية، لكنّه أول رائد فضاء عربي يغادر محطة الفضاء الدولية لنحو ست ساعات وثلاثين دقيقة.

والنيادي الملقّب بـ”سلطان الفضاء” وهو كذلك أول عربي ينطلق في مهمة فضائية طويلة، كان غادر إلى محطة الفضاء الدولية في مطلع آذار/مارس في صاروخ “فالكون 9” من شركة “سبايس اكس”.

ودخلت الدولة الخليجية الغنية السباق في مجال الاستكشاف الفضائي عام 2019، مع إرسال هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة استغرقت ثمانية أيام، إلا أنّ المنصوري لم يسر آنذاك في الفضاء.

“إكوزيوم الفينيقيين”

يذكر أن مدينة الجزائر هي عاصمة الجمهورية الجزائرية وأكبر مُدنها من حيث عدد السكان، وكانت تُدعى “إكوزيوم” في زمن الفينيقيين حيث كان أول من أسس المدينة، ومن مُسمّياتها الحالية البهجة، المحروسة والجزائر البيضاء، وهي أيضا عاصمة ولاية الجزائر.