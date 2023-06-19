مشهد مرعب..تركي يقتل طليقته ووالدها ببندقية صيد وسط الشارع من المسافة صفر! (شاهد)

- Advertisement -

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق جريمة بشعة نفذها شاب تركي بحق طليقته ووالدها في الشارع العام ببندقية صيد، بمدينة غازي عنتاب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” الشاب التركي وهو يحاول إطلاق النار باتجاه طليقته التي كانت تجلس في سيارتها.

وبينما حاول والدها التصدي له ومنعه من الاقتراب منها، أطلق رصاصة باتجاهها أصابتها مباشرة.

قتل حماه من المسافة صفر

وبحسب الفيديو، بينما حاول والد طليقته منعه من إكمال جريمته، وجه بندقة الصيد نحو بطنه وأطلق عليه الرصاص من المسافة صفر، قبل أن يتجه نحو طليقته للخلاص منها.

في تركيا ، قىَل شاب تركي طليقته ووالدها ببندقية صيد في الشارع أمام المارة، في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. تحذير مشهد حساس: pic.twitter.com/isRxjDLUrq — محمد الفيصل (@Mooh32a) June 18, 2023

القبض على الجاني

من جانبه، ذكر موقع Memo Haber في تركيا بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الزوج الذي ارتكب الجريمة بحق زوجته السابقة ووالدها.

- Advertisement -

سبب الجريمة

وعن أسباب الخلاف، أوضح الموقع أن فقد المتهم ميرتكان كوس البالغ من العمر (25 عامًا)، كان قد حضر جلسة محكمة خاصة للنظر في قضية حضانة ابنه الوحيد الذي رزق به من زوجته التي انفصل عنها بالطلاق منذ فترة بليج كايا.

وبحسب الموقع، فقد قضت المحكمة بمنح الحضانة للأم، ليقرر المتهم الانتقام من طليقته، وقتلها وقتل والدها إرتوغرول كايا.