الإثنين, يونيو 19, 2023
الرئيسيةفيديومشهد مرعب..تركي يقتل طليقته ووالدها ببندقية صيد وسط الشارع من المسافة صفر!...
فيديو

مشهد مرعب..تركي يقتل طليقته ووالدها ببندقية صيد وسط الشارع من المسافة صفر! (شاهد)

الجريمة وقعت عقب إصدار محكمة حكما بمنح طليقة الزوج حضانة ابنهما الوحيد البالغ 4 سنوات

كتب سالم حنفي
تركي يقتل طليقته ووالدها
شاب تركي يقتل طليقته ووالدها باستخدام بندقية صيد
- Advertisement -

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يوثق جريمة بشعة نفذها شاب تركي بحق طليقته ووالدها في الشارع العام ببندقية صيد، بمدينة غازي عنتاب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” الشاب التركي وهو يحاول إطلاق النار باتجاه طليقته التي كانت تجلس في سيارتها.

وبينما حاول والدها التصدي له ومنعه من الاقتراب منها، أطلق رصاصة باتجاهها أصابتها مباشرة.

قتل حماه من المسافة صفر

وبحسب الفيديو، بينما حاول والد طليقته منعه من إكمال جريمته، وجه بندقة الصيد نحو بطنه وأطلق عليه الرصاص من المسافة صفر، قبل أن يتجه نحو طليقته للخلاص منها.

القبض على الجاني

من جانبه، ذكر موقع Memo Haber في تركيا بأن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على الزوج الذي ارتكب الجريمة بحق زوجته السابقة ووالدها.

- Advertisement -

سبب الجريمة

وعن أسباب الخلاف، أوضح الموقع أن فقد المتهم ميرتكان كوس البالغ من العمر (25 عامًا)، كان قد حضر جلسة محكمة خاصة للنظر في قضية حضانة ابنه الوحيد الذي رزق به من زوجته التي انفصل عنها بالطلاق منذ فترة بليج كايا.

وبحسب الموقع، فقد قضت المحكمة بمنح الحضانة للأم، ليقرر المتهم الانتقام من طليقته، وقتلها وقتل والدها إرتوغرول كايا.

المصدرMemo Haber + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

الهدهد

عنتيل مصري يخون زوجته 11 مرة ويجبرها على تصوير العلاقة الحميمية (فيديو)

اقتصاد

بلومبيرغ تكشف عن تحرك إماراتي عاجل لسد فجوة تمويلية في تركيا بعد انسحاب بنوك غربية!

الهدهد

رجل تركي يكتشف مدينة مهجورة تحت منزله وهو يطارد دجاجته! (صور)

حياتنا

ايجيم دينكشال أجمل مراسلة تركية.. تعابير وجه مثيرة جعلتها حديث الساعة

حياتنا

الممثلة التركية بيرين سات بفستان شفاف يكشف كل ما تحته! (شاهد)

الهدهد

الجيش الكويتي يعلن عن صفقة ضخمة للحصول على منظومة “بيرقدار” التركية.. تفاصيل!

فيديو

قضم وجهها.. فيديو مرعب لهجوم كلب ضال على طفلة

الهدهد

من فئة الـ 500 ليرة.. هل يخفض الإصدار الجديد للعملة التركية موجة التضخّم؟

الهدهد

فيديو من المدرجات.. محمد بن زايد ينحني لمتابعة نهائي مان سيتي وإنتر ميلان

تقارير

صداقة حميمة بين العدوين اللدودين.. “شهر عسل” بين محمد بن زايد وأردوغان ما أهميته؟

الهدهد

محمد بن زايد يقود “سيارة توغ” التركية وأردوغان إلى جانبه (شاهد)

الهدهد

تفاصيل أكبر عملية تزوير عملة في تاريخ تركيا برقم لا يصدق وجنسيات الجناة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

عنتيل مصري يخون زوجته 11 مرة ويجبرها على تصوير العلاقة الحميمية (فيديو)

جرب وأمراض جنسية وزواج مبكر.. كارثة مؤلمة ضربت النساء في مخيم سوري

يمكن أن تكون ماركات القهوة هذه ضارة بصحتك..

“تقلل شهيتك”..هكذا اختارت جورجينا رودريغيز الترويج لمشروع صديقها

بيريز يصدم جماهير ريال مدريد بهذا القرار!

كاتبة عُمانية شهيرة تتنمر على مغردة.. صورتك فيها كل الموبقات وكفاية استشراف!

فوائد اقتصادية مشكوك فيها.. تقرير: خوف السعودية من الخبث الإيراني يقوض المصالحة

بوتين يحرج مسؤولة روسية كبيرة ويشير لها بأن تخرس.. لماذا؟! (شاهد)

ما فعلته عبوة Red bull بزجاج سيارة لا يصدق (شاهد)

موعد مباراة الجزائر القادمة الودية أمام تونس والتشكيلة والقنوات الناقلة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC