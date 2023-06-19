الإثنين, يونيو 19, 2023
الرئيسيةتقاريرمتاحة للعمانيين فقط.. ماذا يعني حظر السلطنة "الاستثمار الأجنبي" في هذه الأنشطة؟
تقارير

متاحة للعمانيين فقط.. ماذا يعني حظر السلطنة “الاستثمار الأجنبي” في هذه الأنشطة؟

تهدف السلطات العمانية لتوظيف المواطنين بدلا عن العمالة الوافدة في خطوة ستعمل لتوطين عشرات المهن واستيعاب معدلات البطالة التي بدأت في الارتفاع منذ سنوات

كتب فهمي الورغمي
متاحة للعمانيين فقط.. ماذا يعني حظر السلطنة
حظر سلطنة عمان الاستثمار الأجنبي
- Advertisement -

وطن- أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قرارًا وزاريًّا، بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط، في خطوة أثارت ردود.

سلطنة عمان تحظر الاستثمار في بعض الأنشطة

وحسب عدد من أعضاء الغرفة التجارية بالسلطنة، فإن القرارات تهدف بالأساس لتمكين المستثمر العماني بالمقام الأول، بما يسهم في توفير فرص العمل للعمانيين.

سيشمل القرار العديد من الأنشطة والقطاعات منها، قطاع الدواجن، وتربية النحل وإنتاج العسل، وصيد الأسماك البحرية، والطباعة، نقل وبيع المياه غير الصالحة للشرب، تأجير معدات البناء أو الهدم، ومتاجر البيع بالجملة، وكذلك متاجر البيع بالتجزئة، ويستثني بعض القطاعات ذات الطاقة الإنتاجية الكبيرة.

نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها، هو أيضا شمله القرار الجديد، على غرار نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبيعية ونشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الأعشاب الطبية.

- Advertisement -

وأيضاً نشاط البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة في الطيور والحيوانات الأليفة وأسماك الزينة ومستلزماتها ونشاط قطر وسحب المركبات ونشاط شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (السكنية وغير السكنية).

ويُذكر أنه في مايو 2022، قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في السلطنة، إن هناك خمسة أنشطة اقتصادية في سلطنة عمان تستحوذ على نسبة 74.3% من إجمالي عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي البالغ عددهم مليونًا و 449 ألفًا و358 عاملًا، ويتصدرها قطاع التشييد الذي يضم ما نسبته 7.25% من أولئك العاملين.

وحسب ذات المصدر، فإن عدد العاملين الوافدين في القطاعين الخاص والعائلي يشكلون نحو 97.6% من إجمالي عدد العاملين في سلطنة عمان، الذين يبلغ إجمالي عددهم في القطاعات الثلاثة ومن بينهم العاملون في القطاع الحكومي مليونًا و 485 ألفًا و 123 عاملًا وافدًا.

حظر السلطنة الاستثمار الأجنبي
حظر السلطنة الاستثمار الأجنبي

ما أهداف وزارة التجارة؟

الهدف الرئيسي هو إيجاد فرص عمل للباحثين عن عمل من العمانيين، كما أوضح ذلك “حمد الذهب”، رئيس مجلس الأعمال العماني-الروسي، في حديثه لوكالة الأنباء الروسية الخاصة “سبوتنيك“.

وأضاف أن “هذه الخطوة يمكن أن تحل جزئيا المشكلة المرتبطة بالباحثين عن العمل والتي تتزايد”.

أما عن سلبيات هذه الخطوة، فقد رأى حمد الذهب أنها “تتمثل في عدم الاستثمار في هذه الأنشطة والتي تعتبر من القطاعات الواعدة لصغار المستثمرين غير العمانيين”.

قبل أن يستطرد بالقول إن قرار وزارة التجارة “يمكن أن ينعكس إيجابا إذا حظيت الأنشطة باستثمارات محلية ويد عاملة محلية، بما ينعكس إيجابا على المدى الطويل كرافد اقتصادي وفرص تشغيلية للعمانيين في نفس الوقت”.

أي تداعيات لقرار وزارة التجارة العمانية

أوضح الخبير الاقتصادي “خلفان الطوقي العماني”، أن القرار “جاء بناء على مراقبة من وزارة التجارة والصناعة وتوجيه الاستثمار، وترتبط بحاجة السوق، وضروريات المنع”.

ولفت أن الهدف الأساسي من القرار هو إتاحة الفرصة للعمانيين الذين يمكنهم القيام بهذه الأنشطة.

وأردف الطوقي في حديثه مع “سبوتنيك”، إلى أن التأثيرات الإيجابية تشمل توفير الفرص للعمانيين، بينما تتعدد الجوانب السلبية لتشمل المستثمرين الأجانب أو العمانيين.

وأفاد الخبير الاقتصادي أن المستثمر العماني يتضرر من خلال إلزامه بتوظيف العمالة المحلية، وهي مراحل انتقالية يعاني منها الجميع حتى التأقلم، كما يمكن أن تدفع نحو الالتفاف على القوانين.

وقال: “نتمنى أن تكون القرارات درست بشكل جيد، حتى لا تتسبب في صدمات عنيفة، كما يجب استمرار تقيي التجربة مع إمكانية العدول عنها حال عدم نجاحها”.

إحصاءات العمالة الوافدة في سلطنة عمان

حسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالسلطنة، بلغ عدد العاملين الوافدين العاملين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة في القطاعين الخاص والعائلي 600 ألف و927 عاملًا بنسبة 41.5%، وجاءت في المركز الثاني مهن الخدمات بعدد بلغ 444 ألفًا و 11 عاملا، وبنسبة 30.6%.

فيما بلغ عدد العاملين في مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية 102 ألف و533 عاملا وافدا بنسبة 7.1%، وفي مهن البيع 92 ألفًا و816 عاملًا، و87 ألفًا و 743 عاملًا في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور والصيد.

ووصل عددهم في مهن الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 53011 عاملًا، و35561 عاملًا فنيًّا في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية، و32258 في مهن مديري الإدارة العامة والأعمال.

البطالة في سلطنة عمان

شهدت عُمان ارتفاعًا في معدل البطالة بنهاية العام الماضي 2022، إلى 3.3 بالمائة، بزيادة 1.4 نقطة مئوية مقارنة بنهاية عام 2021.

وأظهرت بيانات للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، زيادة معدل البطالة للذكور إلى 1.6 بالمائة، وبزيادة نصف نقطة مئوية عن معدله في نهاية عان 2021 البالغ 1.1 بالمائة.

وارتفع كذلك معدل البطالة للإناث إلى 10.6 بالمائة، بنهاية العام الماضي 2022، بزايدة 5 نقاط مئوية عن معدله في نهاية عام 2021.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع معدل البطالة بين حملة شهادات دبلوم التعليم العام وما يعادله خلال العام، ليصل إلى 4.9 بالمائة مقابل 3.9 بالمائة بنهاية أكتوبر / تشرين الأول.

وفي الواقع، فإن هذ الأرقام لا تعكس بدقة حجم المشكلة، حيث أنها لا تشمل العديد من الفئات مثل الخريجين والباحثين عن عمل لأول مرة. كما أن هناك اختلافات كبيرة بين المناطق في مستوى البطالة.

بدورها، تسعى الحكومة العمانية إلى تخفيض معدل البطالة من خلال تنفيذ عدة مبادرات وبرامج، مثل توطين الوظائف وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير المهارات وتحسين التعليم.

ومع ذلك، فإن هذه الجهود تواجه صعوبات بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشباب العماني يواجهون تحديات أخرى مثل التوقعات المرتفعة من سوق العمل وضعف فرص التدريب والتطوير.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الروسية الخاصة سبوتنيك، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

مسؤول عماني كشف عن أغرب واقعة ابتزاز لفتاة.. موظفة بجهة أمنية أنقذتها

الهدهد

كاتبة عُمانية شهيرة تتنمر على مغردة.. صورتك فيها كل الموبقات وكفاية استشراف!

الهدهد

بعد صراع مرير.. قطر والإمارات تعلنان إعادة فتح السفارات بينهما

الهدهد

محكمة عُمانية تصدر حكمها على قاتل المحامية أمل العبرية!

الهدهد

قطري مثلي الجنس يروج لميوله علنا بالزي الخليجي في أمريكا (فيديو)

الهدهد

منتج بألوان علم المثليين يثير حفيظة العمانيين (شاهد)

الهدهد

بكاميرا مصور كويتي.. لقطة مبهرة من عُمان تتصدر حساب أبل الرسمي

الهدهد

تصريحات وزير خارجية عمان التي أثارت ضجة.. ماذا قال عن التطبيع وسوريا والسعودية؟

الهدهد

سبب وفاة الكابتن سعيد المسند وشقيق أمير قطر ينعاه بكلمات مؤثرة

الهدهد

افتخار الساجواني: أكل “العوال والتمور” وراء تخلف العمانيين والسعوديين (فيديو)

الهدهد

والدة طفل عماني اكتشف ثغرة أمنية بأحد البنوك تخرج عن صمتها وتحذر

اقتصاد

بلومبيرغ تكشف عن تحرك إماراتي عاجل لسد فجوة تمويلية في تركيا بعد انسحاب بنوك غربية!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو الصياد الجريء الذي صارع قرش الغردقة في الماء ليس حقيقيا (شاهد)

ردا على حسام الغمري: من الذي قام بتفجيرات ممتلكات اليهود في القاهرة؟

خطبة عرفة.. من هو الشيخ يوسف بن سعيد خطيب يوم عرفة؟

“للكبار فقط” .. جينيفر لورانس عارية تمامًا في أحدث فيلم لها! (شاهد)

(فيديو) رفضت طلبه الشاذ فذبحها بعد الدخلة.. الإعدام لقاتل عروس طنطا

مسؤول عماني كشف عن أغرب واقعة ابتزاز لفتاة.. موظفة بجهة أمنية أنقذتها

رائدا الفضاء السعوديان يقسمان بالله إن “الأرض كروية”: رأيناها بأم أعيننا

فيديو يحبس الأنفاس لتحطم طائرة أردنية.. والكشف عن سبب سقوطها

فيديو مثير لـ سيدة الفستان الأزرق.. مفاجأة كشفها مفجر الواقعة (شاهد)

مشهد يأسر القلوب.. هكذا تبدو العاصمة الجزائرية من الفضاء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC