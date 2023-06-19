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ما فعلته عبوة Red bull بزجاج سيارة لا يصدق (شاهد)

عبوة ريد بُول سعة 250 مللي، على 80 ميللجرام من الكافيين، بالإضافة إلى فيتامينات تذوب في الماء من المجموعة "ب"

كتب خالد السعدي
أضرار مشروب الطاقة
تهشم زجاج السيارة بعد سكب مشروب ريد بول عليه
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وطن – انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنها صادم، يُظهر ما أحدثته عبوة من مشروب Red bull بزجاج سيارة، بعدما أجرى مالكها مغامرة محفوفة بالأضرار.

وبيّن الفيديو، الذي انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، شابا وهو يسكب علبة “ريد بول” على الزجاج الخلفي لسيارة، وأثناء ذلك تهشم الزجاج.

وأثار المقطع حالة من الجدل، وقد اعتبر الكثير من المغردين أنّ زجاج السيارة كان ساخنا والمشروب باردا ما أدى لكسر الزجاج.

ويحظى مشروب ريد بول بريادة عالمية في سوق مشروبات الطاقة، وفي بداية رحلة الترويج، وزعت ريد بُول منتجها مجانًا على طلاب الجامعات الذين استعانوا به ليساعدهم على السهر خلال ليالي الامتحانات.

وتحتوي عبوة ريد بول سعة 250 مللي، على 80 ميللجرام من الكافيين، بالإضافة إلى فيتامينات تذوب في الماء من المجموعة “ب” ومنها فيتامين ب3، وب5، وب6، وب12.

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واستهدفت ريد بول جمهورها مباشرة في الكليات والمكتبات والمقاهي وغيرها من الأماكن، وذاع صيت المشروب بهؤلاء المستهلكين الذين روجوا له مجانا.

وفي نهاية العام الماضي، كشفت الشركة أنها باعت 9804 مليار عبوة خلال عام في جميع أنحاء العالم، بزيادة نسبتها 24.3٪ عن 2020. وبذلك نمت مبيعات الشركة بنسبة 23.9٪، إلى 7.816 مليار يورو.

وقالت تقارير اقتصادية، إن الشركة بنت علامة تجارية قوية على مر السنين عبر سرد قصص شيقة للجمهور الذي تضعه أولًا، وركز محتوى الشركة سواء في إعلاناتها أو على موقعها الإلكتروني، على إمتاع القارئ فقط وليس البيع. وفي المقابل، يبدأ جمهورها في ربط المحتوى بالمشروب الذي يحبونه.

وسبق أن أظهرت عدة أبحاث، أن بمقدور مشروبات الطاقة تحسين وظائف المخ مثل الذاكرة والتركيز ووقت ردة الفعل، وتقليل التعب العقلي، وقد ساهم شرب زجاجة واحدة من ريد بول سعة 500 مل في زيادة التركيز والذاكرة بنحو 24 بالمئة خاصة لاحتوائه على كافيين.

أضرار مشروبات الطاقة

لكن لمشروبات الطاقة أضرار أيضا، ومنها أنها تسبب تقرحات والتهابات في جدار المعدة والمريء والإثنى عشر، وارتخاء صمام المريء، وارتجاع الطعام والأحماض الأمينية من المعدة إلى المريء.

ويؤدي الإفراط في مشروبات الطاقة، أيضا إلى عسر الهضم وإتلاف بعض الفيتامينات، وزيادة الوزن والسمنة وهشاشة العظام وتسوس الأسنان.

وصية طبية

وسبق أو أوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بألا يستهلك المراهقون أكثر من 100 ميللجرام يوميًا من الكافيين، ونصحت بألا تزيد جرعة الأطفال على 85 ميللجرام يوميًا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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