“للكبار فقط” .. جينيفر لورانس عارية تمامًا في أحدث فيلم لها! (شاهد)

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وطن – تظهر نجمة هوليوود جينيفر لورانس، عارية تمامًا في أحدث فيلم (“لا مشاعر صعبة” No Hard Feelings الذي سيصدر في 23 يونيو/حزيران الجاري .

جينيفر لورانس عارية تمامًا في فيلم No Hard Feelings

الفيلم، المصنف على أنه دراما كوميدية، تتمحور أحداثه حول موضوع بلوغ سن الرشد، ويتبع امرأة تم توظيفها لمساعدة شاب خجول يبلغ من العمر (19 عامًا) في اكتساب خبرات حياتية قبل بدء الدراسة الجامعية، وفقًا لمعلومات على موقع IMDB.

على الرغم من العروض المحدودة قبل إطلاقه على نطاق واسع في 23 يونيو، تلقى الفيلم مراجعات مبكرة إيجابية، وحصل على نسبة 94 في المائة، على موقع (روتن توميتوز Rotten Tomatoes) الخاص بتقييمات وأخبار ومعلومات حول الأفلام والمسلسلات.

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أكثر ما يلفت الانتباه حول الفيلم هو قرار جينيفر لورانس بالظهور عارية تمامًا.بحسب خبرٍ نشرته صحيفة “مارك marca) الإسبانية

وفق الصحيفة، تشير التفاصيل المسربة إلى أن المحتوى الصريح قد لا يكون مناسبًا للجمهور الأصغر سنًا.

There’s a beach set fight sequence in the comedy NO HARD FEELINGS with Jennifer Lawrence that’s basically *this* (the bathhouse scene from Eastern Promises) And I’ve never hooted and hollered louder at the cinema all year pic.twitter.com/FhZF0q1Zgy — Sévérine Cox (@Le_Severine_Cox) June 18, 2023

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واعتبر مشهد جينيفر لورانس العاري الكامل بأنه “تفوح منه رائحة اليأس”، ومن الواضح أنها تريد أن تتخلى عن صورتها المعروفة بانها “ممثلة مرموقة” عبر دورها في بطولة No Hard Feelings.

“جينفير لورانس تطلب لمس العضو الذكري لمراهق”

بعد عرض البرومو الترويجي لفيلم “لا مشاعر صعبة No Hard Feelings”، تؤدي فيه جينيفر لورانس مشاهد مثيرة أمام صبي في سن المراهقة وتتوسل إليه أن يأتي معها لقضاء ليلة خيالية.

ويظهر الفيلم الكوميدي الجديد لجنيفر لورانس الممثلة وهي تخلع ملابسها أمام الصبي في سن المراهقة وتتوسل إليه “لمسها”.

وفي المقطع الدعائي، يتم مشاهدة جينيفر تخلع قميصها أمام المراهق في محاولة لإغرائه، بينما في أحد المشاهد المضحكة يرش الممثلة برذاذ الفلفل بعد محاولتها “اختطافه”.

وتؤدي لورانس أيضًا مشهدا متعريًا أمام المراهق البالغ من العمر 19 عامًا وتطلب منه الانضمام إليها في مغامرة غطس في وقت متأخر من الليل.