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“للكبار فقط” .. جينيفر لورانس عارية تمامًا في أحدث فيلم لها! (شاهد)

"تشير التفاصيل المسربة إلى أن المحتوى الصريح قد لا يكون مناسبًا للجمهور الأصغر سنًا"

كتب أنس السالم
جينيفر لورانس عارية تمامًا في فيلم No Hard Feelings
جينيفر لورانس عارية تمامًا في فيلم No Hard Feelings
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وطن – تظهر نجمة هوليوود جينيفر لورانس، عارية تمامًا في أحدث فيلم (“لا مشاعر صعبة” No Hard Feelings الذي سيصدر في 23 يونيو/حزيران الجاري .

جينيفر لورانس عارية تمامًا في فيلم No Hard Feelings

الفيلم، المصنف على أنه دراما كوميدية، تتمحور أحداثه حول موضوع بلوغ سن الرشد، ويتبع امرأة تم توظيفها لمساعدة شاب خجول يبلغ من العمر (19 عامًا) في اكتساب خبرات حياتية قبل بدء الدراسة الجامعية، وفقًا لمعلومات على موقع IMDB.

جينيفر لورانس
جينيفر لورانس تحضر العرض الأول لفيلم “No Hard Feelings” في 15 يونيو 2023 في برلين

على الرغم من العروض المحدودة قبل إطلاقه على نطاق واسع في 23 يونيو، تلقى الفيلم مراجعات مبكرة إيجابية، وحصل على نسبة 94 في المائة، على موقع (روتن توميتوز Rotten Tomatoes) الخاص بتقييمات وأخبار ومعلومات حول الأفلام والمسلسلات.

أكثر ما يلفت الانتباه حول الفيلم هو قرار جينيفر لورانس بالظهور عارية تمامًا.بحسب خبرٍ نشرته صحيفة “مارك marca) الإسبانية

وفق الصحيفة، تشير التفاصيل المسربة إلى أن المحتوى الصريح قد لا يكون مناسبًا للجمهور الأصغر سنًا.

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واعتبر مشهد جينيفر لورانس العاري الكامل بأنه “تفوح منه رائحة اليأس”،  ومن الواضح أنها تريد أن تتخلى عن صورتها المعروفة بانها “ممثلة مرموقة” عبر دورها في بطولة No Hard Feelings.

“جينفير لورانس تطلب لمس العضو الذكري لمراهق”

بعد عرض البرومو الترويجي لفيلم “لا مشاعر صعبة No Hard Feelings”، تؤدي فيه جينيفر لورانس مشاهد مثيرة أمام صبي في سن المراهقة وتتوسل إليه أن يأتي معها لقضاء ليلة خيالية.

أكثر ما يلفت الانتباه حول الفيلم هو قرار جينيفر لورانس بالظهور عارية تمامًا
أكثر ما يلفت الانتباه حول الفيلم هو قرار جينيفر لورانس بالظهور عارية تمامًا

ويظهر الفيلم الكوميدي الجديد لجنيفر لورانس الممثلة وهي تخلع ملابسها أمام الصبي في سن المراهقة وتتوسل إليه “لمسها”.

وفي المقطع الدعائي، يتم مشاهدة جينيفر تخلع قميصها أمام المراهق في محاولة لإغرائه، بينما في أحد المشاهد المضحكة يرش الممثلة برذاذ الفلفل بعد محاولتها “اختطافه”.

تؤدي جينيفر لورانس مشهدا متعريًا أمام المراهق البالغ من العمر 19 عامًا
تؤدي جينيفر لورانس مشهدا متعريًا أمام المراهق

وتؤدي لورانس أيضًا مشهدا متعريًا أمام المراهق البالغ من العمر 19 عامًا وتطلب منه الانضمام إليها في مغامرة غطس في وقت متأخر من الليل.

 

 

المصدرmarca - مواقع الكترونية - ترجمة وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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