“للكبار فقط” .. جينيفر لورانس عارية تمامًا في أحدث فيلم لها! (شاهد)

وطن – تظهر نجمة هوليوود جينيفر لورانس، عارية تمامًا في أحدث فيلم (“لا مشاعر صعبة” No Hard Feelings الذي سيصدر في 23 يونيو/حزيران الجاري .

الفيلم، المصنف على أنه دراما كوميدية، تتمحور أحداثه حول موضوع بلوغ سن الرشد، ويتبع امرأة تم توظيفها لمساعدة شاب خجول يبلغ من العمر (19 عامًا) في اكتساب خبرات حياتية قبل بدء الدراسة الجامعية، وفقًا لمعلومات على موقع IMDB.

على الرغم من العروض المحدودة قبل إطلاقه على نطاق واسع في 23 يونيو، تلقى الفيلم مراجعات مبكرة إيجابية، وحصل على نسبة 94 في المائة، على موقع (روتن توميتوز Rotten Tomatoes) الخاص بتقييمات وأخبار ومعلومات حول الأفلام والمسلسلات.

أكثر ما يلفت الانتباه حول الفيلم هو قرار جينيفر لورانس بالظهور عارية تمامًا.بحسب خبرٍ نشرته صحيفة “مارك marca) الإسبانية

وفق الصحيفة، تشير التفاصيل المسربة إلى أن المحتوى الصريح قد لا يكون مناسبًا للجمهور الأصغر سنًا.

