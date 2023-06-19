الإثنين, يونيو 19, 2023
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الهدهد

كاتبة عُمانية شهيرة تتنمر على مغردة.. صورتك فيها كل الموبقات وكفاية استشراف!

الكاتبة والمترجمة العمانية فاطمة بنت ناصر تشغل منصب مديرة تحرير منصة وجيز

كتب سالم حنفي
الكاتبة العمانية فاطمة بنت ناصر
الكاتبة العمانية فاطمة بنت ناصر
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وطن – شهد موقع التدوين المصغر “تويتر” سجالا حادا بين الكاتبة والمترجمة العمانية فاطمة بنت ناصر وإحدى المغردات وصل حد التنمر والسخرية من شكل المغردة، في إطار الحديث عن جواز التبرع بالشعر لمرضى السرطان.

بدأت القصة بتغريدة للكاتبة فاطمة بنت ناصر أجابت فيها على سؤال حول إن كان لديها الجرأة لتقص شعرها، قالت فيها: “سويتها وتبرعت فيه لصالح مرضى السرطان شفاهم الله وأعانهم على أوجاعه”.

من جانبها، ردت إحدى المغردات على إجابة الكاتبة فاطمة بنت ناصر، موضحة أن التبرع بالشعر “حرام” كونه يعتبر وصلا.

وقالت في ردها: “التبرع بالشعر حرام ..ويعتبر وصل والحديث نص على (لعن الله الواصله والمستوصله) حتى الشعر الذي يتساقط من رأس المرأة الواجب دفنه وعدم رميه في القمامه والله تعالى أعلم .”

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لترد الكاتبة فاطمة بنت ناصر عليها بالقول: “ما أظن فيها شي تبرع لمريض فقد شعره هذا عمل إنساني وحديث الواصلة وغيره حديث ضعيف”.

وبسبب تضعيف الكاتبة لحديث “وصل الشعر”، ردت المغردة على ذلك بالقول: “حديث صحيح ب إجماع ..لو التبرع بالشعر كان حلال ما كان ربي فرض عليك الحجاب وامرك بستر شعرك وكان اباح لك تطلعين شعرك على الملاء .. العبره في انه البعد عن الشبهات أولى”.

كفاية استشراف

رد المغردة استفز الكاتب فاطمة بنت ناصر، لترد ردا قاسيا حمل في طياته الكثير من التنمر والسخرية من شكلها.

وفي هذا السياق، قالت: “والله ما أعرف أيش أقولك وأنتي حاطه هذي الصورة وفيها كل الموبقات حسب فهمك”.

وأضافت معلقة على صورة المغردة التي وضعتها على معرفها في تويتر: “لا حجاب نامصة الحواجب والله أعلم إذا الشعر ما كان توصيل”.

واختتمت بالقول:” كفاية استشراف”.

معنى كلمة استشراف وأصل كلمة gay

وتحول الحديث بعد رد فاطمة بنت ناصر القاسي لمعنى كلمة “استشراف”، والتي أوضحت المغردة معناها لغويا، لترد عليه الكاتبة: “عارفة تعريف المعاجم بس أهم شي أنك عارفة معناها إلي قصدته مشكلة اللغة العربية التحنيط معروفة في كل المجتمعات الكلمات قد تحمل معاني مختلفة مع الزمن وبعطيك مثال : كلمة gay التي تعني اليوم المخنث كانت تستخدم في الماضي بمعنى الفرح والسعادة”.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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