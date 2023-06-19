قطع رأس حصان في الأردن وفحصه.. عضة مرعبة أصابت طفلا بمرض غامض (شاهد)

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وطن- في حادث غريب أفادت وسائل إعلام أردنية أن طفلاً في مدينة إربد شمال الأردن تعرض للعض من قبل حصان صغير في منزلهم، في المزار الشمالي وتم إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة وإعطائه لقاحاً مضاداً، بعد اتضاح إصابته بمرض غريب.

وذكر عبد الله جروان، والد الطفل، في تصريحات صحافية، أنه قام بنقل ابنه إلى مستشفى الأميرة بسمة، يوم الخميس الماضي، وأضاف بأن العائلة كانت تربي الحصان في ساحة منزلهم.

عضة حصان تصيب طفلا أردنيا بمرض غامض

ولم يغادر الطفل الأردني المستشفى حتى الآن، بعدما تعرض لعضة الحصان التي أدت إلى إصابته بمرض غامض لم يعرف علاجه إلى الآن.

ومن جانبه كشف مدير مستشفى الأميرة بسمة إبراهيم شهابات، أن الطفل الذي أصيب بعضّة الحصان يبلغ من العمر 7 أعوام ويتلقى العلاج تحت إشراف طبي في المستشفى.

وأضاف أن الطفل تم إعطاؤه جرعتين ضد السُعار حتى الآن، بالإضافة إلى المضادات الحيوية والعلاج المناسب.

وكشف “جروان” والد الطفل ضحية عضة الحصان، أن ابنه في حالة صحية سيئة ويعاني من آلام في جسده، مشيراً إلى أن الأطباء أخبروه أن العلاج الصحيح للطفل متوقف على معرفة المرض الذي أصاب الحصان.

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وأضاف أنه تم قطع رأس الحصان الصغير الذي كان يربيه في منزله، وإرساله إلى وزارة الصحة لمعرفة المرض الذي تسبب بالحادثة والوقوف على الأسباب التي دفعت الحصان للعض، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، كونها حالة غريبة.

وعن وضع ابنه ـ ضحية الحصان ـ الصحي، قال عبد الله جروان إن الأطباء أعطوه لقاحاً مضاداً، لكنه الآن في حالة صحية سيئة ويعاني من أوجاع في جسده.

وأوضح الوالد الأردني أن الأطباء أخبروه أن العلاج الصحيح للطفل متوقف على معرفة المرض الذي أصاب الحصان.

عض الخيول

وبحسب موسوعة ncbi فإن الخيول قد تسبب إصابات للبشر من حين لآخر على الرغم من اعتبارها غير شائعة. ومن بين جميع الإصابات المبلغ عنها للخيول ، فإن ما يقرب من 3 ٪ إلى 4.5 ٪ مرتبطة بالعض، نظرًا لأن الخيول يمكن أن تمارس قدرًا كبيرًا من القوة في إغلاق فكيها.

فقد تتراوح شدة الإصابات من كدمات سطحية طفيفة أو سحجات أو تمزقات إلى إصابات شديدة في التكسير أو التمزق مع تلف الهياكل العميقة.

وعند حدوث عضة الحصان، من المهم تحديد ظروف العضة، والصحة، وحالة التطعيم للحيوان إذا كان معروفًا، وما إذا كان الحيوان متاحًا للمراقبة، وكذلك لتحديد حالة تلقيح المريض ووجود عوامل الخطر للعدوى.