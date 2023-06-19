الإثنين, يونيو 19, 2023
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قطع رأس حصان في الأردن وفحصه.. عضة مرعبة أصابت طفلا بمرض غامض (شاهد)

الحادث وقع في إربد، وقال والد الطفل إنه تم قطع رأس الحصان وإرساله إلى وزارة الصحة لمعرفة المرض الذي تسبب بالحادثة بالتنسيق مع وزارة الزراعة

كتب باسل النجار
قطع رأس حصان في الأردن وفحصه.. عضة مرعبة أصابت طفلا بمرض غامض
قطع رأس حصان في الأردن
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وطن- في حادث غريب أفادت وسائل إعلام أردنية أن طفلاً في مدينة إربد شمال الأردن تعرض للعض من قبل حصان صغير في منزلهم، في المزار الشمالي وتم إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة وإعطائه لقاحاً مضاداً، بعد اتضاح إصابته بمرض غريب.

وذكر عبد الله جروان، والد الطفل، في تصريحات صحافية، أنه قام بنقل ابنه إلى مستشفى الأميرة بسمة، يوم الخميس الماضي، وأضاف بأن العائلة كانت تربي الحصان في ساحة منزلهم.

عضة حصان تصيب طفلا أردنيا بمرض غامض
عضة حصان تصيب طفلا أردنيا بمرض غامض

عضة حصان تصيب طفلا أردنيا بمرض غامض

ولم يغادر الطفل الأردني المستشفى حتى الآن، بعدما تعرض لعضة الحصان التي أدت إلى إصابته بمرض غامض لم يعرف علاجه إلى الآن.

ومن جانبه كشف مدير مستشفى الأميرة بسمة إبراهيم شهابات، أن الطفل الذي أصيب بعضّة الحصان يبلغ من العمر 7 أعوام ويتلقى العلاج تحت إشراف طبي في المستشفى.

وأضاف أن الطفل تم إعطاؤه جرعتين ضد السُعار حتى الآن، بالإضافة إلى المضادات الحيوية والعلاج المناسب.

عضة حصان تصيب طفلا أردنيا بمرض غامض
عضة حصان تصيب طفلا أردنيا بمرض غامض

وكشف “جروان” والد الطفل ضحية عضة الحصان، أن ابنه في حالة صحية سيئة ويعاني من آلام في جسده، مشيراً إلى أن الأطباء أخبروه أن العلاج الصحيح للطفل متوقف على معرفة المرض الذي أصاب الحصان.

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وأضاف أنه تم قطع رأس الحصان الصغير الذي كان يربيه في منزله، وإرساله إلى وزارة الصحة لمعرفة المرض الذي تسبب بالحادثة والوقوف على الأسباب التي دفعت الحصان للعض، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، كونها حالة غريبة.

وعن وضع ابنه ـ ضحية الحصان ـ الصحي، قال عبد الله جروان إن الأطباء أعطوه لقاحاً مضاداً، لكنه الآن في حالة صحية سيئة ويعاني من أوجاع في جسده.

وأوضح الوالد الأردني أن الأطباء أخبروه أن العلاج الصحيح للطفل متوقف على معرفة المرض الذي أصاب الحصان.

قطع رأس حصان في الأردن
قطع رأس حصان في الأردن

عض الخيول

وبحسب موسوعة ncbi فإن الخيول قد تسبب إصابات للبشر من حين لآخر على الرغم من اعتبارها غير شائعة. ومن بين جميع الإصابات المبلغ عنها للخيول ، فإن ما يقرب من 3 ٪ إلى 4.5 ٪ مرتبطة بالعض، نظرًا لأن الخيول يمكن أن تمارس قدرًا كبيرًا من القوة في إغلاق فكيها.

فقد تتراوح شدة الإصابات من كدمات سطحية طفيفة أو سحجات أو تمزقات إلى إصابات شديدة في التكسير أو التمزق مع تلف الهياكل العميقة.

وعند حدوث عضة الحصان، من المهم تحديد ظروف العضة، والصحة، وحالة التطعيم للحيوان إذا كان معروفًا، وما إذا كان الحيوان متاحًا للمراقبة، وكذلك لتحديد حالة تلقيح المريض ووجود عوامل الخطر للعدوى.

المصدرتويتر، موسوعة ncbi، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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