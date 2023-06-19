الإثنين, يونيو 19, 2023
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فيديو مثير لـ سيدة الفستان الأزرق.. مفاجأة كشفها مفجر الواقعة (شاهد)

مقطع فيديو تم تنزيله قبل أيام على تطبيق "تيك توك" أظهر سيدة مصرية وهي ترقص داخل حفل زفاف في قاعة خاصة مرتدية فستان باللون الأزرق، وفي غضون ساعات تحولت رقصتها إلى قضية رأي عام في مصر

كتب فهمي الورغمي
فيديو مثير لـ سيدة الفستان الأزرق.. مفاجأة كشفها مفجر الواقعة
سيدة الفستان الأزرق
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وطن- أثارت امرأة مصرية جدلاً واسعاً مؤخرا، بعدما تم تداول مقطع فيديو مصور بواسطة شخص مجهول يظهر فيه وهو يقوم بتصوير سيدة أصبحت معروفة إعلامياً بلقب “سيدة الفستان الأزرق” وهي ترقص في حفل زفاف.

وقد فجّر المقطع، الذي تم تداوله على نطاق واسع، سيلا من ردود الأفعال وأحدث -حسب صحف مصرية- مشاكل عائلية للسيدة المذكورة وصلت حد الوقوف على الطلاق. كما أنه أثار نقاشًا واسعًا حول مفهوم انتهاك الخصوصية والعقوبات المترتبة على من يقوم بمثل هذا الفعل.

سيدة الفستان الأزرق تتجه إلى القضاء

تاريخ الحادثة يعود لعدة أيام ولا يزال الجدل قائماً. ومعلوم أنه تم نشر الفيديو على تطبيق “تيك توك” ويظهر فيه المرأة وهي ترتدي فستاناً أزرق وترقص في حفل زفاف.

انتشر الفيديو بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقى تعليقات متباينة. فبعض الناس رأوا أن ما قامت به “سيدة الفستان الأزرق” أمر طبيعي، في حين اعتبره آخرون خروجًا عن المألوف.

وأجرى الإعلامي سيد علي عبر برنامجه “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث” مكالمة هاتفية مع “محمد سلامة” مفجر واقعة سيدة الفستان الأزرق، كشف خلالها عن مفاجآت وتفاصيل جديدة.

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زاد من حدة الجدل طلب السيدة إلى الجميع بحذف الفيديو، حيث أفادت بأنه تسبب لها مشاكل كبيرة وأن زوجها هددها بالطلاق. كما كشفت أنها أم لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات وأنها كانت في حفل زفاف صديقتها الذي يُعتبر مناسبة خاصة، ولم تكن تدرك أن هناك شخصاً يقوم بتصويرها.

كما أفادت وسائل إعلام مصرية، أن السيدة المذكورة قدمت شكوى رسمية ضد الشخص الذي قام بتصوير ونشر الفيديو لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده.

سيدة الفستان الأزرق
سيدة الفستان الأزرق

فهم خاطئ لـ “الخصوصية” في مصر

أكد عدد من المتخصصين في القانون المصري، لموقع “سكاي نيوز عربية“، أن “البعض لديه فهم خاطئ حول مفهوم الخصوصية، فهي تمتد حتى إلى الاحتفالات التي قد يحضرها الآلاف لأن حضورهم يحدث بدعوات خاصة، وليست متاحة لغير المدعوين”.

“وبالتالي فما يصدر خلالها من أفعال مصنف قانونا أنه في إطار الخصوصية التي تحدث أمام مجموعة معينة من الناس، وليس مباحا نشرها للعامة دون إذن صاحب الفعل”، على حدّ رأي المتخصيين القانونيين.

وفي ذات السياق أيضا، أفاد المحامي المتخصص في القضايا الجنائية “أيمن محفوظ” إن “تصوير ونشر مشهد صاحبه الفستان الأزرق وهي ترقص في زفاف صديقتها، يصنف قانونا بأنه تلصص وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة”.

وأضاف محفوظ أن “القانون يمنع كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة حتى وإن كان الفعل صدر في حفل للزفاف لأنه يمثل احتفالا خاصا بالأفراد المدعوين”.

المصدريوتيوب، موقع سكاي نيوز عربية، قناة الحدث، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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