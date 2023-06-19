(فيديو) رفضت طلبه الشاذ فذبحها بعد الدخلة.. الإعدام لقاتل عروس طنطا

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وطن- قضت محكمة جنايات طنطا في مصر، اليوم الاثنين، بعقوبة الإعدام شنقاً بحق مواطن مصري قام بقتل زوجته طعناً بالسكين بعد 48 ساعة من زفافهما في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”عروس طنطا” بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

الإعدام لقاتل عروس طنطا

ووقعت الجريمة داخل منزل العروسين بمحافظة الغربية شمال البلاد، في شهر أبريل الماضي، بسبب خلافات نشبت بينهما لرفضها إقامة العلاقة الزوجية معه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، يوم 26 أبريل/نيسان، الماضي بلاغاً من أسرة العروس المجني عليها “آية” يفيد بمقتلها داخل مسكنها في قرية “نفيا” بمحافظة الغربية، بعد مرور قرابة 48 ساعة على زواجها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة، لرفض المجني عليها ممارسة العلاقة الزوجية معه، مضيفاً أن مشادة كلامية حادة نشبت بينهما فاضطُرّ على إثرها لذبحها بسكين وإنهاء حياتها بعدة طعنات.

ونشرت وسائل إعلام مصرية مقاطع مصورة وثقت لحظة النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته بعد 48 ساعة من الزفاف بالإعدام شنقا.

لحظة النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته بعد 48 ساعة من الزفاف بالإعدام شنقا

تصوير : أحمد النوبي pic.twitter.com/InnldJUulH — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 19, 2023

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“طلب الحرام”

بينما أكدت والدة الضحية آية الشبيني، المعروفة إعلامياً بـ”عروس طنطا“، أنّ ابنتها أخبرتهم بأن زوجها يريد معاشرتها من الدبر، ويأتي بفاحشة قوم لوط.

وأوضحت الأم أنّ ابنتها طلبت منها كتم السر، مشيرة إلى أنها نصحتها بالصبر لأنهما في بداية حياتهما الجديدة.

وأضافت في حديث لصحيفة “القاهرة 24“: “لما رحت لبنتي قالت لي عاوز يعمل زي قوم لوط.. ويعمل الحرام.. قولتها اصبري انتو لسه ما أخدتوش على بعض وانتو في البداية وعرسان جداد”.

وجاء حكم الإعدام بحق المتهم “محمد” بعد مطالعة رأي المفتي في إنزال عقوبة الإعدام عليه حيث حددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ويعتبر مفتي الديار المصرية المسؤول بموجب القانون المصري لمراجعة جميع أحكام الإعدام في مصر. من الناحية القانونية، يكون رأيه استشاريا وغير ملزم للمحكمة الرئاسية التي أصدرت حكم الإعدام.

مراحل قضية عروس طنطا

وكانت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، قد نظرت يوم 25 مايو الماضي، ثاني جلسات محاكمة المدعو محمد.م البالغ من العمر 32 عام المتهم بقتل عروسته بعد يومين من الزفاف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عروس طنطا.

ووفق موقع “القاهرة 24 ” أسند أمر الإحالة إلى المتهم بقتل عروس طنطا بأنه قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسدد نحوها عدة طعنات بواسطة سكينا استله من مطبخ الشقة محل البلاغ.

واستقرت الطعنات في أماكن مختلفة نحو الظهر والصدر والوجه قاصدا من ذلك ازهاق روحها فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

والدة آية “عروس طنطا” تعلق بعد حكم الإعدام

وقالت والدة الضحية آية الشربيني تعليقاً على حكم الإعدام بحق قاتل ابنتها إن حكم الإعدام شنقًا الصادر ضد زوج ابنتها، اليوم الاثنين، أخمد جزء من النيران التي بداخلها حزنًا على ما فعله بابنتها العروس التي أنهى حياتها.

موضحة أن القضاء العادل أظهر الحقيقة أمام الجميع وقضى بالعدل على المتهم، قائلة: “الحق كان لازم يظهر وحكم الإعدام برد جزء من النار اللي جوايا.”