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(فيديو) رفضت طلبه الشاذ فذبحها بعد الدخلة.. الإعدام لقاتل عروس طنطا

أصدرت محكمة مصرية حكمها على المتهم بإنهاء حياة زوجته بعد 48 ساعة من الزفاف، في طنطا بمحافظة الغربية بالإعدام شنقا بعد مطالعة رأي مفتي الجمهورية

كتب خالد الأحمد
رفضت طلبه الشاذ فذبحها بعد الدخلة.. الإعدام لقاتل عروس طنطا (فيديو)
عروس طنطا
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وطن- قضت محكمة جنايات طنطا في مصر، اليوم الاثنين، بعقوبة الإعدام شنقاً بحق مواطن مصري قام بقتل زوجته طعناً بالسكين بعد 48 ساعة من زفافهما في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”عروس طنطا” بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

الإعدام لقاتل عروس طنطا

ووقعت الجريمة داخل منزل العروسين بمحافظة الغربية شمال البلاد، في شهر أبريل الماضي، بسبب خلافات نشبت بينهما لرفضها إقامة العلاقة الزوجية معه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، يوم 26 أبريل/نيسان، الماضي بلاغاً من أسرة العروس المجني عليها “آية” يفيد بمقتلها داخل مسكنها في قرية “نفيا” بمحافظة الغربية، بعد مرور قرابة 48 ساعة على زواجها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وألقت القبض على الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة، لرفض المجني عليها ممارسة العلاقة الزوجية معه، مضيفاً أن مشادة كلامية حادة نشبت بينهما فاضطُرّ على إثرها لذبحها بسكين وإنهاء حياتها بعدة طعنات.

ونشرت وسائل إعلام مصرية مقاطع مصورة وثقت لحظة النطق بالحكم على المتهم بإنهاء حياة زوجته بعد 48 ساعة من الزفاف بالإعدام شنقا.

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“طلب الحرام”

بينما أكدت والدة الضحية آية الشبيني، المعروفة إعلامياً بـ”عروس طنطا“، أنّ ابنتها أخبرتهم بأن زوجها يريد معاشرتها من الدبر، ويأتي بفاحشة قوم لوط.

وأوضحت الأم أنّ ابنتها طلبت منها كتم السر، مشيرة إلى أنها نصحتها بالصبر لأنهما في بداية حياتهما الجديدة.

وأضافت في حديث لصحيفة “القاهرة 24“: “لما رحت لبنتي قالت لي عاوز يعمل زي قوم لوط.. ويعمل الحرام.. قولتها اصبري انتو لسه ما أخدتوش على بعض وانتو في البداية وعرسان جداد”.

وجاء حكم الإعدام بحق المتهم “محمد” بعد مطالعة رأي المفتي في إنزال عقوبة الإعدام عليه حيث حددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم.

ويعتبر مفتي الديار المصرية المسؤول بموجب القانون المصري لمراجعة جميع أحكام الإعدام في مصر. من الناحية القانونية، يكون رأيه استشاريا وغير ملزم للمحكمة الرئاسية التي أصدرت حكم الإعدام.

عروس طنطا
عروس طنطا

مراحل قضية عروس طنطا

وكانت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، قد نظرت يوم 25 مايو الماضي، ثاني جلسات محاكمة المدعو محمد.م البالغ من العمر 32 عام المتهم بقتل عروسته بعد يومين من الزفاف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ عروس طنطا.

ووفق موقع “القاهرة 24 ” أسند أمر الإحالة إلى المتهم بقتل عروس طنطا بأنه قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وسدد نحوها عدة طعنات بواسطة سكينا استله من مطبخ الشقة محل البلاغ.

واستقرت الطعنات في أماكن مختلفة نحو الظهر والصدر والوجه قاصدا من ذلك ازهاق روحها فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

والدة آية “عروس طنطا” تعلق بعد حكم الإعدام

وقالت والدة الضحية آية الشربيني تعليقاً على حكم الإعدام بحق قاتل ابنتها إن حكم الإعدام شنقًا الصادر ضد زوج ابنتها، اليوم الاثنين، أخمد جزء من النيران التي بداخلها حزنًا على ما فعله بابنتها العروس التي أنهى حياتها.

موضحة أن القضاء العادل أظهر الحقيقة أمام الجميع وقضى بالعدل على المتهم، قائلة: “الحق كان لازم يظهر وحكم الإعدام برد جزء من النار اللي جوايا.”

المصدرتويتر، صحيفة القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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