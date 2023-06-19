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عالم الوراثة: 6 سمات موروثة حصريًا من والدك

"وجود شخصية الأب في العائلة مهم إلى درجة أن غيابه قد يؤثّر على استقرار الأبناء المالي عندما يكبرون".

كتب معالي بن عمر
علاقة الآباء والأولاد
الآباء
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وطن-كيف ستكون حالتك دون وجود والدك؟ في الحقيقة، سواء كنت محظوظًا بما يكفي لوجوده في حياتك أو تركك لأي سبب من الأسباب، فلا شك في أن تجربتك مع العالم ستكون مختلفة تمامًا مع وجوده في حياتك والعكس صحيح، بحسب ما أفادت به مجلّة “لافيدا لوثيدا” الإسبانية.

التعلم من الوالد والأب المربّي

من يعلّمنا ربط أحذيتنا بشكل صحيح أو ركوب الدراجة دون عجلات للتدرّب عليها؟ من يصرخ علينا للتوقف عن إلقاء النكات الفظيعة، أو ممن نطالب بمصروفنا لأول مرة؟ في الواقع، الأب؛ هو الذي يقوم بهذه الأدوار مع طفله في أولى مراحل حياته، وتتغير الأدوار مع تغيّر مراحل عمر الطفل وتوجهاته في الحياة.

التغيير في دور الأب

لا شكّ في أن دور الأب قد تغير كثيرًا الآن، فمنذ العقود الماضية، وخلال فترة الستينيات بالتحديد، كان من النادر أن ينشأ المرء في منزل دون وجود الوالدين على حد سواء، إذ إن 10٪ فقط من الأطفال ينشؤون على يد أمهاتهم فقط. أما اليوم، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 40٪ من الأطفال يتم تربيتهم في المقام الأول على يد أمهاتهم.

أهمية وجود الأب في حياة الطفل
عالم الوراثة والآباء

تأثير الغياب الأبوي

وجود شخصية الأب في العائلة مهم إلى درجة أن غيابه قد يؤثّر على استقرار الأبناء المالي عندما يكبرون، ناهيك بأن أداؤهم يكون أسوأ في المدرسة، بل ويكون لديهم مفردات محدودة أكثر من الأطفال الذين يعيشون مع آباؤهم. ناهيك عن الآثار المترتبة على الصحة العاطفية والروحية بشكل عام.

6 صفات ترثها من والدك فقط

وفيما يلي استعرضت المجلّة، تأثير وجود والدك على حياتك بطرق مفاجئة ومحددة. إذ تُظهر بعض السما، من الطفرات الجينية إلى جنسك ومخاطر المرض؛ أهمية شخصية الأب في نمو الطفل وصحته. لذا، عليك أن تعرف عالم الوراثة الأبوي المذهل وكيف تتربط جيناتك بطريقة خاصة بوالدك، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

1. الطفرات الجينية

في دراسة أجريت عام 2015 في مجلة Nature Genetics، وجد العلماء أن التعبير عن آلاف الجينات المختلفة في الفئران يتغير اعتمادًا على الوالد البيولوجي.

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كما أنه ما يقارب من 60 ٪ من الجينات الأبوية لديها تعبير أعلى من جينات الأم. بعبارة أخرى، ومن الناحية الفنية، فإنك ترث نصف الحمض النووي الخاص بك من والدك، ولكن كيف تتجلى هذه المادة الجينية التي لا تُقسم بالتساوي.

وإذا ورثت طفرة جينية من والدك، فمن المرجح أن تظهر بشكل أكبر مما لو ورثتها من والدتك. وهذا من شأنه أن يفسر العديد من الحقائق الأخرى المثيرة للاهتمام.

السمات الموروثة حصرًا من الآباء
جينات الآباء وتأثير ذلك على الأبناء

2. جنسك

هذه واحدة من أكثر السمات المعروفة التي ينقلها الآباء إلى أطفالهم. يتلقى الأطفال مزيجًا من الكروموسومات من كلا الوالدين، ولكن الإناث لا تمتلك سوى كروموسومات X، لذلك لا يمكنها نقل سوى كروموسوم جنسي واحد “X” إلى أطفالهن.

أما الذكور فلديهم كروموسومات XY، لذلك يمكنهم نقل كروموسوم “X” واحد (والذي، عندما يقترن بالكروموسوم الآخر “X” الموجود عند المرأة، ينتج عنه فتاة) وعند نقل كروموسوم “Y” ويقترن بالكروموسوم “X” الخاص بالمرأة أيضًا ( ينتج عنه صبي). وهذا يعني أيضًا أن أي جينات مرتبطة بكروموسوم Y لا يمكن أن تأتي إلا من والدك. ويطلق العلماء على هذه الجينات اسم Y.

3. خطر إصابتك بأمراض القلب

لسوء الحظ، لا تقتصر جميع المواد الوراثية على تحديد ما إذا كنت سترث أنف والدتك، أو ذقن والدك، أو شعر جدك، فالرجال الذين يحملون مجموعة هابلوغروب I على كروموسوم Y هم أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة بأمراض القلب وقد ينقلون هذا الخطر إلى أبنائهم (ليست أخبارًا جيدة). ومع ذلك، نظرًا لأنه لا يوجد إلا في كروموسوم Y، فلا يمكن للآباء نقل نفس الخطر إلى بناتهم.

4. الصحة النفسية

الرجال الأكبر سنًا المصابون بالفصام أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط هم أكثر عرضة لنقل هذه الحالات إلى أطفالهم. ومن المثير للاهتمام أن هذا يحدث عند الآباء الأكبر سنًا بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر في حمضهم النووي. نظرًا لأن النساء يُولدن مع اكتمال بويضاتهنّ طوال حياتهن، فإن الحمض النووي الذي ينقلنه إلى أطفالهن لا يتغير بمرور الوقت.

5. أسنان ملتوية أو صحة أسنان جيدة

في الواقع،  يُعبّر عن جينات الذكور المتعلقة بصحة الأسنان أكثر من جينات الأم. وهذا أمر جيد؛ فإذا كان على والدتك ارتداء تقويم الأسنان ولكن أسنان والدك مثالية، فمن غير المرجح أن تحتاج إلى علاج الأسنان.

6.العقم

لحسن الحظ، لا يمنع العقم الناس من أن يصبحوا آباء اليوم، لاسيما مع تطوّر العلم. لكن، يجب على الآباء الذين قامول بعلاجات التلقيح الاصطناعي أن يدركوا أن أبنائهم أكثر عرضة لمواجهة مشاكل العقم، وفقا لدراسة نُشرت  في مجلة الإنجاب البشري.

وجود شخصية الأب في العائلة مهم إلى درجة أن غيابه قد يؤثّر على استقرار الأبناء المالي عندما يكبرون
علاقة الآباء والأطفال
المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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