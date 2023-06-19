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شقيقة إيلون ماسك: يفترضون أن أخي يدفع عني كل شيء ويفرضون علي رسوماً مضاعفة

قالت توسكا: بعد طلاق والدي، كانت أمي وأشقائي وأنا معًا ولم يكن لدينا أي مال

كتب وطن
شقيقة إيلون ماسك: يفترضون أن أخي يدفع عني كل شيء ويفرضون علي رسوماً مضاعفة
شقيقة إيلون ماسك
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وطن- قالت شقيقة إيلون ماسك، المخرجة السينمائية، إنها تم فرض رسوم زائدة عليها من قبل الأشخاص الذين “يفترضون أن أخي الأكبر يدفع كل شيء”، حسبما أخبرت صحيفة الديلي ميل.

“لكنه لا يفعل ذلك”، أضافت توسكا ماسك، الشقيقة البالغة من العمر 48 عامًا لأغنى رجل في العالم.

توسكا، التي تعمل كمخرجة أفلام ومنتجة تنفيذية، قالت إنها تعرضت مؤخرًا لفاتورة مبالغ فيها بمقدار 20,000 دولار أثناء البحث عن مواقع لفيلم جديد.

و قالت توسكا لـ The Mail: ”كانت تكلفة الموقع ستكون 5,000 دولار، ولكن عندما سمعوا اسمي وافترضوا أننا أغنياء، قرروا أن يحسبوا لنا 25,000 دولار”،.

“هذا ليس عادلاً، أليس كذلك؟”، سألت وهي تهز رأسها، مشيرة إلى أن الناس غالبًا ما يفترضون بشكل خاطئ أن عائلة ماسك وُلدت ثرية.

“أه، لا”، قالت توسكا.

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ايلون ماسك يساعدها ولا يساعدها!

في الواقع، إيلون ماسك – البالغ من العمر 51 عامًا والمالك لتويتر والرئيس التنفيذي لتسلا و SpaceX والذي يبلغ ثروته 233 مليار دولار، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات – هو عصامي صنع ثروته بنفسه.

عندما سئلت إذا كان ماسك يساعدها ماليًا بأي شكل من الأشكال، قالت توسكا ”إن الإجابة تحمل سيفا ذي حدين، بالنسبة لي أن أقول ما إذا كان أخي قد ساعد بأي شكل من الأشكال”.

واصلت: “إذا قلت لا، فسوف يقول الناس إنه لا يدعمني على الإطلاق وإذا قلت نعم، فسوف يعتقدون أنه دفع كل شيء“.

جهاز كشف الكذب

بالنسبة للأشخاص الذين يحاولون استخدامها للوصول إلى أخيها – الأمر الذي تقول إنه “يحدث طوال الوقت” – قالت توسكا لـ The Mail أن لديها “جهاز كشف الكذب مضبوط بدقة لذا لا أدع الأمور تصل إلى هذا الحد والجواب دائما ’لا'”.

توسكا هي الأصغر بين ثلاثة أشقاء ماسك. أخيها الآخر، كيمبال، البالغ من العمر 50 عامًا، هو طاهٍ ومالك مطعم.

تم تربية الثلاثة في جنوب أفريقيا بواسطة والدتهم، ماي.

ماي ماسك، البالغة من العمر 75 عامًا، وصفت تجربتها كأم عازبة فرت من زواج معنف وكافحت ماليًا في مذكراتها الأكثر مبيعًا في عام 2019، بعنوان “A Woman Makes A Plan“.

ومع ذلك، ربت ثلاثة أطفال ناجحين للغاية.

توسكا ماسك وإيلون ماسك
توسكا ماسك وإيلون ماسك

ثروة ماي ماسك

أسست توسكا Passionflix في عام 2017. خدمة الأفلام ”أونلاين“ مشابهة لـ Netflix، على الرغم من أنها تقدم أفلاما رومانسية فقط.

“على الرغم من أن الرومانسية هي النوع الأكثر مبيعًا في العالم، لم نتمكن من جذب اهتمام الشبكات التلفزيونية الحالية أو الاستوديوهات بتلك القصص على الإطلاق. لذا، قررنا فقط إنشاء منصة بث خاصة بنا بدلاً من ذلك“ كما قالت في حديث صحفي.

لقد جمعت ثروة تقدر بـ 170 مليون دولار بفضل أعمالها، ولفتت الانتباه إلى أن والدتها لا تزال تحاول مرافقة توسكا إلى جميع الأحداث والمناسبات التي تتعلق بها وبأشقائها.

كيمبال ”الشيف”

أما كيمبال فقد أثبت نفسه في عالم الطهي من خلال مشاريعه المركزة حول الطعام التي تركز على إيجاد حل للسمنة في أمريكا.

هو أيضا عضو في مجلس إدارة تسلا. كان من المستثمرين الأوائل في صانع السيارات ويبلغ ثروته حوالي 700 مليون دولار، على الرغم من أن هذا المبلغ متواضع مقارنة بثروة أخيه المتعددة المليارات المبلغة.

قالت توسكا لـ ديلي ميل أنها وأشقاؤها تعلموا أن يكون لديهم أخلاق تتعلق بالعمل قوية من والدتهم، التي كان لديها خمس وظائف في عام 1979 لدعم أطفالها – الذين كانوا في الخامسة والسابعة والثامنة في ذلك الوقت.

“هناك اعتقاد أن لدينا الكثير من المال أثناء النشأة، ولكن هذا ليس الحقيقة”، قالت توسكا. “بعد طلاق والدي، كانت أمي وأشقائي وأنا معًا ولم يكن لدينا أي مال“.

عائلة إيلون ماسك
عائلة إيلون ماسك

إيرول ماسك ”العنيف“

في مذكراتها، وصفت ماي زواجها من والد أطفالها، إيرول ماسك، بأنه كان معنفًا جسديًا.

“بينما كانت هناك بعض الأوقات السيئة حقًا، أحاول عدم التركيز على تلك الأوقات لأن ذلك لن يأخذك إلى أي مكان. كانت لدي أم رائعة تعتني بي، وأشقاء رائعين”، قالت توسكا لـ The Mail.

في الوقت نفسه، ندد إيرول بادعاءات زوجته السابقة بالإساءة المنزلية باعتباره”سخيفة، ومضحكة ومختلقة”، حسبما ذكرت الصحيفة.

تعمل ماي الآن كعارضة، وظهرت حتى على غلاف Sports Illustrated Swim عندما كانت تبلغ من العمر 74 عامًا. وتقدر ثروتها بحوالي 45 مليون دولار.

المصدرنيويورك بوست، رصد وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
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