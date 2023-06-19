زين الدين زيدان يبكي بحرقة ولم يستطع تمالك نفسه.. لماذا؟! (شاهد)

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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر جدا للاعب الفرنسي-الجزائري السابق، زين الدين زيدان، وهو يبكر بشدة بسبب اختياره أبا روحيا لرابطة الأطفال المصابين بالسرطان في فرنسا.

وأظهر الفيديو الذي غزا مواقع التواصل وتناقلته وسائل الإعلام العالمية، أن مدرب نادي ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، لم يستطع احتواء مشاعره عندما أطلق عليه لقب الأب الروحي لرابطة للأطفال المصابين بالسرطان في الفعالية التي أقيمت في منطقة إيستر، جنوبي فرنسا التي تدعم أسر الأطفال المصابين بالسرطان.

وصعد المدرب السابق لريال مدريد على منصة التتويج لإلقاء خطابه المؤثر بعد تعيينه ، ولم يسعه إلا أن يبكي عندما تم اختياره عرابًا لجمعية Le Point Rose الفرنسية وهي جمعية خيرية محلية، تهدف لرعاية ومساعدة أطفال مرضى السرطان، وذلك وفقا لما نقله موقع “okdiario” الإسباني.

وفي كلمته المؤثرة، قال زين الدين زيدان:”هذا صعب جدا..لدي أطفال بصحة جيدة وقصتي تمسني وتمسكم أيضا، ولذلك الأمر معقد بالنسبة لي”.

وأضاف قائلا:” لكن كل شيء سيمر”.

“سأفعل ما بوسعي”

وتوجه “زيدان” بحديثه لرئيس البلدية بالقول:”سيدي رئيس البلدية يمكنك أن تكون فخورا لنجاحك في القيام بعمل استثنائي لفائدة كل هذه العائلات”.

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وتعهد زيدان أمام الحضور بالقول:”سأفعل كل ما في وسعي لدعم هذا المشروع وهذه العائلات”.

Zinédine Zidane ému aux larmes après avoir été nommé parrain d'une association pour enfants malades du cancer pic.twitter.com/NJcbqQFADV — BFMTV (@BFMTV) June 19, 2023

زين الدين زيدان يرفض تدريب باريس سان جيرمان

يشار إلى أن زين الدين زيدان قاد ريال مدريد إلى تحقيق الثلاثية التاريخية على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدد من الألقاب المحلية.

وأصبح زين الدين زيدان محط اهتمام عدد كبير من الأندية، التي تريد الحصول على خدماته، مثل باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، وغيرهما.

زين الدين زيدان يطمح لتدريب المنتخب الفرنسي

ولا زال زين الدين زيدان يرفض العديد من العروض أملا في تحقيق حلمه بأن يقود المنتخب الفرنسي.

وقال “زيدان” في مقابلة مع مجلة “جي كيو” الأمريكية، مؤخرا: “لا أستبعد تدريب منتخب فرنسا في المستقبل، لكن الوقت الحالي ليس مناسباً. عندما تعرف منتخب فرنسا كلاعب وتصبح مدرباً، فمن الطبيعي أن أفكر بقيادة جهازه الفني”.

وأضاف: “عندما كنت لاعباً أردت الذهاب إلى بوردو، وبعدها إلى يوفنتوس وريال مدريد، لأن تجاربي كانت قوية، ونحن نطلق عليه الطموح، وهذا حلمي دائماً، واستطعت تحقيقه، لأنني آمنت بنفسي، وامتلكت الاندفاع المطلوب”.