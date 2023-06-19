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حياتنا

زين الدين زيدان يبكي بحرقة ولم يستطع تمالك نفسه.. لماذا؟! (شاهد)

تم اختيار زين الدين زيدان أبا روحيا لرابطة الأطفال المصابين بالسرطان من قبل جمعية محلية فرنسية

كتب سالم حنفي
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وطن – انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر جدا للاعب الفرنسي-الجزائري السابق، زين الدين زيدان، وهو يبكر بشدة بسبب اختياره أبا روحيا لرابطة الأطفال المصابين بالسرطان في فرنسا.

وأظهر الفيديو الذي غزا مواقع التواصل وتناقلته وسائل الإعلام العالمية، أن مدرب نادي ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، لم يستطع احتواء مشاعره عندما أطلق عليه لقب الأب الروحي لرابطة للأطفال المصابين بالسرطان في الفعالية التي أقيمت في منطقة إيستر، جنوبي فرنسا التي تدعم أسر الأطفال المصابين بالسرطان.

وصعد المدرب السابق لريال مدريد على منصة التتويج لإلقاء خطابه المؤثر بعد تعيينه ، ولم يسعه إلا أن يبكي عندما تم اختياره عرابًا لجمعية Le Point Rose الفرنسية وهي جمعية خيرية محلية، تهدف لرعاية ومساعدة أطفال مرضى السرطان، وذلك وفقا لما نقله موقع “okdiario” الإسباني.

وفي كلمته المؤثرة، قال زين الدين زيدان:”هذا صعب جدا..لدي أطفال بصحة جيدة وقصتي تمسني وتمسكم أيضا، ولذلك الأمر معقد بالنسبة لي”.

وأضاف قائلا:” لكن كل شيء سيمر”.

“سأفعل ما بوسعي”

وتوجه “زيدان” بحديثه لرئيس البلدية بالقول:”سيدي رئيس البلدية يمكنك أن تكون فخورا لنجاحك في القيام بعمل استثنائي لفائدة كل هذه العائلات”.

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وتعهد زيدان أمام الحضور بالقول:”سأفعل كل ما في وسعي لدعم هذا المشروع وهذه العائلات”.

زين الدين زيدان يرفض تدريب باريس سان جيرمان

يشار إلى أن زين الدين زيدان قاد ريال مدريد إلى تحقيق الثلاثية التاريخية على التوالي في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عدد من الألقاب المحلية.

وأصبح زين الدين زيدان محط اهتمام عدد كبير من الأندية، التي تريد الحصول على خدماته، مثل باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، وغيرهما.

زين الدين زيدان يطمح لتدريب المنتخب الفرنسي

ولا زال زين الدين زيدان يرفض العديد من العروض أملا في تحقيق حلمه بأن يقود المنتخب الفرنسي.

وقال “زيدان” في مقابلة مع مجلة “جي كيو” الأمريكية، مؤخرا: “لا أستبعد تدريب منتخب فرنسا في المستقبل، لكن الوقت الحالي ليس مناسباً. عندما تعرف منتخب فرنسا كلاعب وتصبح مدرباً، فمن الطبيعي أن أفكر بقيادة جهازه الفني”.

وأضاف: “عندما كنت لاعباً أردت الذهاب إلى بوردو، وبعدها إلى يوفنتوس وريال مدريد، لأن تجاربي كانت قوية، ونحن نطلق عليه الطموح، وهذا حلمي دائماً، واستطعت تحقيقه، لأنني آمنت بنفسي، وامتلكت الاندفاع المطلوب”.

المصدرokdiario + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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