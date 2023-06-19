رمزي شويري خانه قلبه وبكاه لبنان.. سبب وفاة شيف الأجيال الشهير

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وطن- في مصاب مؤلم، فقدت لبنان أحد أبرز نجوم الطبخ والتلفزيون، الشيف رمزي شويري، الذي توفي مساء أمس، الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة استوجبت نقله للمستشفى حيث وافته المنية.

من هو الشيف اللبناني الشهير رمزي شويري؟

ونعت “مؤسسة كفاءات” رئيسها الراحل في تغريدة على تويتر جاء في نصها : “ببالغ الحزن والأسى، نعلمكم بوفاة رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات عصر اليوم الشيف رمزي نديم شويري بنوبة قلبية مفاجئة. سوف نبلغكم بتفاصيل الجنازة فور جهوزها.”

وتابعت:”حتى ذلك الحين ، نطلب منكم احترام خصوصية عائلته في هذا الوقت الدقيق. المسيح قام إنا لله وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون”.

عمل الشيف رمزي شويري مديرا لمؤسسة كفاءات، وهي مدرسة فندقية تأسست عام 1995. ولد الشيف اللبناني في عام 1971، وتخرج من جامعة ليون في فرنسا بشهادتين في الاقتصاد والحقوق. وبدأ حياته المهنية في عام 1989 بإعداد وبيع الأطباق اللبنانية التقليدية.

اشتهر الشيف رمزي ببرامجه التلفزيونية التي كان يقدمها على شاشة تلفزيون المستقبل منذ عام 1994. وكان يتميز بأسلوبه الودود والمرح مع المشاهدين، وكان يعرض وصفات متنوعة من المطبخ اللبناني والعالمي.

توفي مدير مؤسسة الكفاءات، الشيف اللبناني الشهير رمزي الشويري، وهو من مواليد 1971، توفي مساء اليوم اثر تعرّضه لأزمة قلبية حادة.

الله يرحمه💔 pic.twitter.com/3elJoqGn8z — ابن جبيل 🇱🇧 (@Ebn_jbeil) June 18, 2023

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وأصدر كتابين ناجحين عن فن الطبخ، أحدهما حاز على جائزة دولية. وسجل أكثر من ثلاثة آلاف حلقة تلفزيونية خلال مسيرته.

ترك الشيف رمزي شويري إرثاً ثرياً في مجال الطبخ والإعلام، وحزن كبير في قلوب كل من عرفه وأحبه.

الشيف رمزي شويري في ذمة الله بعد تعرضه لعارض صحي في القلب… pic.twitter.com/m73GXvHeA4 — Sahar Ghaddar (@sahar_ghaddar) June 18, 2023

لبنان يودع الشيف الشهير “رمزي شويري”

كان لوفاة الشيف اللبناني الشهير، رمزي شويري، وقع كبير على عموم اللبنانيين الذين عبّروا عن أساهم وحزنهم في منشورات العزاء التي نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستذكرت الإعلامية “ديانا مقلد” في عزاءها الشيف رمزي، ذكرى طيبة جمعتها به قائلة “رحل الشيف رمزي.. الجميع يحمل ذكرى طيبة لشخص كان من علامات العمل التلفزيوني العائلي في حقبة التسعينات والالفية الاولى.

كل ما قيل بحقه يستحقه حتماً وأضيف عليها ذكرى موقف صدم الراحل”.

رحل الشيف رمزي.

الجميع يحمل ذكرى طيبة لشخص كان من علامات العمل التلفزيوني العائلي في حقبة التسعينات والالفية الاولى.

كل ما قيل بحقه يستحقه حتماً وأضيف عليها ذكرى موقف صدم الراحل.

في 2003 كنتُ أعمل في مبنى الأخبار في تلفزيون المستقبل في الروشة، وبعد منتصف أحد ليالي شهر حزيران تم… pic.twitter.com/pnYjacOtBk — ديانا مقلد Diana Moukalled (@dianamoukalled) June 19, 2023

وتابعت “في 2003 كنتُ أعمل في مبنى الأخبار في تلفزيون المستقبل في الروشة، وبعد منتصف أحد ليالي شهر حزيران تم قصف مبنى التلفزيون بصاروخين أطلقا من شارع مجاور فأصابا مطبخ الشيف رمزي الذي كان ستوديو ملحقا بحديقة المبنى. لم يصب أحد بأذى رغم الاضرار ولم يفهم الشيف رمزي حينها لماذا استهدف مطبخه الذين كان يتابع وصفاته كثيرون في لبنان والمنطقة.”

وأضافت مقلد: “كان ذاك الهجوم واحداً من سمات مرحلة الحقبة الامنية السورية المسيطرة آنذاك. كان رجل الأمن الأول في لبنان حينها جميل السيد المعروف بدوره الأمني السيئ مع الصحافة والناشطين والسياسيين. حينها زار المبنى وزير الاعلام آنذاك ميشال سماحة (الذي نقل متفجرات علي مملوك الى لبنان بعد سنوات) ليعلن أن أمن لبنان مستهدف. كان فصلا درامياً كوميدياً لسلطة أمنية اعلامية تقصف من جهة وتعلن التباكي والهلع من جهة اخرى. ما أشبه اليوم بالأمس”.

ذكرى جميلة للشيف الراحل، شاركت تفاصيلها أيضاً الناشطة “بولا يعقوبيان” وقالت في تعليقها على منشور ديانا مقلد “فعلا اطيب ذكرى، القلب المحب والمعطاء .. لروحه السلام”.

فعلا اطيب ذكرى، القلب المحب والمعطاء

لروحه السلام 🙏#الشيف_رمزي https://t.co/gYHNYBHDzA — بولا يعقوبيان (@PaulaYacoubian) June 19, 2023

بدورها، نعت الصحفية “فاطمة عبد الله” الشيف الراحل وقالت في تويتر: “ما عطا إلا الفرح وحب اللقمة الطيبة وفن المطبخ اللبناني خبر حزين.. الشيف رمزي الشويري يُذعن لخيانة القلب ويغادر الحياة.. بأمان الله”.

ما عطا إلا الفرح وحب اللقمة الطيبة وفن المطبخ اللبناني

خبر حزين 😢 #الشيف_رمزي الشويري يُذعن لخيانة القلب ويغادر الحياة

بأمان الله 💔 pic.twitter.com/8a5TfUR8Ps — Fatima Abdallah (@abdallah_fatima) June 18, 2023

وبعبارات الحزن والأسى، كتب الناشط “حسان عز الدين” في نعي الشيف الراحل رمزي الشويري: “لقد خسر لبنان صاحب السمعة الطيبة والإنجازات الإنسانية الكبيرة. أتقدّم في هذه المناسبة الأليمة بأحر التعازي من عائلة #الشيف_رمزي شويري رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلون”.

لقد خسر لبنان صاحب السمعة الطيبة والإنجازات الإنسانية الكبيرة.

أتقدّم في هذه المناسبة الأليمة بأحر التعازي من عائلة #الشيف_رمزي شويري رئيس ومدير عام مؤسسة الكفاءات ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلون. pic.twitter.com/pSqNWZj5cx — Hassan Ezzeldine (@hassanezzeldine) June 19, 2023

حزن يعم أرجاء لبنان

حالة الحزن، عمت أرجاء لبنان كافة، وفي سياقها كتب “طارق فواز” في حسابه على تويتر “بتحزن كتير على ناس متل هالناس، مع انو هيدا الحزن فيه كتير من الأنانية لانو الحزن مش على الناس انما هو على مرحلة طويلة وحلوة من عمرك، عشتها وقطعت فيها ومش حابب ابدا انها تنتهي”.