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“رقص مغربي إسرائيلي” على أغنية جزائرية في باريس وجدل (فيديو)

يتقاسم الجزائريون والمغاربة عشرات المكونات الثقافية والفلكلورية التي جمعت الشعبين منذ قرون

كتب فهمي الورغمي
رقص مغربي إسرائيلي
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وطن- انتقد إعلامي جزائري، مقطع فيديو متداول يظهر تجمع عدد من الإسرائيليين والمغاربة في شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، كانوا يرقصون على أنغام أغنية جزائرية.

إسرائيليون ومغاربة يرقصون على نغم جزائري في باريس

وقال “أحمد حفصي” عبر حسابه الرسمي في تويتر مهاجما المغرب: “رعايا أول مستوطنة إسرائيلية في شمال أفريقيا يرقصون مع الإسرائيليين في شوارع باريس على وقع أغنية جزائرية”.

وأضاف الإعلامي الجزائري في ذات الصدد :”قراصنة التاريخ والجغرافيا موعد تأديبكم اقترب!”.

والأغنية المسموعة في خلفية الفيديو، تراث شعبي جزائري، من أداء الفنان الجزائري سليم الهلالي وتقول كلاماتها:

“دور بها ياشيباني دور بها
دور بها تخدم عليك وعليها
ياسرجولي عودي وعطوني ليمة باش تركب عليه لقايضه حليمة

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سرجولي عودي وعطوني لقاوس باش تركب عليه الالا طاوس

سرجولي عودي وعطوني لجامو باش تركب عليه لقايضة طامو
سرجولي عودي وعطوني لامة باش تركب عليه لقايضة طامة

دور بها ياشيباني دور بها

دور بها تخدم عليك وعليها

سرجولي عودي وعطوني ليمة باش تركب عليه لقايضة حليمة
هنا لهيه هنا خسن من لهيه ياطالع فلعقبة ونار شعلة فيه

دور بها ياشيباني دور بها
دور بها تخدم عليك وعليها”

ومعلوم أن المغرب، طبعت علاقاتها بشكل رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020، وتحتفي السلطات في الرباط وتل أبيب بتقوية العلاقات الثقافية بينهما.

التطبيع المغربي الإسرائيلي

تطبيع العلاقات المغربية الإسرائيلية هو موضوع حساس ومثير للجدل في السياق السياسي والاجتماعي للمنطقة.

فمن جهة، يرى بعض المسؤولين والمحللين أن هذه الخطوة تعزز الاستقرار والتعاون والتنمية في المغرب وإسرائيل والشرق الأوسط بشكل عام، وتفتح آفاقا جديدة للحوار والسلام مع الفلسطينيين.

كما يرى هؤلاء أن المغرب حقق مكاسب دبلوماسية مهمة من خلال اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية، والحصول على صفقات أسلحة ودعم اقتصادي من واشنطن.

من جهة أخرى، ينتقد المعارضون والنشطاء والمواطنون في المغرب هذا التطبيع باعتباره خيانة للقضية الفلسطينية والمبادئ العربية والإسلامية، وانحياز لإسرائيل التي تواصل احتلالها للأراضي الفلسطينية وانتهاك حقوق الإنسان هناك.

كما يرون أن المغرب لم يحصل على ضمانات قانونية أو دولية لسيادته على الصحراء الغربية، بل على تصريحات مؤقتة من إدارة ترامب التي سبق وغادرت السلطة قبل سنوات.

إضافة إلى ذلك، يخشى هؤلاء من تأثير التطبيع على الهوية والثقافة والأمن القومي للمغرب، وعلى علاقاته مع دول أخرى في المنطقة، خصوصا الجزائر، التي تشهد العلاقات معها توترا منذ سنوات.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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