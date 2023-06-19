رقص لجين عمران وأميرة محمد يشعل حفل زفاف سلمان بن خالد آل خليفة

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وطن- أبهرت الإعلامية السعودية لجين عمران الحضور خلال حفل زفاف الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة والشيخة عائشة آل خليفة في البحرين بوصلة رقص مميزة، حيث تمايلت على أصوات الموسيقى والغناء بصحبة الفنانة البحرينية أميرة محمد. وخطف الثنائي الأضواء من باقي الضيوف الذين صوّروا المشهورتان وهما تتألقان.

لجين عمران وأميرة محمد في وصلة رقص مميزة

ولجين عمران هي إعلامية سعودية مشهورة تعمل كمقدمة برامج في قناة تلفزيونية في البحرين، وأبرهت مؤخراً، الجمهور بوصلة رقص مع أميرة محمد، وهي مغنية وممثلة بحرينية، في حفل زفاف أقيم في البحرين.

وصلة الرقص كانت مليئة بالحيوية والأناقة، وأظهرت الموهبة والتناغم بين النجمتين.

ارتدت لجين عمران فستاناً أحمر طويلاً مزيناً، بينما اختارت أميرة محمد فستاناً أبيض قصيراً يبرز جمالها.

واحتفلت الأسرة الحاكمة في البحرين الأسبوع الماضي بزفاف الشيخ سلمان بن خالد بن سلمان آل خليفة والشيخة عائشة آل خليفة ، وحضره العديد من الفنانين والإعلاميين والسياسين العرب وغيرهم من دول العالم.

احتفلت الأسرة الحاكمة في #البحرين بزفاف #الشيخ_سلمان_بن_خالد بن سلمان آل خليفة و #الشيخة_عائشة_آل_خليفة وأقيم بهذه المناسبة السعيدة حفل زفاف أسطوري في أجواء فخمة على الطريقة الهندية، بحضور عدد من نجوم الفن في الخليج والوطن العربي. pic.twitter.com/11hDCkIoQE — layalina (@layalina) June 18, 2023

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وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات المعروفة في الوسط الفني والإعلامي، وتم تداول مقاطع فيديو من وصلة الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت إعجاب الكثير من المتابعين.

من لجين عمران وأميرة محمد؟

لجين عمران هي إعلامية سعودية مشهورة ومؤثرة في مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي. ولدت في مدينة الجبيل عام 1977 وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

View this post on Instagram A post shared by Lojain Omran (@lojain_omran)

بدأت حياتها المهنية في القطاع المصرفي قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم برامج مختلفة في قنوات عربية. من أشهر برامجها برنامج صباح الخير يا عرب على قناة إم بي سي 1.

حصلت على جوائز وتكريمات عديدة ودخلت قائمة فوربس لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم العربي عام 2017. لديها ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات. تعتبر لجين عمران من رائدات الإعلام النسائي في المنطقة وقدمت نموذجا للمرأة السعودية المستقلة والمبدعة.

أما الفنانة البحرينية أميرة محمد، فهي واحدة من أبرز الأصوات في مجال الغناء الشعبي والخليجي. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وشاركت في عدة مهرجانات وبرامج تلفزيونية.

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لها العديد من الألبومات والأغاني الناجحة، وتتميز بأسلوبها الخاص وصوتها القوي والعذب. تعتبر أميرة محمد من رواد الفن البحريني، وتحظى بشعبية كبيرة في الخليج والوطن العربي.