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رقص لجين عمران وأميرة محمد يشعل حفل زفاف سلمان بن خالد آل خليفة

وصلة رقص مميزة جمعت الإعلامية السعودية لجين عمران والفنانة البحرينية أميرة محمد، خلال حفل زفاف الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة في البحرين

كتب فهمي الورغمي
رقص لجين عمران وأميرة محمد يشعل حفل زفاف سلمان بن خالد آل خليفة
رقص لجين عمران وأميرة محمد
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وطن- أبهرت الإعلامية السعودية لجين عمران الحضور خلال حفل زفاف الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة والشيخة عائشة آل خليفة في البحرين بوصلة رقص مميزة، حيث تمايلت على أصوات الموسيقى والغناء بصحبة الفنانة البحرينية أميرة محمد. وخطف الثنائي الأضواء من باقي الضيوف الذين صوّروا المشهورتان وهما تتألقان.

لجين عمران وأميرة محمد في وصلة رقص مميزة

ولجين عمران هي إعلامية سعودية مشهورة تعمل كمقدمة برامج في قناة تلفزيونية في البحرين، وأبرهت مؤخراً، الجمهور بوصلة رقص مع أميرة محمد، وهي مغنية وممثلة بحرينية، في حفل زفاف أقيم في البحرين.

وصلة الرقص كانت مليئة بالحيوية والأناقة، وأظهرت الموهبة والتناغم بين النجمتين.

ارتدت لجين عمران فستاناً أحمر طويلاً مزيناً، بينما اختارت أميرة محمد فستاناً أبيض قصيراً يبرز جمالها.

واحتفلت الأسرة الحاكمة في البحرين الأسبوع الماضي بزفاف الشيخ سلمان بن خالد بن سلمان آل خليفة والشيخة عائشة آل خليفة ، وحضره العديد من الفنانين والإعلاميين والسياسين العرب وغيرهم من دول العالم.

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وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات المعروفة في الوسط الفني والإعلامي، وتم تداول مقاطع فيديو من وصلة الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت إعجاب الكثير من المتابعين.

لجين عمران وأميرة محمد
لجين عمران وأميرة محمد

من لجين عمران وأميرة محمد؟

لجين عمران هي إعلامية سعودية مشهورة ومؤثرة في مجال الإعلام والتواصل الاجتماعي. ولدت في مدينة الجبيل عام 1977 وهي أخت الفنانة أسيل عمران.

 

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بدأت حياتها المهنية في القطاع المصرفي قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم برامج مختلفة في قنوات عربية. من أشهر برامجها برنامج صباح الخير يا عرب على قناة إم بي سي 1.

حصلت على جوائز وتكريمات عديدة ودخلت قائمة فوربس لأكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم العربي عام 2017. لديها ملايين المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وإنستغرام وسناب شات. تعتبر لجين عمران من رائدات الإعلام النسائي في المنطقة وقدمت نموذجا للمرأة السعودية المستقلة والمبدعة.

أما الفنانة البحرينية أميرة محمد، فهي واحدة من أبرز الأصوات في مجال الغناء الشعبي والخليجي. بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة، وشاركت في عدة مهرجانات وبرامج تلفزيونية.

أميرة محمد
الفنانة البحرينية أميرة محمد

لها العديد من الألبومات والأغاني الناجحة، وتتميز بأسلوبها الخاص وصوتها القوي والعذب. تعتبر أميرة محمد من رواد الفن البحريني، وتحظى بشعبية كبيرة في الخليج والوطن العربي.

المصدريوتيوب، انستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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