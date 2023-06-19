خطبة عرفة.. من هو الشيخ يوسف بن سعيد خطيب يوم عرفة؟

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وطن- أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السعودية، تعيين الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، إماما لإلقاء خطبة يوم عرفة قبل أيام من موعدها المُحدد في السابع والعشرون من يونيو/حزيران الجاري.

من هو الشيخ يوسف بن سعيد خطيب يوم عرفة؟

هو الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

صدور الموافقة الكريمة على تولي معالي الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد إلقاء خطبة يوم عرفة ١٤٤٤هـ.https://t.co/4XRBin9QgP#بسلام_آمنين pic.twitter.com/xIRb57PJQB — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) June 19, 2023

وهو حافظ للقرآن الكريم ومتخصص في العقيدة والمذاهب المعاصرة. وقد حصل على درجات علمية متقدمة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشغل مناصب أكاديمية وإدارية فيها.

كما شارك في الخطابة والتدريس والبحث العلمي في مجالات مختلفة، وألف وشرح عددا من الكتب والرسائل العلمية.

وقد صدرت الموافقة على توليه إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام، الموافق لعام 1444 للهجرة، بعد أن تم اختياره من قبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، حسب بلاغ صادر في الغرض عبر موقعها الرسمي. على الإنترنت.

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خطيب يوم عرفة

هذا وشغل الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد منصب وكيل لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عامي 1998/1999، وأستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1999. كما عمل أستاذا مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2006.

وللشيخ يوسف بن سعيد مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها، إذ عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء.

بموافقة كريمة.. الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد.. خطيب عرفة معالي الشيخ أ.د. يوسف بن محمد بن سعيد حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحفظ جملة من المتون في فنون متعددة. •بعض العلماء الذين حضر دروسهم: -سماحة مفتي عام المملكة سابقا الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز -سماحة مفتي عام… pic.twitter.com/KFRcdnUwpK — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 19, 2023

خلفاً لـ الشيخ محمد العيسى المثير للجدل

يأتي تعيين الشيخ يوسف بن سعيد خطيبا ليوم عرفة، ليكون خليفة للشيخ المثير للجدل “محمد العيسى” الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي وقع الاختيار عليه العام الماضي ليكون خطيبا ليوم عرفة.

وهو القرار الذي فجر موجة جدل واسعة العام الماضي، حيث اقترن اسم محمد العيسى دائما بعدد من القضايا الاشكالية شأن موقفه من “تهنئة الكريسماس” و تبرير “ظهوره رفقة علم للمثليين”.

ففي علاقة بالكريسماس، يشار أن الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وهو الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية، قد أثار جدلاً بفتواه (ديسمبر 2022) التي أجاز فيها تهنئة غير المسلمين بالكريسماس، رغم تحريم المؤسسة الدينية الرسمية في المملكة لهذا الأمر لعقود.

وفي حديث له خلال برنامج “في الآفاق” على شاشة “إم بي سي”، قال محمد العيسى، إنه لا يوجد نص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بالكريسماس وغيره من الأعياد، “لخدمة سمعة الإسلام والتعايش”، حسب وصفه.

هل تبادل التهاني مع غير المسلمين – وتحديدا أهل الكتاب – ذوبان للهوية الإسلامية؟ الإجابة مع رئيس هيئة علماء المسلمين@MhmdAlissa@MWLOrg يعرض على #Shahid

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وأوضح العيسى: “قلنا بأن هذه التهاني لا تعني القبول بالدين وصدر بجوازها فتاوى لعلماء كبار في العالم الإسلامي ولا يجوز الاعتراض على أي مسألة تتعلق باجتهاد شرعي”.

وتابع: “الاعتراض فقط على المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا وليس ظنيا.. وحتى لا أطيل ليس هناك نص شرعي يحرم هذه التهاني وكل ما يتعلق بها سواء المانع أو المجيز كلها اجتهادات”.

ونظير موقفه ذاك، واجه العيسى موجة واسعة من الانتقادات سواء من العلماء المسلمين في السعودية أو عدد من الدعاة في المنطقة العربية.

محمد العيسى والمثلية الجنسية

أما فيما يتعلق بجدل ظهوره رفقة علم المثلية الجنسية، فقد برّر العيسي موقفه بزعمه أن العلم المذكور يتحدث عن السلام ويحمل الإشارة للتنوع البشري، على حد قوله.

وبدا “العيسى” – على هامش حضوره مؤتمرا أقيم في إيطاليا (نوفمبر 2022)- في مقاطع فيديو وصور متداوَلة، وقد عُلّقت على الجدار خلفه أعلام صغيرة تحمل نفس ألوان علم المثليين جنسياً.

وقال “العيسى” من خلال برنامج “رد الشبهات”، على قناة mbc السعودية، لدى سؤاله عن الشعار الموجود خلف المتحدثين الذي قد فُهم منه أنّه يعبّر عن المثلية، إنّ هذا المؤتمر نظّمته منظمة سانت إيجيديو، وهي جماعة دينية كاثويكية شهيرة ومؤثرة عالمياً، حسب قوله.

وتابع أنّ القول بأن منظمي المؤتمر يدعمون المثليين من خلال هذا الشعار، أمرٌ ليس غير وارد فقط؛ بل مستحيل، حسب وصفه.

وأضاف الشيخ السعودي، أنّ هذا الشعار لا يمتّ للهوية المثيلة؛ بل هو -حسب زعمه- شعار سلام يحمل الطيف المتعدد للتنوع البشري.