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خطبة عرفة.. من هو الشيخ يوسف بن سعيد خطيب يوم عرفة؟

يأتي تعيين الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد خطيبا ليوم عرفة، ليكون خليفة لـ محمد العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي اُختير خطيبا ليوم عرفة العام الماضي وأثار جدلا واسعا نظرا لمواقفه المعروفة والمثيرة للجدل تجاه عدة قضايا

كتب فهمي الورغمي
خطبة عرفة.. من هو الشيخ يوسف بن سعيد خطيب يوم عرفة؟
الشيخ يوسف بن سعيد
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وطن- أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي السعودية، تعيين الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، إماما لإلقاء خطبة يوم عرفة قبل أيام من موعدها المُحدد في السابع والعشرون من يونيو/حزيران الجاري.

من هو الشيخ يوسف بن سعيد خطيب يوم عرفة؟

هو الشيخ الدكتور يوسف بن محمد بن عبد العزيز بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ونائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وهو حافظ للقرآن الكريم ومتخصص في العقيدة والمذاهب المعاصرة. وقد حصل على درجات علمية متقدمة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وشغل مناصب أكاديمية وإدارية فيها.

كما شارك في الخطابة والتدريس والبحث العلمي في مجالات مختلفة، وألف وشرح عددا من الكتب والرسائل العلمية.

وقد صدرت الموافقة على توليه إلقاء خطبة يوم عرفة لهذا العام، الموافق لعام 1444 للهجرة، بعد أن تم اختياره من قبل الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، حسب بلاغ صادر في الغرض عبر موقعها الرسمي. على الإنترنت.

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خطيب يوم عرفة

هذا وشغل الشيخ الدكتور يوسف بن سعيد منصب وكيل لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عامي 1998/1999، وأستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1999. كما عمل أستاذا مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 2006.

وللشيخ يوسف بن سعيد مشاركات في ندوات جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعدد من المحاضرات والندوات في مساجد الرياض وخارجها، إذ عمل على التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية في مجال التدريس في دورات الأئمة والخطباء.

الشيخ يوسف بن سعيد
الشيخ يوسف بن سعيد

خلفاً لـ الشيخ محمد العيسى المثير للجدل

يأتي تعيين الشيخ يوسف بن سعيد خطيبا ليوم عرفة، ليكون خليفة للشيخ المثير للجدل “محمد العيسى” الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الذي وقع الاختيار عليه العام الماضي ليكون خطيبا ليوم عرفة.

وهو القرار الذي فجر موجة جدل واسعة العام الماضي، حيث اقترن اسم محمد العيسى دائما بعدد من القضايا الاشكالية شأن موقفه من “تهنئة الكريسماس” و تبرير “ظهوره رفقة علم للمثليين”.

ففي علاقة بالكريسماس، يشار أن الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وهو الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء في السعودية، قد أثار جدلاً بفتواه (ديسمبر 2022) التي أجاز فيها تهنئة غير المسلمين بالكريسماس، رغم تحريم المؤسسة الدينية الرسمية في المملكة لهذا الأمر لعقود.

وفي حديث له خلال برنامج “في الآفاق” على شاشة “إم بي سي”، قال محمد العيسى، إنه لا يوجد نص شرعي يمنع تهنئة غير المسلمين بالكريسماس وغيره من الأعياد، “لخدمة سمعة الإسلام والتعايش”، حسب وصفه.

وأوضح العيسى: “قلنا بأن هذه التهاني لا تعني القبول بالدين وصدر بجوازها فتاوى لعلماء كبار في العالم الإسلامي ولا يجوز الاعتراض على أي مسألة تتعلق باجتهاد شرعي”.

وتابع: “الاعتراض فقط على المسائل المجمع عليها إجماعا قطعيا وليس ظنيا.. وحتى لا أطيل ليس هناك نص شرعي يحرم هذه التهاني وكل ما يتعلق بها سواء المانع أو المجيز كلها اجتهادات”.

ونظير موقفه ذاك، واجه العيسى موجة واسعة من الانتقادات سواء من العلماء المسلمين في السعودية أو عدد من الدعاة في المنطقة العربية.

محمد العيسى والمثلية الجنسية

أما فيما يتعلق بجدل ظهوره رفقة علم المثلية الجنسية، فقد برّر العيسي موقفه بزعمه أن العلم المذكور يتحدث عن السلام ويحمل الإشارة للتنوع البشري، على حد قوله.

وبدا “العيسى” – على هامش حضوره مؤتمرا أقيم في إيطاليا (نوفمبر 2022)- في مقاطع فيديو وصور متداوَلة، وقد عُلّقت على الجدار خلفه أعلام صغيرة تحمل نفس ألوان علم المثليين جنسياً.

وقال “العيسى” من خلال برنامج “رد الشبهات”، على قناة mbc السعودية، لدى سؤاله عن الشعار الموجود خلف المتحدثين الذي قد فُهم منه أنّه يعبّر عن المثلية، إنّ هذا المؤتمر نظّمته منظمة سانت إيجيديو، وهي جماعة دينية كاثويكية شهيرة ومؤثرة عالمياً، حسب قوله.

وتابع أنّ القول بأن منظمي المؤتمر يدعمون المثليين من خلال هذا الشعار، أمرٌ ليس غير وارد فقط؛ بل مستحيل، حسب وصفه.

وأضاف الشيخ السعودي، أنّ هذا الشعار لا يمتّ للهوية المثيلة؛ بل هو -حسب زعمه- شعار سلام يحمل الطيف المتعدد للتنوع البشري.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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