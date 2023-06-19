جرب وأمراض جنسية وزواج مبكر.. كارثة مؤلمة ضربت النساء في مخيم سوري

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وطن – بعد مرور 12 عامًا على الحرب السورية، أثَّر انخفاض التمويل وإرهاق المانحين على الخدمات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، ومن بين أولئك الذين يتحملون العبء الأكبر من ذلك هم النساء، لا سيما أولئك الذين يعيشون في مخيمات النزوح النائية حيث يتم تمويل الوصول إلى الرعاية الصحية بالكامل من قبل المنظمات غير الحكومية.

أحد الأمثلة على ذلك هو مخيم أبو الخشب العشوائي في شمال شرق سوريا ، والذي تم إنشاؤه في أكتوبر / تشرين الأول 2017 في الريف الشمالي لمحافظة دير الزور لاستضافة العائلات الفارة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو تنظيم الدولة “داعش”.

يقطن المخيم حوالي 10700 شخص ، لكنه يفتقر إلى العديد من الخدمات الصحية الأساسية التي يتوقع المرء أن يجدها في منطقة بهذا الحجم.

وقال مدير المخيم أحمد الشيخ في حديث لموقع “المونيتور“، إن الوضع هناك مأساوي، وأن هناك نقطة طبية واحدة لا تلبي الاحتياجات، مشيرا إلى تفشي مرض الحصبة قبل أيام، ولم يكن لدى العيادة الدواء المناسب.

المخيم تخدمه عيادة طبية يديرها الهلال الأحمر الكردي، بتمويل من مجموعات دولية كبيرة ومانحين، ويوجد أيضًا مركز صغير تديره مجموعة إغاثة يقدم رعاية التوليد وصيدليتين.

وهذا الأمر غير كافٍ لتغطية الاحتياجات اليومية لما يقرب من 5000 امرأة وفتاة يعيشون هناك، وبحسب تقييم حديث، فإن أكثر من 80٪ من العائلات التي تعيش في أبو خشب تجد أن الحصول على الرعاية الصحية غير كافٍ، وقال معظمهم إن خدمات صحة الأم كانت الفجوة الرئيسية.

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تُعد قضية أبو خشب مثالاً بارزًا على سقوط النساء في شقوق الاستجابة الإنسانية في سوريا. في هذا المخيم وغيره ، تواجه العديد من النساء مجموعة متقلصة من الخيارات بشأن صحتهن الجنسية والإنجابية مع تناقص التمويل لضحايا الأزمة السورية المستمرة.

خدمات متوترة

في أبو خشب ومعظم المخيمات السورية الأخرى، تتركز الأنظار على الصحة الجنسية والإنجابية، وهناك ستة في أبو خشب مسؤولون عن مجموعة واسعة من الخدمات حيث لا يوجد أطباء أمراض النساء في الموقع، ولا يتم إجراء الفحوصات الروتينية ورعاية الحمل ولا استشارات الصحة الجنسية والولادة.

يتم علاج معظم المشكلات الصحية مجانًا في العيادة، التي أقيمت داخل حفنة من الحاويات عند مدخل المخيم، لكن يجب إحالة الحالات المعقدة إلى أقرب مستشفى في دير الزور الواقع على بعد 70 كيلومترًا.

يسرا بلال العلي، تعمل في مناوبات لمدة 36 ساعة وتبقى في العيادة بين الاستشارات. في الليل ، غالبًا ما تكون بمفردها في الخدمة، وتتحدث من داخل حجرة فحص صغيرة تقع داخل عيادة الهلال الأحمر الكردي: “أرى ما بين 30 إلى 40 امرأة حامل يوميًا لإجراء الفحص، وأتعامل مع ستة إلى تسعة ولادات في المتوسط”. يوجد في العيادة ثلاثة أسرة فقط ، لذلك يتم إرسال النساء بسرعة بعد الولادة.

وتضيف: “في الأسبوع الماضي كان عليّ أن أتعامل مع ستة ولادات على مدار أربع ساعات.. كلهن ساروا بشكل جيد ، ولكن كان الأمر صعبًا للغاية لأنني كنت وحدي.. كان هناك الكثير من التوتر وعانيت لأنه لم تكن هناك أسرة كافية”.

وبين الولادات وحالات الطوارئ الأخرى ، تنام “يسرا” أحيانًا على أحد أسرة الولادة نظرًا لعدم وجود مساحة مخصصة لأولئك اللاتي يعملن طوال الليل.

تتم الولادات الطبيعية في العيادة ، على الرغم من أن أقلية من النساء يلدن أيضًا داخل خيامهن، بمساعدة قابلات غير مسجلات. لكن أولئك الذين يحتاجون إلى عملية قيصرية يواجهن رحلة تستغرق ساعة ونصف الساعة عبر الطرق الوعرة في جنوب محافظة الحسكة للوصول إلى مستشفى في مدينة الحسكة.

تمويل محدود

تراوح تمويل استجابة سوريا للمساعدات حول ملياري دولار سنويًا على مدى السنوات الخمس الماضية، لكن الاحتياجات زادت في هذه الأثناء.

وبلغ نداء الأمم المتحدة لمساعدة سوريا بالفعل ثلاثة مليارات دولار في عام 2016، لكن هذا الرقم ارتفع بشكل مطرد كل عام ليصل إلى 4.4 مليار دولار في عام 2022، وكان ذلك قبل زلزال 2023 المدمر.

في موازاة ذلك، انخفض التمويل الذي تتلقاه المنظمات الإنسانية بشكل مطرد. تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة الإنسانية تم تمويلها بنسبة 64٪ في عام 2019 ، مقارنة بنسبة 49٪ في عام 2022. اعتبارًا من يونيو 2023 ، تلقت مجموعات الإغاثة العاملة في سوريا 12٪ فقط من 5.5 مليار دولار تقول الأمم المتحدة إنها ضرورية لعام 2023.

ضمن أزمة التمويل الأوسع نطاقًا ، تم تمويل الاستجابة الصحية بنسبة 33٪ فقط في عام 2022 و 10٪ هذا العام ، مما يعني أن المنظمات بحاجة إلى ترشيد الإنفاق بشكل كبير. غالبًا ما يكون التركيز على الرعاية المنقذة للحياة وحملات التطعيم الواسعة بدلاً من الصحة الجنسية والإنجابية. في المخيمات ، قد يعني ذلك خيارات أقل للنساء لإدارة وسائل منع الحمل والحمل.

في أبو خشب ، إنه بالفعل تحدٍ يومي يؤثر على كل امرأة تقريبًا. بسبب تكلفة النقل للوصول إلى المستشفى ، ونقص الأدوية ونقص المتخصصين ، تفوت العديد من النساء الفحوصات الروتينية. لا يستطيع البعض الوصول إلى وسائل منع الحمل بسبب محدودية الخيارات المتاحة في المخيم.

عندما زار المونيتور عيادة الهلال الأحمر الكردي ، كان هناك نقص في الأجهزة الرحمية (IUDs) ، وهي وسيلة منع الحمل المفضلة في المخيم بحسب علي. كانت الـ IUDs متوفرة فقط في عيادة المخيم لمدة شهرين في عام 2023 قبل نفادها.

تواجه نساء أخريات مضاعفات أثناء الحمل بسبب أمراض يمكن الوقاية منها ناجمة عن الازدحام في المخيم. وتعاني الكثير من النساء من أمراض يمكن الوقاية منها مثل الجرب وفقر الدم، وأوضحت يسرا: “الجرب ، وهو شديد العدوى ويمكن أن يؤذي الجنين ، يأتي للنساء من ظروف النظافة السيئة في المخيم – من الاتصال المباشر بالنفايات ومياه الصرف الصحي”.

فقر الدم هو حالة شائعة أخرى، لكن المكملات الأساسية مثل الحديد والفيتامينات التي يتم تناولها بشكل شائع أثناء الحمل ليست متوفرة دائمًا.

قالت إحدى النساء للمونيتور أثناء خروجها من العيادة: “إنها المرة الثانية التي أتيت فيها إلى هنا من أجل المقويات لأنني تعبت حقًا من هذا الحمل ، ومرة ​​أخرى ليس لديهم أي شيء”. قالت سلمى ، التي طلبت حجب اسمها الكامل: “نحتاج إلى المزيد من الأدوية هنا. ليس لدي المال للحصول على العلاج خارج المخيم “.

الزواج المبكر

من بين النساء اللواتي فحصتهن يسرا في ذلك اليوم، مريم ، امرأة في أوائل العشرينات من عمرها طلبت أيضًا استخدام اسمها الأول فقط. مريم متزوجة في الخامسة عشرة من عمرها ، وهي الآن في حملها الخامس ، اثنان منها انتهت بالإجهاض.

قصة مريم ليست نادرة في أبو خشب، حيث نسبة الزواج المبكر عالية. وجد تقييم إنساني لعام 2022 أن حوالي 30٪ من العائلات في المخيم أبلغت عنهم. ينتشر الزواج المبكر في ريف دير الزور – وفي المناطق الريفية بشكل عام – أكثر منه في أجزاء أخرى من سوريا بسبب عوامل ثقافية واقتصادية مثل تفشي الفقر.

تؤثر هذه الممارسة على صحة المرأة. تواجه النساء اللواتي لديهن أطفال في سن المراهقة مخاطر أعلى من حدوث مضاعفات أثناء الحمل. نظرًا لأن الزواج المبكر يرتبط عادةً بقصر الوقت في المدرسة، فهناك أيضًا خطر أن ينتهي الأمر بالنساء اللاتي يتزوجن مبكرًا لأنهن أقل إطلاعًا على صحتهن الجنسية والإنجابية.

ومن المفارقات أنه على الرغم من قلة عدد الطبيبات ومحدودية المساحة والنقص المتكرر في الأدوية، فإن أداء المخيم من حيث البنية التحتية الصحية أفضل من أداء الريف الفقير المحيط به. تعتبر الخدمات الصحية المحدودة للنساء المقدمة في هذا المخيم وغيره في جميع أنحاء سوريا ضرورية ، على الرغم من عدم كفاية هذه الخدمات.

كما أن المرضى القادمين من خارج المخيم لتلقي العلاج يزيدون من الضغط على خدمات صحة المرأة المتوترة في أبو خشب.

قال ديلشاد داود ، مدير عيادة الهلال الأحمر الكردي: “لا يوجد سوى [نقطة خدمة] طبية واحدة في المنطقة خارج المخيم ، وهي لا توفر أبسط الخدمات الطبية.. يأتي الناس من جميع أنحاء المخيم إلى مركزنا لطلب العلاج. حتى النساء الحوامل من القرى المجاورة يأتون إلى هنا للولادة”.