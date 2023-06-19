“تقلل شهيتك”..هكذا اختارت جورجينا رودريغيز الترويج لمشروع صديقها

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وطن- روّجت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمشروع صديقها إيفان غارسيا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.



وبحسب موقع “sportskeeda“، استخدمت عارضة الأزياء حسابها على الإنستغرام، حيث تابعها أكثر من 50 مليون متابع، للترويج لمشروع صديقها التجاري الجديد غارسيا الخاص بصناعة الكعك.

“تقلل من شهيتك”

وكتبت جورجينا عبر خاصية الستوري في إنستغرام:”صديقي شرع في مغامرة جديدة في صناعة الكعك التي ستقلل من شهيتك.”



غالبًا ما تستخدم رودريغيز حسابها الخاص على الإنستغرام للترويج لأعمالها ومشاريعها الخاصة. ولقد استخدمته الآن للترويج لأعمال صديقها غارسيا.



جورجينا تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة

وفي سياق آخر، نشرت جورجينا مؤخرا مجموعة من الصور توثق قيامها بنزهة في أحضان الطبيعة الإسبانية برفقة أبنائهاوأطلّت “جورجينا” في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستغرام” بإطلالة مثيرة، “هاف ستوميك” و”هوت شورت” من القطن الذي أبرز مفاتنها.

وظهرت جورجينا في إحدى الصور، جالسة على صخرة ومتكئة على يديها، مع تسريحة شعر ذيل الحصان مع كاب باللون الأخضر وهي تتأمل البحيرة وجمالهاكما نشرت صورة أخرى اتخذت فيها وضع الوقوف مستندة على صخرتين متباعدين، وهي تحاول إرجاع شعرها للخلف لتبدو الصورة وكأنها عفوية.

تعرّض جورجينا للدغة نحلة

كما حاولت جورجينا إبراز معاناتها لمتابعيها خلال النزهة التي قامت بها مع اطفالها، كاشفة أنها تعرضت للدغة إحدى الحشرات.

وأرفقت شريكة كريستيانو رونالدو الصور بتعليق قالت فيه: “يوم رائع قبل يوم من عيد ميلاد أبنائي”وأوضحت أنها تعرضت للدغة نحلة، مضيفة أن “الأمهات هن الأكثر استهدافاً ولم تمرّ الصور دون أن يضع شريكها لمسته عليها، حيث علق عليها بالقول: “حبي”، مرفقاً تعليقه بإيموجي يحمل قلبي حب.