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“تقلل شهيتك”..هكذا اختارت جورجينا رودريغيز الترويج لمشروع صديقها

تحظى جورجينا بشعبية كبيرة على تطبيق إنستغرام مع أكثر من 50 مليون متابع

كتب ايمان الباجي
جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز
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وطن- روّجت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمشروع صديقها إيفان غارسيا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وبحسب موقع “sportskeeda“، استخدمت عارضة الأزياء حسابها على الإنستغرام، حيث تابعها أكثر من 50 مليون متابع، للترويج لمشروع صديقها التجاري الجديد غارسيا الخاص بصناعة الكعك.

“تقلل من شهيتك”

وكتبت جورجينا عبر خاصية الستوري في إنستغرام:”صديقي شرع في مغامرة جديدة في صناعة الكعك التي ستقلل من شهيتك.”

إنستغرام جورجينا
جورجينا عير حسابها الشخصي على إنستغرام تتحدث عن مشروع صديقها الجديد
غالبًا ما تستخدم رودريغيز حسابها الخاص على الإنستغرام للترويج لأعمالها ومشاريعها الخاصة. ولقد استخدمته الآن للترويج لأعمال صديقها غارسيا.

جورجينا تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة

وفي سياق آخر، نشرت جورجينا مؤخرا مجموعة من الصور توثق قيامها بنزهة في أحضان الطبيعة الإسبانية برفقة أبنائهاوأطلّت “جورجينا” في الصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستغرام” بإطلالة مثيرة، “هاف ستوميك” و”هوت شورت” من القطن الذي أبرز مفاتنها.
وظهرت جورجينا في إحدى الصور، جالسة على صخرة ومتكئة على يديها، مع تسريحة شعر ذيل الحصان مع كاب باللون الأخضر وهي تتأمل البحيرة وجمالهاكما نشرت صورة أخرى اتخذت فيها وضع الوقوف مستندة على صخرتين متباعدين، وهي تحاول إرجاع شعرها للخلف لتبدو الصورة وكأنها عفوية.
جورجينا
جورجينا جالسة على صخرة ومتكئة على يديها، مع تسريحة شعر ذيل الحصان

تعرّض جورجينا للدغة نحلة

كما حاولت جورجينا إبراز معاناتها لمتابعيها خلال النزهة التي قامت بها مع اطفالها، كاشفة أنها تعرضت للدغة إحدى الحشرات.
وأرفقت شريكة كريستيانو رونالدو الصور بتعليق قالت فيه: “يوم رائع قبل يوم من عيد ميلاد أبنائي”وأوضحت أنها تعرضت للدغة نحلة، مضيفة أن “الأمهات هن الأكثر استهدافاً ولم تمرّ الصور دون أن يضع شريكها لمسته عليها، حيث علق عليها بالقول: “حبي”، مرفقاً تعليقه بإيموجي يحمل قلبي حب.
لدغة جورجينا من النحلة
لدغة جورجينا من النحلة

تأكيد الحب رغم الشائعات

ويأتي هذا التأكيد على علاقة الحب التي تجمعهما بعد ورود العديد من التقارير التي تحدثت توتر العلاقة بين النجم وصديقتوادّعت بعض التقارير أنّ شجاراً حادّاً دار بين اللاعب البرتغالي وصديقته، خلال رحلة على طائرتهما الخاصة قال لها خلالها: “لقد سئمت من سلوكك الأناني!وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق

مزاعم بأن رونالدو سئم من تصرفات جورجينا

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات بأنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا”.

المصدرموقع"sportskeeda"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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