“تقلل شهيتك”..هكذا اختارت جورجينا رودريغيز الترويج لمشروع صديقها

وطن- روّجت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمشروع صديقها إيفان غارسيا على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.
وبحسب موقع “sportskeeda“، استخدمت عارضة الأزياء حسابها على الإنستغرام، حيث تابعها أكثر من 50 مليون متابع، للترويج لمشروع صديقها التجاري الجديد غارسيا الخاص بصناعة الكعك.
“تقلل من شهيتك”
وكتبت جورجينا عبر خاصية الستوري في إنستغرام:”صديقي شرع في مغامرة جديدة في صناعة الكعك التي ستقلل من شهيتك.”
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تأكيد الحب رغم الشائعات
ويأتي هذا التأكيد على علاقة الحب التي تجمعهما بعد ورود العديد من التقارير التي تحدثت توتر العلاقة بين النجم وصديقتوادّعت بعض التقارير أنّ شجاراً حادّاً دار بين اللاعب البرتغالي وصديقته، خلال رحلة على طائرتهما الخاصة قال لها خلالها: “لقد سئمت من سلوكك الأناني!وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق
مزاعم بأن رونالدو سئم من تصرفات جورجينا
وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات بأنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.
وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا”.