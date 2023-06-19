تأثير الوالدين: 6 سمات موروثة حصريًا من والدك

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وطن-كيف ستكون حالتك دون وجود والدك؟ في الحقيقة، سواء كنت محظوظًا بما يكفي لوجوده في حياتك أو تركك لأي سبب من الأسباب، فلا شك في أن تجربتك مع العالم ستكون مختلفة تمامًا مع وجوده في حياتك والعكس صحيح، بحسب ما أفادت به مجلّة “لافيدا لوثيدا” الإسبانية.

التعلم من الوالد والأب المربّي

من يعلّمنا ربط أحذيتنا بشكل صحيح أو ركوب الدراجة دون عجلات للتدرّب عليها؟ من يصرخ علينا للتوقف عن إلقاء النكات الفظيعة، أو ممن نطالب بمصروفنا لأول مرة؟

التغيير في دور الأب

لا شكّ في أن دور الأب قد تغير كثيرًا منذ العقود الماضية، ففي الستينيات، كان من النادر أن ينشأ المرء في منزل دون وجود الوالدين على حد سواء، إذ إن 10٪ فقط من الأطفال ينشؤون على يد أمهاتهم فقط. أما اليوم، تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 40٪ من الأطفال يتم تربيتهم في المقام الأول على يد أمهاتهم.

تأثير الغياب الأبوي

وجود شخصية الأب في العائلة مهم إلى درجة أن غيابه قد يؤثّر على استقرار الأبناء المالي عندما يكبرون، ناهيك بأن أداؤهم يكون أسوأ في المدرسة، بل ويكون لديهم مفردات محدودة أكثر من الأطفال الذين يعيشون مع آباؤهم. ناهيك عن الآثار المترتبة على الصحة العاطفية والروحية بشكل عام.

6 صفات ترثها من والدك فقط

وفيما يلي استعرضت المجلّة، تأثير وجود والدك على حياتك بطرق مفاجئة ومحددة. إذ تُظهر بعض السمات، من الطفرات الجينية إلى جنسك ومخاطر المرض، أهمية شخصية الأب في نموك وصحتك. لذا، عليك أن نعرف عالم الوراثة الأبوي المذهل وكيف تتربط جيناتك بطريقة خاصة بوالدك، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

1. الطفرات الجينية

في دراسة أجريت عام 2015 في مجلة Nature Genetics، وجد العلماء أن التعبير عن آلاف الجينات المختلفة في الفئران يتغير اعتمادًا على الوالد البيولوجي.

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كما أنه ما يقارب من 60 ٪ من الجينات الأبوية لديها تعبير أعلى من جينات الأم. بعبارة أخرى، من الناحية الفنية، ترث نصف الحمض النووي الخاص بك من والدك، ولكن كيف تتجلى هذه المادة الجينية التي لا يتم تقسيمها بالتساوي.

إذا ورثت طفرة جينية من والدك، فمن المرجح أن تظهر بشكل أكبر مما لو ورثتها من والدتك. هذا يفسر العديد من الحقائق الأخرى المثيرة للاهتمام.

2. جنسك

هذه واحدة من أكثر السمات المعروفة التي ينقلها الآباء إلى أطفالهم. يتلقى الأطفال مزيجًا من الكروموسومات من كلا الوالدين، ولكن الإناث لا تمتلك سوى كروموسومات X، لذلك لا يمكنها نقل سوى كروموسوم جنسي واحد “X” إلى ذريتهم.

أما الذكور فلديهم كروموسومات XY، لذلك يمكنهم نقل كروموسوم “X” واحد (والذي، عندما يقترن بالآخر “X”، ينتج عنه فتاة) أو ينقل كروموسوم “Y” (الذي ينتج عنه صبي). وهذا يعني أيضًا أن أي جينات “مكتوبة” على كروموسوم Y لا يمكن أن تأتي إلا من والدك. يطلق العلماء على هذه الجينات اسم Y.

3. خطر إصابتك بأمراض القلب

لسوء الحظ، لا تقتصر جميع المواد الوراثية على تحديد ما إذا كنت سترث أنف والدتك، أو ذقن والدك، أو شعر جدك. فالرجال الذين يحملون مجموعة هابلوغروب I على كروموسوم Y هم أكثر عرضة بنسبة 50٪ للإصابة بأمراض القلب وقد ينقلون هذا الخطر إلى أبنائهم (ليست أخبارًا جيدة). ومع ذلك، نظرًا لأنه لا يوجد إلا في كروموسوم Y، فلا يمكن للآباء نقل نفس الخطر إلى بناتهم.

4. الصحة النفسية

الرجال الأكبر سنًا المصابون بالفصام أو اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط هم أكثر عرضة لنقل هذه الحالات إلى أطفالهم. ومن المثير للاهتمام أن هذا يحدث عند الآباء الأكبر سنًا بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر في حمضهم النووي. نظرًا لأن النساء يولدن بكل بيضهن طوال حياتهن، فإن الحمض النووي الذي ينقلنه إلى أطفالهن لا يتغير بمرور الوقت.

5. أسنان ملتوية … أو صحة أسنان جيدة

يتم التعبير عن جينات الذكور المتعلقة بصحة الأسنان أكثر من جينات الأم. ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا أمرًا جيدًا؛ إذا كان على والدتك ارتداء تقويم الأسنان ولكن أسنان والدك مثالية، فمن غير المرجح أن تحتاج إلى علاج الأسنان بنفسك.

6.العقم

لحسن الحظ، لا يمنع العقم الناس من أن يصبحوا آباء. ومع ذلك، يجب على الآباء الذين يتصورون من خلال علاجات التلقيح الاصطناعي أن يدركوا أن أبنائهم هم أكثر عرضة لمواجهة مشاكل العقم، وفقا لدراسة في مجلة الإنجاب البشري.