بوتين يحرج مسؤولة روسية كبيرة ويشير لها بأن تخرس.. لماذا؟! (شاهد)

وطن – تعرضت مسؤولة روسية لموقف محرج جدا خلال تواجدها برفقة الرئيس فلاديمير بوتين في إحدى المناسبات الرسمية.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، الروسي فلاديمير بوتين، وهو ينبه عضوة مجلس إدارة شركة “غازبروم” بعد أن تحدثت خلال عزف السلام الوطني الروسي أثناء مراسم رفع الأعلام.

وبحسب المقطع المتداول، فقد شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم رفع الأعلام من على يخت في مياه خليج فنلندا، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ.

وبينما كانت تقف بجانبه، إيلينا يوكينا، نائبة مدير الشؤون القانونية في شركة “غازبروم” الروسية، انهمكت في الحديث بينما كان النشيد الوطني يعزف.

حديثها يبدو استفز الرئيس فلاديمير بوتين، الذي نظر إليها وطلب منها “الصمت”، مشيرا لها بإصبع “السبابة” في يده اليسرى الذي وضعه على فمه، في إشارة لها أن تتوقف عن الكلام وتحترم النشيد الوطني.

Vladimir #Putin reminds his talkative host not to speak during the #Russian National Anthem pic.twitter.com/5t3lGhcA9Y

— Russian Market (@runews) June 17, 2023