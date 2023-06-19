الإثنين, يونيو 19, 2023
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بوتين يحرج مسؤولة روسية كبيرة ويشير لها بأن تخرس.. لماذا؟! (شاهد)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من نائبة مدير الشؤون القانونية في شركة غاز بروم أن تصمت خلال عزف النشيد الوطني

كتب سالم حنفي
بوتين
بوتين يحرج مسؤولة روسية ويأمرها أن تصمت
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وطن – تعرضت مسؤولة روسية لموقف محرج جدا خلال تواجدها برفقة الرئيس فلاديمير بوتين في إحدى المناسبات الرسمية.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، الروسي فلاديمير بوتين، وهو ينبه عضوة مجلس إدارة شركة “غازبروم” بعد أن تحدثت خلال عزف السلام الوطني الروسي أثناء مراسم رفع الأعلام.

وبحسب المقطع المتداول، فقد شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسم رفع الأعلام من على يخت في مياه خليج فنلندا، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ.

وبينما كانت تقف بجانبه، إيلينا يوكينا، نائبة مدير الشؤون القانونية في شركة “غازبروم” الروسية، انهمكت في الحديث بينما كان النشيد الوطني يعزف.

حديثها يبدو استفز الرئيس فلاديمير بوتين، الذي نظر إليها وطلب منها “الصمت”، مشيرا لها بإصبع “السبابة” في يده اليسرى الذي وضعه على فمه، في إشارة لها أن تتوقف عن الكلام وتحترم النشيد الوطني.

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد في كلمته أمام منتدى سان بطرسبرغ على أن “النظام الدولي الاستعماري الجديد” قد ولى وحل مكانه “عالم متعدد الأقطاب” يزداد قوة، في هجوم استهدف الدول الغربية في خضم النزاع في أوكرانيا.

بوتين يؤكد على نظام دولي متعدد الأقطاب

وقال بوتين في افتتاح الجلسة العامة للمنتدى في كلمة نقلت محتواها وكالة “رويترز“: “النظام الدولي الاستعماري البشع لم يعد موجودا فيما يتعزز عالم متعدد الأقطاب”.

ورحب “بوتين” بتعزيز العلاقات بين موسكو ودول في قارات أخرى غير أوروبا وأمريكا الشمالية، معتبرا أن “القادة الاقتصاديين في العالم يتغيرون”.

ومضى بوتين يقول: “نقيم علاقات جيدة مع الصين والهند ودول أخرى. ماليزيا تتطور وأمريكا اللاتينية وكذلك أفريقيا. ثمة مشاكل كثيرة فيها لكنها كلها تشهد منحى تصاعديا”.

التجميد الغربي للأصول الروسية

وفي هذا الشأن قال:”إن الوضع الذي يتم فيه جني الأموال في روسيا ثم إيداعها في حسابات أجنبية ينطوي على مخاطر واضحة وغير مقبولة في كثير من الأحيان ، ليس فقط للدولة ، ولكن أيضًا للأعمال التجارية الروسية نفسها. لقد فوجئ العديد من رجال الأعمال لدينا … بأن حساباتهم وأصولهم تم تجميدها في الغرب”.

النزاع في أوكرانيا والناتو

وفيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، قال:”قريبًا ستتوقف أوكرانيا عن استخدام معداتها الخاصة تمامًا. لن يتبقى منها شيء. يتم إحضار كل شيء يقاتلون به وكل ما يستخدمونه من الخارج. لا يمكنك القتال لفترة طويلة بهذه الطريقة.”

وأضاف:”الدبابات (الغربية) تحترق. تم تدمير العديد من الدبابات ، بما في ذلك الفهود … ستحترق طائرات F16 أيضًا ، ولا شك. ولكن إذا كانت موجودة خارج أوكرانيا وتستخدم في الأعمال العدائية ، فسيتعين علينا النظر في كيفية و حيث يمكننا ضرب تلك الأسلحة المستخدمة في الأعمال العدائية ضدنا. هناك خطر جسيم من انجرار الناتو إلى هذا الصراع المسلح”.

المصدررويترز + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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