بموقع غرق تايتنك.. تفاصيل اختفاء غواصة سياحية فُقد الاتصال بها ولا أثر لها

وطن- في حادثة مأساوية وأليمة، اختفت غواصة سياحية كانت تقوم بجولة لمشاهدة حطام السفينة التاريخية تايتنك في قاع المحيط الأطلسي.

الغواصة التي تحمل اسم “تيتان” والمملوكة لشركة “أوشن غيت”، كانت تنقل 5 سياح عندما فقدت الاتصال بالسطح في وقت مبكر من يوم، الأحد.

وفي التفاصيل أفاد مسؤولون من شركة “أوشن غيت”، إنهم يبذلون قصارى جهدهم للعثور على المفقودين وإنقاذهم، حسب ما ذكر تقرير لشبكة cbsnesws.

وانطلقت، الإثنين، مهمة البحث والإنقاذ للغواصة التي فُقدت في شمال المحيط الأطلسي. وقال الملازم جوردان هارت من خفر السواحل الأمريكي في بوسطن للشبكة الأمريكية إن الأفراد “يخضعون حاليًا لعملية بحث وإنقاذ” عندما سُئلوا عن جهود الإنقاذ قبالة سواحل نيوفاوندلاند.

“غرق الطاقم المكون من 5 أشخاص صباح الأحد، يقودهم الربان بولار” – السفينة التي نقلت الغواصة وأعضاء البعثة إلى موقع الغوص – “فقدوا الاتصال بهم لمدة ساعة و 45 دقيقة تقريبًا بعد غطس السفينة”، كما أوضح خفر السواحل في تغريدة على تويتر.

وأكدت شركة OceanGate Expeditions، وهي شركة تنشر غواصات مأهولة لبعثات في أعماق البحار، في بيان أنها “تستكشف وتعبئ جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان”.

