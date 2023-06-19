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بموقع غرق تايتنك.. تفاصيل اختفاء غواصة سياحية فُقد الاتصال بها ولا أثر لها

الغواصة انطلقت في رحلة استكشافية، الأحد، إلى عمق 2.6 ميل بهدف مشاهدة حطام سفينة تايتنك التي تحطمت عام 1912

كتب فهمي الورغمي
بموقع غرق تايتنك.. تفاصيل اختفاء غواصة سياحية فُقد الاتصال بها ولا أثر لها
اختفاء غواصة بالقرب من حطام تايتنك
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وطن- في حادثة مأساوية وأليمة، اختفت غواصة سياحية كانت تقوم بجولة لمشاهدة حطام السفينة التاريخية تايتنك في قاع المحيط الأطلسي.

الغواصة التي تحمل اسم “تيتان” والمملوكة لشركة “أوشن غيت”، كانت تنقل 5 سياح عندما فقدت الاتصال بالسطح في وقت مبكر من يوم، الأحد.

اختفاء غواصة بالقرب من حطام تايتنك

وفي التفاصيل أفاد مسؤولون من شركة “أوشن غيت”، إنهم يبذلون قصارى جهدهم للعثور على المفقودين وإنقاذهم، حسب ما ذكر تقرير لشبكة cbsnesws.

وانطلقت، الإثنين، مهمة البحث والإنقاذ للغواصة التي فُقدت في شمال المحيط الأطلسي. وقال الملازم جوردان هارت من خفر السواحل الأمريكي في بوسطن للشبكة الأمريكية إن الأفراد “يخضعون حاليًا لعملية بحث وإنقاذ” عندما سُئلوا عن جهود الإنقاذ قبالة سواحل نيوفاوندلاند.

“غرق الطاقم المكون من 5 أشخاص صباح الأحد، يقودهم الربان بولار” – السفينة التي نقلت الغواصة وأعضاء البعثة إلى موقع الغوص – “فقدوا الاتصال بهم لمدة ساعة و 45 دقيقة تقريبًا بعد غطس السفينة”، كما أوضح خفر السواحل في تغريدة على تويتر.

وأكدت شركة OceanGate Expeditions، وهي شركة تنشر غواصات مأهولة لبعثات في أعماق البحار، في بيان أنها “تستكشف وتعبئ جميع الخيارات لإعادة الطاقم بأمان”.

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اختفاء غواصة بالقرب من حطام تايتنك
اختفاء غواصة بالقرب من حطام تايتنك

ولم تذكر الشركة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة المفقودة، أو ما إذا كان أي منهم يدفع للسائحين الذين تأخذهم كركاب في رحلاتها الاستكشافية.

وقالت OceanGate: “ينصب تركيزنا بالكامل على أفراد الطاقم في الغواصة وعائلاتهم”، وأضاف البيان أنه “ممتنون للغاية للمساعدة المكثفة التي تلقيناها من العديد من الوكالات الحكومية وشركات أعماق البحار في جهودنا لإعادة الاتصال بالغواصة”.

بدوره، قال خفر السواحل الأمريكي إنهم جلبوا سفينة بطاقمها من طراز C-130 للبحث عن الغواصة على بعد 900 ميل تقريبًا قبالة كيب كود، وأن مركز تنسيق الإنقاذ في هاليفاكس يتم دعمه بطائرة من طراز P8 Poseidon، التي تتمتع بقدرات الكشف تحت الماء.

وعلى صعيد متصل، نبّه خفر السواحل الأمريكي البحارة لأول مرة ليلة الأحد أن “غواصة 21 قدما” ذات بدن أبيض قد تجاوزت الوقت المحدد للطفو على سطح الماء، مما يعطي آخر موقع معروف لها. وجاء في الرسالة: “طُلب من السفن التي في حالة تواجد في المكان، البقاء على أهبة الاستعداد، والمساعدة إذا كان ذلك ممكنًا”.

وقال خفر السواحل الكندي، الذي اتصلت به شبكة سي بي إس نيوز، إن عملية الإنقاذ كان يديرها مركز التنسيق الإقليمي في بوسطن، وتُوضح خريطة اطلعت عليها الشبكة الأمريكية، الاختصاصات القضائية لمختلف وكالات البحث والإنقاذ الساحلية قبالة ساحل أمريكا الشمالية، ويقع موقع حطام تيتانيك داخل منطقة مسؤولية مركز بوسطن.

قالت شركة OceanGate مؤخرًا على موقعها على الإنترنت وموجزات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إن رحلة استكشافية إلى حطام سفينة RMS Titanic ، التي تقع على بعد حوالي 400 ميل جنوب شرق ساحل نيوفاوندلاند ، كانت “جارية”.

حطام سفينة تايتنك
حطام سفينة تايتنك

ما نوع الغواصة التي تبحث عن تايتنك؟

الغواصة “تايتان” المملوكة لشركة “أوشن غيت” هي الغواصة الوحيدة المكونة من خمسة أشخاص، في العالم، القادرة على الوصول إلى حطام تايتنك، الذي يقع على بعد 2.4 ميل تحت سطح البحر.

وكان ديفيد بوج، مراسل شبكة سي بي إس نيوز “Sunday Mornings” ، قد انضم إلى طاقم السفينة، إلى جانب مجموعة صغيرة من السياح الجريئين، في رحلة لمشاهدة حطام السفينة الأشهر في العالم، العام الماضي.

أثناء وجوده في السفينة، التي قال إنها تحتوي على مساحة أشبه بتلك التي تُوفرها الحافلة الصغيرة تقريبًا، وأوضح إنه “لا يمكنه المساعدة في ملاحظة عدد القطع الفرعية التي بدت مرتجلة، مع مكونات جاهزة”.

وعادة ما تُقلّ الغاطسة الاستكشافية رُباناً، وثلاثة سائحين، فضلا عن “خبير محتوى” كما تسمّيه الشركة.

وتُبحر الرحلة الاستكشافية، التي مدتها ثمانية أيام، من منتجع نيوفاوندلاند، الواقع على مسافة 600 كيلومتر من موقع حطام السفينة تايتنك. وتستغرق كل غطسة كاملة لحطام تايتنك حوالي ثماني ساعات، بما في ذلك الوقت المستغرق في رحلتَي النزول والصعود.

وتمتلك شركة “أوشن غيت” ثلاث غاطسات، ليس بينها غير الغاطسة تيتان مؤهلة للغطس على عُمق كاف للوصول إلى حُطام السفينة تايتنك.

وتزن الغاطسة تيتان حوالي 10,432 كيلوغراما، بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أوشن غيت. وتستطيع الغاطسة تيتان أن تصل إلى عُمق أربعة آلاف متر تحت سطح الماء، مُحمّلة بوسائل داعمة للحياة تكفي خمسة أشخاص لمدة تصل إلى 96 ساعة.

المصدرتويتر، شبكة cbsnesws، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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