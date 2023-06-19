بعد صراع مرير.. قطر والإمارات تعلنان إعادة فتح السفارات بينهما

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بعد طول انقطاع، أعلنت كلا من قطر والإمارات العربية المتحدة عن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارات في البلدين الخليجيين.

وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، قالت وزارة الخارجية القطرية إن سفارتي دولة قطر والإمارات العربية المتحدة أعيد فتحهما يوم الاثنين لاستئناف العمل بعد أن اتفقت الدولتان الخليجيتان على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

قطر والإمارات تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/TkM52b6xSA — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023

وتأتي استعادة العلاقات وسط مسعى إقليمي أوسع للمصالحة وبعد أكثر من عامين من إنهاء الدول العربية مقاطعة الدوحة التي حطمت الكتلة الخليجية المتحالفة مع الغرب.

كما قالت الوزارة في بيان إن وزيري الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشيخ عبد الله بن زايد أجريا اتصالا هاتفيا مع إعادة فتح السفارتين يوم الاثنين.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإماراتي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/b96IIcAK1q — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 19, 2023

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اتصال بين وزراء خارجية قطر والإمارات

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية، فقد جرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، أعمالها اليوم.

وفي هذا السياق أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن تطلع دولة قطر إلى تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان، ما وصفته الوكالة “العلاقات الأخوية” بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صراع الدوحة وأبو ظبي على النفوذ الإقليمي

وخاضت كلا من الدوحة وأبوظبي منذ سنوات صراعا مريرا على النفوذ الإقليمي، ودور الإسلام السياسي، وكذلك وعلى دعم الحركات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يشار إلى أنه في عام 2017 ، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر بسبب اتهامات لها بأنها “تدعم الإرهاب”، في إشارة إلى الإسلام السياسي ، وأنها أقامت علاقات أوثق مع إيران، وهو ما نفته الدوحة.