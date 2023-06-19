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الهدهد

بعد صراع مرير.. قطر والإمارات تعلنان إعادة فتح السفارات بينهما

في يونيو/حزيران 2017 قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر بسبب اتهامات لها بأنها "تدعم الإرهاب

كتب فهمي الورغمي
محمد بن زايد وتميم بن حمد
محمد بن زايد وتميم بن حمد
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بعد طول انقطاع، أعلنت كلا من قطر والإمارات العربية المتحدة عن عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح السفارات في البلدين الخليجيين.

وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر“، قالت وزارة الخارجية القطرية إن سفارتي دولة قطر والإمارات العربية المتحدة أعيد فتحهما يوم الاثنين لاستئناف العمل بعد أن اتفقت الدولتان الخليجيتان على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وتأتي استعادة العلاقات وسط مسعى إقليمي أوسع للمصالحة وبعد أكثر من عامين من إنهاء الدول العربية مقاطعة الدوحة التي حطمت الكتلة الخليجية المتحالفة مع الغرب.

كما قالت الوزارة في بيان إن وزيري الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والشيخ عبد الله بن زايد أجريا اتصالا هاتفيا مع إعادة فتح السفارتين يوم الاثنين.

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اتصال بين وزراء خارجية قطر والإمارات

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية، فقد جرى خلال الاتصال تبادل التهنئة بمناسبة استئناف سفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، أعمالها اليوم.

وفي هذا السياق أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن تطلع دولة قطر إلى تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين.

كما استعرض الجانبان، ما وصفته الوكالة “العلاقات الأخوية” بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

صراع الدوحة وأبو ظبي على النفوذ الإقليمي

وخاضت كلا من الدوحة وأبوظبي منذ سنوات صراعا مريرا على النفوذ الإقليمي، ودور الإسلام السياسي، وكذلك وعلى دعم الحركات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يشار إلى أنه في عام 2017 ، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر جميع العلاقات مع قطر بسبب اتهامات لها بأنها “تدعم الإرهاب”، في إشارة إلى الإسلام السياسي ، وأنها أقامت علاقات أوثق مع إيران، وهو ما نفته الدوحة.

المصدروكالة الأنباء القطرية + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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