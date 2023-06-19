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السيسي يُنكل بـ”المقاول” الذي فضح أسراره وزوجته.. حكم جديد ضد محمد علي

اشتهر المقاول المصري محمد علي بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل من إسبانيا، يدعو فيها المصريين للخروج ضد النظام المصري للإطاحة بعبد الفتاح السيسي

كتب خالد الأحمد
السيسي يُنكل بـ
محمد علي
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وطن- قالت وسائل إعلام مصرية إن دائرة جُنح التهرب الضريبي بمحكمة القاهرة الجديدة، قضت بحبس المقاول المصري والمعارض الذي بات يحظى بشعبية كبيرة ويقيم بإسبانيا “محمد علي”، لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 200 ألف جنيه وتغريمه مليون و350 ألف جنيه.

وأرجع القاضي ذلك لاتهامه في القضية رقم 30 لسنة 2023 جنح ضرائب عامة. فيما وصف ناشطون حقوقيون الحكم بأنه سياسي بامتياز.

حكم قضائي جديد ضد محمد علي

واشتهر محمد علي بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في عام 2019 من إسبانيا، يدعو فيها المصريين للخروج إلى الشوارع والتظاهر ضد النظام المصري للإطاحة بعبدالفتاح السيسي.

كما أدرج اسمه في قائمة “الإرهابيين” وجمدت أصوله في مصر التي لا مجال للطعن فيها على قرارات المحاكم الاستثنائية التي تصدر بأوامر مباشرة من النظام.

وكان محمد علي قد نشر أسرار خاصة عن حياة الرفاهية التي يعيشها السيسي وأسرته، كاشفا تفاصيل خطيرة عن قصور شارك في بنائها تخص أسرة السيسي وكانت زوجته انتصار تشرف عليها بنفسها، حسب وصفه.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراء محاكمة 24 متهما بينهم شركاء ما وصفته بالمقاول الهارب محمد علي، في القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمعروفة إعلاميًا بـ الجوكر، لجلسة 21 يونيو.

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وبحسب موقع “القاهرة 24” المحلي جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، بأن المتهمين من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.

محمد علي
محمد علي

حكم بسجن محمد علي مدى الحياة

وفي 16 يناير 2023 حكمت محكمة جنايات أمن الدولة على المقاول الهارب محمد علي و 37 آخرين بالسجن مدى الحياة ، وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 و 15 عاما لمتهمين آخرين.

فيما برأت المحكمة متهمين آخرين في قضية اتهام الهارب محمد علي و 102 متهما بتعريض السلم العام للخطر ، والاعتداء على رجال السلطة ، واستخدام القوة والعنف ضد رجال الشرطة كجزء من “خلية الجوكر”.

وأحالت النيابة المتهمين ومن بينهم هاربون إلى محكمة الجنايات ، بعد توجيه تهم إليهم من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف.

ووجهت إلى محمد علي تهمة إثارة المواطنين ببث مقاطع فيديو على موقع يوتيوب تدعو للمشاركة في التجمع بميدان الأربعين بالسويس.

كما اتهمت النيابة المتهمين بالترويج لأفكار معادية لارتكاب أعمال إرهابية ، وحيازة أسلحة نارية ، ومحاولة اغتيال ثلاثة ضباط من قوى أمن السويس والقوة المرافقة لهم.

وتتهم منظمات حقوقية دولية نظام السيسي بتدشين محاكمات غير عادلة ومسيسة للمعارضين، لافتة إلى التهم الموجهة لهم تكون مفبركة بشكل كامل والهدف منها الانتقام والتنكيل بالمعارضين ليس إلا.

من هو المقاول محمد علي الذي أقلق السيسي؟

ومحمد علي مقاول في قطاع البناء وممثل، ويبلغ من العمر 48 عاما، واشتهر بعدما انتشرت على نطاق واسع تسجيلات فيديو له على شبكات التواصل الاجتماعي يتهم فيها السيسي والنخبة العسكرية بالفساد.

وهو ما ردّ عليه أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ضده، وحرّك الإعلام المصري لمواجهته، ثم رد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في جلسة “تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع”، ضمن مؤتمر الشباب الثامن مؤخرا، بقوله: “والله والله هذا كذب وافتراء.. كذب وافتراء”.

وأفضت الفيديوهات التي سجلها في إسبانيا في أيلول/ سبتمبر 2019 إلى مظاهرات نادرة، شارك فيها مئات الأشخاص في القاهرة وغيرها من المدن المصرية.

من جهة أخرى، أدرج اسم رجل الأعمال في قائمة “الإرهابيين” فبات ممنوعا من السفر، كما جمدت أصوله في مصر. لكن هذه القرارات قد لا تؤثر عليه بما أنه مقيم في برشلونة منذ سنوات.

المصدريوتيوب، فيسبوك، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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