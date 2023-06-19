الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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حياتنا

إليسا بقميص شفاف يكشف حمالة صدرها الحمراء! (شاهد)

قميص إليسا الشفاف جعل الجمهور يستذكر ملابس أحمد سعد التي أثارت الجدل واستفزت نقابة الموسيقيين المصرية في حينها

كتب رفيف عبدالله
إليسا بقميص شفاف يكشف حمالة صدرها الحمراء! (شاهد)
إليسا
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وطن- أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، سخرية بين الناشطين إثر ظهورها بقميص شفاف يشبه ذلك الذي ارتداه الفنان المصري أحمد سعد، في حفلته الأخيرة بالسعودية.

قميص أحمد سعد

وتداول الناشطون صورة إليسا وهي ترتدي قميصاً أسوداً شفافاً، يكشف حمالة الصدر التي كانت ترتديها باللون الأحمر.

واستذكر الجمهور ملابس أحمد سعد التي أثارت الجدل، واستفزت نقابة الموسيقيين المصرية في حينها.

إليسا
إليسا بقميص شفاف

وأطلّ الفنان المصري أحمد سعد بـ“لوك” جريء نوعاً ما باللون الأسود، اعتمد فيه على جيليه دون أكمام مع ارتداء الشبك تحتها، وبنطلون يعتبر   Over Size  وحذاء رياضي.

مخالف للذوق العام

وكشف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر في حينها، أن النقابة سوف تدرس وضع قواعد لحسم الإطلالات الجريئة على المسرح خلال الفترة المقبلة.

وتابع علاء عامر في تصريح لصحيفة القاهرة 24: “موضوع ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح. سوف يطرح أمام مجلس النقابة في أول اجتماع ليبدي فيه رأيًا. والنقابة مسؤولة عن أعضائها داخل وخارج مصر”.

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وانتقد كثيرون إطلالة أحمد سعد واصفين إياها بغير اللائقة والمخالفة للذوق العام ولتقاليد المجتمع السعودي. في حين دافع آخرون عن حرية الفنان في اختيار ملابسه وأسلوبه.

إليسا
ارتدى الفنان حلقاً أيضاً في أذنه

كما انضمت طليقته الفنانة سمية الخشاب للسخرية منه، عبر تغريدة غامضة عبر حسابها على “تويتر“.

وكتبت سمية الخشاب في تغريدتها: “وأنا أقول لبسي راح فين”.

وقالت في تغريدة أخرى: “الحمدلله الذي نجانا”، مع إيموجي ضاحك.

قميص شفاف

أما إليسا، فلم تكن المرة الأولى التي تقوم بها بإثارة الجدل، بملابسها الشفافة والجريئة.

فقد ظهرت بقميص “موسلين” شفافاً أظهر حمالة صدرها، خلال إحيائها حفل مؤسسة “مجدي يعقوب” للقلب السنوي الثاني.

ونشرت إليسا حينها مقطع فيديو على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من الحفل، حيث ظهرت بقميص أسود من “الموسلين” أظهر حمالة صدرها وهي تصافح طبيب القلب المصري المخضرم الدكتور مجدي يعقوب.

فستان عاري

ثم ارتدت إليسا فستاناً فاضحاً أثناء حفل غنائي ضخم أقيم لها داخل نادي “Alex West Club”، بمدينة الإسكندرية في مصر.

وتم رصد إليسا وهي تشدّ الفستان بيديها على صدرها بعد انزلاقه، حيث كانت ترتدي فستاناً قصيراً وضيقاً للغاية أظهرها شبه عارية.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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