إليسا بقميص شفاف يكشف حمالة صدرها الحمراء! (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانة اللبنانية إليسا، سخرية بين الناشطين إثر ظهورها بقميص شفاف يشبه ذلك الذي ارتداه الفنان المصري أحمد سعد، في حفلته الأخيرة بالسعودية.

قميص أحمد سعد

وتداول الناشطون صورة إليسا وهي ترتدي قميصاً أسوداً شفافاً، يكشف حمالة الصدر التي كانت ترتديها باللون الأحمر.

واستذكر الجمهور ملابس أحمد سعد التي أثارت الجدل، واستفزت نقابة الموسيقيين المصرية في حينها.

وأطلّ الفنان المصري أحمد سعد بـ“لوك” جريء نوعاً ما باللون الأسود، اعتمد فيه على جيليه دون أكمام مع ارتداء الشبك تحتها، وبنطلون يعتبر Over Size وحذاء رياضي.

مخالف للذوق العام

وكشف المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، علاء عامر في حينها، أن النقابة سوف تدرس وضع قواعد لحسم الإطلالات الجريئة على المسرح خلال الفترة المقبلة.

وتابع علاء عامر في تصريح لصحيفة القاهرة 24: “موضوع ظهور الفنانين بملابس جريئة على المسرح. سوف يطرح أمام مجلس النقابة في أول اجتماع ليبدي فيه رأيًا. والنقابة مسؤولة عن أعضائها داخل وخارج مصر”.

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وانتقد كثيرون إطلالة أحمد سعد واصفين إياها بغير اللائقة والمخالفة للذوق العام ولتقاليد المجتمع السعودي. في حين دافع آخرون عن حرية الفنان في اختيار ملابسه وأسلوبه.

كما انضمت طليقته الفنانة سمية الخشاب للسخرية منه، عبر تغريدة غامضة عبر حسابها على “تويتر“.

وكتبت سمية الخشاب في تغريدتها: “وأنا أقول لبسي راح فين”.

وانا اقول لبسي راح فين — Somaya Elkhashab 💋 (@somayaelkhashab) May 26, 2023

وقالت في تغريدة أخرى: “الحمدلله الذي نجانا”، مع إيموجي ضاحك.

قميص شفاف

أما إليسا، فلم تكن المرة الأولى التي تقوم بها بإثارة الجدل، بملابسها الشفافة والجريئة.

فقد ظهرت بقميص “موسلين” شفافاً أظهر حمالة صدرها، خلال إحيائها حفل مؤسسة “مجدي يعقوب” للقلب السنوي الثاني.

ونشرت إليسا حينها مقطع فيديو على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من الحفل، حيث ظهرت بقميص أسود من “الموسلين” أظهر حمالة صدرها وهي تصافح طبيب القلب المصري المخضرم الدكتور مجدي يعقوب.

فستان عاري

ثم ارتدت إليسا فستاناً فاضحاً أثناء حفل غنائي ضخم أقيم لها داخل نادي “Alex West Club”، بمدينة الإسكندرية في مصر.

وتم رصد إليسا وهي تشدّ الفستان بيديها على صدرها بعد انزلاقه، حيث كانت ترتدي فستاناً قصيراً وضيقاً للغاية أظهرها شبه عارية.