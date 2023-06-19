الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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أين يتعين عليك تخزين البيض في المنزل؟

"البيض من بين الأطعمة التي يمكن أن تتلوث بسهولة بأنواع البكتيريا المختلفة".

كتب معالي بن عمر
عمليّة تخزين البيض
مكان تخزين البيض بعذ شرائه
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وطن-عادةً ما ينتقل البيض من المحلات التجارية-حيث يكون موجودًا في مكان بدرجة حرارة الغرفة-إلى المنزل، أين يوضع في الثلاجة مباشرةً.

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هذا التغيير بالطبع يؤثر بشكل مباشر على عملية تخزين البيض بشكل صحيح. فالبيض عنصر حساس للغاية ويجب الحفاظ عليه لتجنب دخول بعض البكتيريا إليه.

وفيما يلي استعرضت الصحيفة، المكان الذي يجب أن تخزّن فيه بالبيض في المنزل بمجرد وصولك حتى لا يفسد.

المكان الذي يجب أن تحفظ فيه بيضك

تُخزّن المحلات التجاريّة البيض في درجة حرارة الغرفة، ما يعني أنه مثل المنتجات الأخرى، يجب أيضًا تركه خارج الثلاجة بعد شرائه. ولكن، على العكس من ذلك، فأول شيء نفعله عندما نعود إلى المنزل هو وضعه في الثلاجة بسرعة.

تُخزّن المحلات التجاريّة البيض في درجة حرارة الغرفة
يوصى دائمًا بأن يكون البيض في وعاءه الخاص

ووفق ترجمةِ “وطن“، فإن البيض من بين الأطعمة التي يمكن أن تتلوث بسهولة بأنواع البكتيريا المختلفة، على سبيل المثال: السالمونيلا التي تعتبر أسوأ عدوّ للإنسان، ويمكن العثور عليها في بعض الأطعمة وتصل بسهولة إلى البيض، خاصة مع درجات الحرارة غير المستقرة. أما داخل الثلاجة، نحن على يقين من أن البيض يخضع لدرجة حرارة ثابتة، تمامًا كما هو الحال في المحلات التجاريّة.

ولهذا، يجب أن نضع في اعتبارنا أيضًا أننا نتعامل مع نوع من الطعام يمكن أن يؤكل نيئًا، إذ تحتوي الأيولي أو أي نوع من الصلصات التي نستخدمها يوميًا، مثل المايونيز، على بيض نيء. كما لا تستطيع البكتيريا تحمل درجات الحرارة المرتفعة، لذا فإن الطريقة التي نطبخ بها هذا الطعام مهمة للغاية.

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علاوة على ذلك، فإن وضع البيض خارج الثلاجة يعرضه بسهولة شديدة لأي خطر، خاصة إذا تركناه خارج حماية وعاء البيض الخاص. فبهذه الطريقة، نحمي البيض من التكسّر، وأما في حالة عدم استخدامه، يوصى دائمًا أن تكون موجودةٍ في وعاء مناسب، بحيث تكون أكثر أمانًا.

من ناحية أخرى، يعدّ الصيف الوقت الذي يمكن للبكتيريا أن تتكاثر فيه أكثر من غيرها؛ وهو الوقت الذي يجب أن نكون فيه مستعدين لتأمين البيض؛ أي وضعه دائمًا في الثلاجة، خاصةً داخلها وليس من جهة الباب، لكي يكون محميًا من التغيرات في درجات الحرارة التي يمكن أن تكون قاتلة. وبهذه الطريقة، سوف تتجنب بعض المشاكل الصحية، مثل: عدوى الفيروسات المعوية التي يمكن أن تكون خطيرة.

يعدّ الصيف الوقت الذي يمكن للبكتيريا أن تتكاثر فيه أكثر من غيرها؛
البيض من الأطعمة التي تتلوث بسرعة
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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