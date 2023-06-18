هبة نور في إطلالة جريئة ومثيرة بالبكيني! (شاهد)

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وطن- بعد فترة انقطاع طويلة عن تحديث حسابها على “انستغرام” بصور خاصة بها وبعد أيام من انطلاق فيلمها الجديد “كذبة كبيرة” بدور العرض السينمائية، عادت الفنانة السورية الجميلة هبة نور لتُطلّ على متابعيها بصورة مثيرة وجريئة.

وظهرت الفنانة السورية هبة نور وهي تجلس بجانب البحر، مرتدية بيكيني أسود وقبعة باللون “البيج”.

وحاولت بطلة فيلم “عندليب الدقي” الذي شاركت البطولة فيه مع الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي قبل 15 عاماً، مداراة مفاتنها بقميص رمادي مفتوح، أسدلته عن كتفها اليسرى ليزيد الصور إثارة أكثر، كما ظهر في صورها المنشورة في حسابها الرسمي في “انستغرام“.

View this post on Instagram A post shared by Heba Nour (@hebanourr)

إطلاق فيلم كذبة كبيرة بدور العرض

وكانت هبة نور قد شاركت مؤخراً في نشر صور ترويجية لفيلمها الجديد “كذبة كبيرة”، عقب مشاركتها في العرض الخاص للفيلم.

View this post on Instagram A post shared by Heba Nour (@hebanourr)

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ويضم فيلم “كذبة كبيرة” عدداً من الممثلين أبرزهم: هبة نور، يعقوب شاهين، وفؤاد يمين، ألكو داود، مجدي مشموشي، أسعد رشدان، لورا خباز، ساندي فرح، شربل زيادة، وآخرون.

وتدور أحداث الفيلم حول واقع السوشيال ميديا الجنوني، وما يحدثه من خرق في سلوك كثير من مستخدميه الذين يسيئون استخدامه بطريقة تجعلهم مقيدين بتصرفاتهم، ما يجعلهم يعانون من هوس وإدمان ينعكس سلبًا على حياتهم ومحيطهم.

هبة نور تعيش قصة حب

واعترفت الفنانة هبة نور في وقت سابق أنها تعيش قصة حب، قائلة: “بالطبع مغرمة لكن ليس بشاب من الوسط الفني”.

وأضافت في مقابلة مع برنامج “أم بي سي تريندينج”: “الحب في حياتنا يجب أن يكون موجوداً.. الإنسان الطبيعي دائماً يحب.. لكن موضوع الزواج أعتبره نصيب.. من الممكن أن أحب شخصاً لعشر سنوات ولكن النصيب يحكم”، وتابعت: “سعيدة بحالة الحب أكثر من أن أكون عروساً”.

مواصفات رجل أحلام هبة نور

وعن مواصفات الرجل الذي تحبه، قالت هبة نور: “أنا أحب الرجل الذي يمتلك شخصية قوية.. وواثق من نفسه.. يمنحني الثقة والحرية.. فأنا أرتاح مع هذه النوعية من الرجال وأعطيه من كل قلبي ولا أكون مضطرة للتمثيل”.