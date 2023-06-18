الإثنين, يونيو 19, 2023
الرئيسيةحياتناهبة نور في إطلالة جريئة ومثيرة بالبكيني! (شاهد)
حياتنا

هبة نور في إطلالة جريئة ومثيرة بالبكيني! (شاهد)

هبة نور شاركت مؤخراً في العرض الخاص لفيلمها الجديد "كذبة كبيرة"

كتب سالم حنفي
هبة نور
- Advertisement -

وطن- بعد فترة انقطاع طويلة عن تحديث حسابها على “انستغرام” بصور خاصة بها وبعد أيام من انطلاق فيلمها الجديد “كذبة كبيرة” بدور العرض السينمائية، عادت الفنانة السورية الجميلة هبة نور لتُطلّ على متابعيها بصورة مثيرة وجريئة.

وظهرت الفنانة السورية هبة نور وهي تجلس بجانب البحر، مرتدية بيكيني أسود وقبعة باللون “البيج”.

هبة نور
هبة نور ترتدي بكيني أسود على البحر

وحاولت بطلة فيلم “عندليب الدقي” الذي شاركت البطولة فيه مع الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي قبل 15 عاماً، مداراة مفاتنها بقميص رمادي مفتوح، أسدلته عن كتفها اليسرى ليزيد الصور إثارة أكثر، كما ظهر في صورها المنشورة في حسابها الرسمي في “انستغرام“.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Heba Nour (@hebanourr)

هبة نور
هبة نور بإطلالة جديدة على البحر

إطلاق فيلم كذبة كبيرة بدور العرض

وكانت هبة نور قد شاركت مؤخراً في نشر صور ترويجية لفيلمها الجديد “كذبة كبيرة”، عقب مشاركتها في العرض الخاص للفيلم.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Heba Nour (@hebanourr)

- Advertisement -

ويضم فيلم “كذبة كبيرة” عدداً من الممثلين أبرزهم: هبة نور، يعقوب شاهين، وفؤاد يمين، ألكو داود، مجدي مشموشي، أسعد رشدان، لورا خباز، ساندي فرح، شربل زيادة، وآخرون.

وتدور أحداث الفيلم حول واقع السوشيال ميديا الجنوني، وما يحدثه من خرق في سلوك كثير من مستخدميه الذين يسيئون استخدامه بطريقة تجعلهم مقيدين بتصرفاتهم، ما يجعلهم يعانون من هوس وإدمان ينعكس سلبًا على حياتهم ومحيطهم.

هبة نور تعيش قصة حب

واعترفت الفنانة هبة نور في وقت سابق أنها تعيش قصة حب، قائلة: “بالطبع مغرمة لكن ليس بشاب من الوسط الفني”.

وأضافت في مقابلة مع برنامج “أم بي سي تريندينج”: “الحب في حياتنا يجب أن يكون موجوداً.. الإنسان الطبيعي دائماً يحب.. لكن موضوع الزواج أعتبره نصيب.. من الممكن أن أحب شخصاً لعشر سنوات ولكن النصيب يحكم”، وتابعت: “سعيدة بحالة الحب أكثر من أن أكون عروساً”.

مواصفات رجل أحلام هبة نور

وعن مواصفات الرجل الذي تحبه، قالت هبة نور: “أنا أحب الرجل الذي يمتلك شخصية قوية.. وواثق من نفسه.. يمنحني الثقة والحرية.. فأنا أرتاح مع هذه النوعية من الرجال وأعطيه من كل قلبي ولا أكون مضطرة للتمثيل”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by MBCTrending (@mbctrending)

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بعد صراع مرير.. قطر والإمارات تعلنان إعادة فتح السفارات بينهما

النصر السعودي يقترب من التوقيع هذا الصيف مع حكيم زياش

شهادات جديدة للناجين من كارثة السفينة تفضح دور اليونان في إغراقها عمدا

محكمة عُمانية تصدر حكمها على قاتل المحامية أمل العبرية!

“د. ب. أ” عن سعود القحطاني: قاتل جمال خاشقجي يطفو على السطح بعد أن كان يختبئ تحت الأرض!

المنتخب الإسباني بطلاً لدوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على كرواتيا بركلات الترجيح (فيديو)

3 شهداء فلسطينيين في العدوان على جنين وإصابة 6 جنود إسرائيليين بـ”كمين محكم”

لقطة لا تحدث كثيرا.. حكم مصري يطرد حاملي الكرات في مباراة إفريقية رسمية (فيديو)

نتيجة علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. سيدة تضع طفلة رضيعة أمام دار أيتام وتهرب! (شاهد)

قطري مثلي الجنس يروج لميوله علنا بالزي الخليجي في أمريكا (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC