مع اقتراب الصيف.. إليك هذه الحيل لإبعاد الذباب عن المنزل

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وطن- مع اقتراب أشهر الصيف الحارة، يصبح الذباب مصدر إزعاج كبير للناس.

عندما تحاول تبريد الغرف بدون مكيف وتحاول إبقاء النوافذ مفتوحة، سيجد الذباب حتمًا طريقة للدخول إلى المنزل في مرحلة ما.

تنجذب هذه الحشرات بشكل كبير إلى الرائحة أو الضوء. لذلك، بطبيعة الحال، إذا كنت تنظف منزلك كثيرًا، فحاول تجنب ترك الطعام ونظف المطبخ بعد الطهي وتجنب ترك الأضواء مضاءة عند فتح النوافذ أو الأبواب وسيقلل ذلك من عدد الذباب كثيرًا في منزلك.

إن استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من الذباب في منزلك أمر غير ضروري.

فهناك في الواقع مجموعة من الطرق أفضل بكثير لطرد الذباب تحدث عنها موقع “ womanandhome “.

ضع النباتات بالقرب من النوافذ

يمكنك استخدم النباتات والأعشاب المنزلية كطريقة لإخراج الذباب من المنزل.

يُعتقد عمومًا أن النعناع والريحان من الروائح التي لا يحبها الذباب، مما يعني أنه يمكن استعمال مثل هذه الروائح لطرد الذباب.

إذا كانت لديك نباتات عشبية في الداخل، ضع الأواني بالقرب من النوافذ المفتوحة في محاولة لمنع الذباب في مساراتهم من عبور العتبة.

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كما يمكن أن تكون الزهور كذبك أفضل طريقة لطرد الذباب.

ما عليك سوى وضع بعض الريحان أو القطيفة أو الخزامى أو أوراق الغار أو النعناع البري حول النوافذ والأبواب.



إذا لم تكن لديك نباتات بالداخل ولكن لديك القليل من النعناع أو الريحان في الحديقة، اسحب مجموعة من الأوراق وافرغها في كوب. يمكنك أيضًا زرعها في حديقتك لإبعاد الحشرات عنها.

استخدم الزيوت العطرية

الزيوت العطرية مثل عشبة الليمون أو النعناع يمكن استخدامها لطرد الذباب. تعطي هذه العطور الطبيعية رائحة قوية تمنعها على الفور من دخول منزلك.

يمكنك أيضًا نقع كرات الصوف القطني في الزيوت العطرية لإصدار رائحة أخرى تقاوم الذباب بسهولة.



صودا الخبز

ينصح الخبراء بتنظيف سلة مهملات المطبخ باستخدام صودا الخبز كوسيلة للتخلص من الذباب في المنزل.

تتغذى هذه الحشرات على بقايا الطعام المتحللة والمواد السكرية الموجودة في سلة المهملات.

للحفاظ على رائحة سلة المهملات منعشة، يمكنك رش كمية صغيرة من صودا الخبز مباشرة على قاع الصندوق قبل وضع كيس سلة المهملات فيه. سيساعد ذلك على التقاط أي رطوبة في حالة انسكاب أي شيء من كيس السلة بمجرد استخدامه.

استخدم الناموسية



هناك طريقة أخرى لإبعاد الذباب عن المنزل وهي تغطية الأبواب أو النوافذ المفتوحة.

يقترح جوردان فوستر، خبير مكافحة الآفات في Fantastic Pest Control باستخدام الناموسية أو ما يعرف بالشاشات الحشرية لمنع دخول الذباب إلى المنزل عن طريق النوافذ والأبواب.