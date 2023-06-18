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مصرع فتاة بمدينة إسرائيلية يثير جدلا بسبب أدلة ظهرت على صدرها.. ما القصة؟

أسرة الفتاة زعمت أنها توفيت إثر إصابتها بضربة شمس لكن الأدلة تعارضت كثيرا مع هذه الرواية

كتب سالم حنفي
مصرع فتاة بمدينة إسرائيلية يثير جدلا بسبب أدلة ظهرت على صدرها.. ما القصة؟
مصرع فتاة بمدينة إسرائيلية
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وطن- توفيت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في حورة بمدينة النقب الإسرائيلية، زعمت عائلتها أنها أصيبت بضربة شمس، بعد أن تركت في سيارة، لكن الأدلة على إصابة الجزء العلوي من الجسم تتعارض مع روايتهم.

ونبهت عائلة الفتاة، إسعاف نجمة داوود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلي) إلى أن الفتاة عند مدخل القرية البدوية في حالة حرجة، واتخذت إجراءات لإنعاشها.

ولم يبلغ المسعفون في مكان الحادث، عن أي علامات تشير إلى الإصابة بضربة شمس، لكن آثار الإطارات كانت مرئية على صدرها.

وتم إجلاء الفتاة إلى مركز سوروكا الطبي في بئر السبع حيث أعلن الطاقم الطبي وفاتها، وفتحت الشرطة تحقيقا في وفاة الفتاة.

وفي وقت سابق السبت، قُتل رجل عربي بالرصاص في مدينة الناصرة.

وفقًا لمبادرات إبراهيم، وهي مجموعة مراقبة مناهضة للعنف، قُتل ما لا يقل عن 103 أشخاص عرب في ظروف عنيفة منذ بداية العام، وهي قفزة كبيرة من 44 عملية قتل في هذه المرحلة في عام 2022.

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وقال موقع تايمز أوف إسرائيل، إن رجال الشرطة والسياسيين وقادة المجتمع كافحوا على مدى السنوات العديدة الماضية لكبح جماح النشاط الإجرامي ، الذي أدى إلى تصاعد العنف.

ويلقي العديد من قادة المجتمع العربي باللوم على السلطات والشرطة ، الذين يقولون إنهم فشلوا في قمع المنظمات الإجرامية القوية ويتجاهلون العنف إلى حد كبير، والذي يشمل الخلافات الأسرية وحروب المافيا والعنف ضد المرأة.

وكانت تقارير إسرائيلية، قد نبهت إلى تفاقم ظاهرة العنف داخل المجتمع الإسرائيل منذ تولي إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي منصبه، حيث بلغ عدد القتلى جراء الجريمة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2023 حصيلة هي الأعلى منذ عقود.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عدد القتلى وصل في تلك الأشهر إلى 78، ليكون أكثر من ضعف عددهم في الفترة المماثلة من العام الماضي (34 قتيلا).

وبالمعدل الحالي، قد يصل عدد القتلى في إسرائيل إلى حوالي 230 في السنة.

و”بن غفير” رئيس حزب “عوتسما يهوديت” (قوة يهودية)، المتطرف، وتولى منصبه، الذي يمنحه سيطرة على الشرطة، ضمن حكومة يقودها بنيامين نتنياهو اليمينية التي تشكلت أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدرموقع تايمز أوف إسرائيل، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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