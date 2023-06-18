مريم الدباغ تروج للسياحة في تونس شبه عارية! (فيديو)

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وطن- صدمت المشهورة التونسية مريم الدباغ، متابعيها بأكثر إطلالاتها جرأة، ترويجاً للسياحة في بلادها.

حمالة صدر وهوت شورت

وظهرت مريم الدباغ، بحمالة صدر صغيرة بالكاد تغطي صدرها، مع هوت شورت أبيض، وهي تروج لأحد الفنادق في تونس.

والتقطت مريم الدباغ مقاطع لنفسها وهي في حمام السباحة، ثم استعرضت فخذيها بعد الاسترخاء.

كما وثقت قوئم الطعام التي تتواجد في الفندق، داعيةً متابعيها للسياحة في تونس.

قميص نوم

وسبق أن كشفت مريم الدباغ عن صدرها حين شاركت متابعيها روتين اعتنائها ببشرتها قبل النوم، وارتدت قميص نوم لفعل ذلك ضمن دعاية ترويجية لمنتجات خاصة بالبشرة.

وكعادتها، اعتمدت مريم الدباغ على جسدها فارتدت قميص نوم رمادياً، يكشف صدرها بشكل فاضح، وفوقه روب استحمام.

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وسبق أن روّجت المشهورة التونسية مريم الدباغ للحم الخنزير، رغم أنها مسلمة، ويعتبر تناوله من الكبائر في الشريعة الإسلامية.

ترويج للحرام

لكن يبدو أن مريم الدباغ لا تكترث بالأمر، طالما أنّ الغاية هي النقود في النهاية، حيث كان التسويق ضمن إعلان للفندق.

فقد نشرت المشهورة التونسية مريم الدباغ عدة فيديوهات من داخل الفندق، ووصلت إلى بوفيه الطعام.

ومن بين عدة أطعمة، كان هناك لافتة مخصصة للأصناف التي تمّ إعدادها من لحم الخنزير.

كما وثقت مريم الدباغ ظهورها بمصعد الفندق، وهي ترتدي روب استحمام أيضاً كمعظم إعلاناتها.

فستان شفاف

ومؤخراً، خضعت الدباغ، إلى جلسة تصوير جديدة، بفستان أبيض شفاف كشف ملابسها الداخلية.

ونشرت مريم الدباغ التي عادت مؤخراً من تركيا، ثلاثة صور وهي ترتدي فستاناً أبيض شفافاً بشكل كامل.

وكانت منطقة الصدر بفستان مريم الدباغ، غير شفافة، بينما كشفت ملابسها الداخلية التي كانت أيضاً باللون الأبيض بوضوح.

وتركت المشهورة التونسية مريم الدباغ شعرها القصير والمبلل منسدلاً، واعتمدت ماكياجاً ثقيلاً بالألوان الترابية.

وعلقت الدباغ على الصور: “مذنب من البريق”.

من هي مريم؟

يشار إلى أن الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت مريم الدباغ في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.