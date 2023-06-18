الأحد, يونيو 18, 2023
الرئيسيةحياتنامريم الدباغ تروج للسياحة في تونس شبه عارية! (فيديو)
حياتنا

مريم الدباغ تروج للسياحة في تونس شبه عارية! (فيديو)

سبق أن كشفت مريم الدباغ عن صدرها حين شاركت روتين اعتنائها ببشرتها قبل النوم وارتدت قميص نوم لفعل ذلك ضمن دعاية ترويجية لمنتجات خاصة بالبشرة

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ تروج للسياحة في تونس شبه عارية! (فيديو)
مريم الدباغ
- Advertisement -

وطن- صدمت المشهورة التونسية مريم الدباغ، متابعيها بأكثر إطلالاتها جرأة، ترويجاً للسياحة في بلادها.

حمالة صدر وهوت شورت

وظهرت مريم الدباغ، بحمالة صدر صغيرة بالكاد تغطي صدرها، مع هوت شورت أبيض، وهي تروج لأحد الفنادق في تونس.

والتقطت مريم الدباغ مقاطع لنفسها وهي في حمام السباحة، ثم استعرضت فخذيها بعد الاسترخاء.

كما وثقت قوئم الطعام التي تتواجد في الفندق، داعيةً متابعيها للسياحة في تونس.

قميص نوم

وسبق أن كشفت مريم الدباغ عن صدرها حين شاركت متابعيها روتين اعتنائها ببشرتها قبل النوم، وارتدت قميص نوم لفعل ذلك ضمن دعاية ترويجية لمنتجات خاصة بالبشرة.

وكعادتها، اعتمدت مريم الدباغ على جسدها فارتدت قميص نوم رمادياً، يكشف صدرها بشكل فاضح، وفوقه روب استحمام.

- Advertisement -

وسبق أن روّجت المشهورة التونسية مريم الدباغ للحم الخنزير، رغم أنها مسلمة، ويعتبر تناوله من الكبائر في الشريعة الإسلامية.

ترويج للحرام

لكن يبدو أن مريم الدباغ لا تكترث بالأمر، طالما أنّ الغاية هي النقود في النهاية، حيث كان التسويق ضمن إعلان للفندق.

فقد نشرت المشهورة التونسية مريم الدباغ عدة فيديوهات من داخل الفندق، ووصلت إلى بوفيه الطعام.

ومن بين عدة أطعمة، كان هناك لافتة مخصصة للأصناف التي تمّ إعدادها من لحم الخنزير.

كما وثقت مريم الدباغ ظهورها بمصعد الفندق، وهي ترتدي روب استحمام أيضاً كمعظم إعلاناتها.

فستان شفاف

ومؤخراً، خضعت الدباغ، إلى جلسة تصوير جديدة، بفستان أبيض شفاف كشف ملابسها الداخلية.

ونشرت مريم الدباغ التي عادت مؤخراً من تركيا، ثلاثة صور وهي ترتدي فستاناً أبيض شفافاً بشكل كامل.

وكانت منطقة الصدر بفستان مريم الدباغ، غير شفافة، بينما كشفت ملابسها الداخلية التي كانت أيضاً باللون الأبيض بوضوح.

وتركت المشهورة التونسية مريم الدباغ شعرها القصير والمبلل منسدلاً، واعتمدت ماكياجاً ثقيلاً بالألوان الترابية.

وعلقت الدباغ على الصور: “مذنب من البريق”.

من هي مريم؟

يشار إلى أن الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت مريم الدباغ في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اقرأ أيضاً

الهدهد

قرش يفاجئ المصطافين على شاطئ تونسي.. فيديو متداول أثار الذعر

حياتنا

على شواطئ تونس.. علامات كبر السن على جسد إلهام شاهين تُحرجها

الهدهد

نادية عكاشة ترد بشأن حساب منسوب لها يغرد من دبي قلبت تغريداته تونس

الهدهد

قيس سعيد تحرش بي جنسيا.. حساب موثق باسم نادية عكاشة يختفي بعد تغريدات خطيرة

تقارير

تونس ونهاية قيس سعيد “الحتمية”.. محمد عبو يكشف لـ (وطن) ملامح المرحلة المقبلة

اقتصاد

“فيتش” تخفض التصنيف الائتماني لتونس إلى “ccc-“.. ماذا يعني ذلك؟

حياتنا

مريم الدباغ تستعرض صدرها المنفوخ بقميص نوم من أجل إعلان (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ تستعرض ملابسها الداخلية بفستان أبيض شفاف (شاهد)

حياتنا

مريم الدباغ تروج للحم الخنزير بعد أن سألت الله الجنة! (فيديو)

حياتنا

مريم الدباغ تتراقص بين الرجال بوجود خطيبها الجزائري بفستان كاد يخرج صدرها منه (شاهد)

الهدهد

تونس: تدافع وصراخ وبكاء من أجل الحصول على كيس من السكر! (شاهد)

حياتنا

مريم الدباغ تتواقح مع الله.. صورة بذيئة مع دعاء “اللهم إني أسألك الجنة”! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعليق الركراكي على خسارة المغرب أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

مستقبل القطاع غير النفطي في دول الخليج.. تقرير يفجر مفاجآت مثيرة

ضرب جثة ميت “لأخذ الحق منه قبل الدفن” .. فيديو صادم ما قصته!؟

جينيفر لوبيز تطبع دليل حبها لـ بن أفليك على منطقة حساسة في جسدها! (شاهد)

فيديو مسرب يكشف فضيحة لمحمد بن زايد مع بوتين في روسيا

شاكيرا غارقة في الحب.. ما قالته عن لون بشرة هاميلتون مقارنة بـ بيكيه صادم!

هند القحطاني تنهار بعد الكشف عن إصابتها بـ ورم في الثدي وخيارات صعبة أمامها! (فيديو)

ميريام فارس بالمايوه الأزرق المثير مع ابنها جايدن! (شاهد)

دنيا بطمة ترقص في عيد ميلاد ابنتها بفستان قصير شفاف (فيديو)

يوسف حرب يقيم حاليا في دبي.. هوية وقصة مواطن أمر السيسي بالقبض عليه

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC