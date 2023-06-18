ما صافي ثروة الشيخ منصور بن زايد؟! .. رقم فلكي

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وطن – نشرت صحيفة بريطانية، تقريراً عن صافي ثروة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مالك نادي مانشستر سيتي، والذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا قبل أيام بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي في مباراة النهائي.

ثروة منصور بن زايد مالك مان سيتي

كان صعود الشيخ منصور بن زايد السريع إلى النجومية الكروية مع مانشستر سيتي أمرًا لا يصدق، وقد كسب الكثير من المال على طول الطريق.وفق تقرير “sun” البريطانية

وحقق السيتي ثلاثية تاريخية بعد الفوز على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد حضر الشيخ منصور بن زايد، وشقيقه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، اللقاء النهائي، في استاد أتاتورك الأولمبي.

لكن الجمهور كله يفكر بنفس الشيء .. ما صافي ثروة الشيخ منصور بن زايد!

بحسب ما ورد استثمر الشيخ منصور 2.5 مليار جنيه إسترليني في مانشستر سيتي.

ولكن حتى بعد هذا الإنفاق الهائل، تقدر ثروة الملياردير بنحو 17 مليار.

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ويرأس منصور أيضًا شركة آبار للاستثمار، التي تضم 32٪ من شركة (فيرجين غالاكتيك – Virgin Galactic) وحصة 9.1٪ في شركة (دايملر Daimler).

علاوة على ذلك، فإن الشيخ منصور هو صاحب مؤسسة أبو ظبي للاستثمار الإعلامي، التي أسست قناة “سكاي نيوز عربية” في إطار شراكة مع (بريتيش سكاي برودكاستينغ) وهو تكتل بريطاني للإعلام والاتصالات مقره لندن.

ومع ذلك، فإن الاستثمار الأكثر ربحًا للشيخ منصور من خلال رئاسته مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار في أبو ظبي التي تشرف على صندوق الثروة السيادي الإماراتي البالغ 297 مليار جنيه إسترليني.

مانشستر سيتي في عهد الشيخ منصور

في عهد الشيخ منصور بن زايد الذي دام 15 عامًا، فاز مانشستر سيتي الآن بسبعة ألقاب في الدوري الممتاز بعد فوزه على أرسنال في موسم 2022/23.

كما حصل السيتي على ثلاث كؤوس وكؤوس اتحاد كرة القدم الإنجليزية خلال هذه الجولة الرائعة.

لكن الكأس الوحيد الذي استعصى على مانشستر سيتي كان دوري أبطال أوروبا، لكن أبناء المدرب بيب غوارديولا نجحوا في كسب اللقب بعد الفوز على إنتر ميلان الإيطالي في نهائي الدوري بهدف مقال لا شيء، حمل توقيع رودري.