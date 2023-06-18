لماذا يجب عليك تجنب الجلوس في مؤخرة الطائرة؟ طيار يجيب

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وطن- عند حجز عطلتك، قد ترغب في تجنب المقاعد الموجودة في الجزء الخلفي من الطائرة.

كل مكان للجلوس في الطائرة له مزاياه وعيوبه. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمقاعد الأكثر راحة، فإن التخطيط المسبق هو المفتاح.

لماذا عليك تجنب الجلوس في الجزء الخلفي من الطائرة؟

متحدثا لصحيفة “thedailystar” البريطانية، كشف الطيار وخبير الطيران الجوي باتريك سميث عن أسراره الداخلية بما في ذلك كيفية حجز أفضل المقاعد على متن الطائرة – ولماذا يجب على الركاب تجنب الجلوس في الخلف.

وقد أشار الطيار أن ذلك لا علاقة له بحقيقة أن ذلك المكان توجد فيه المراحيض غالبًا (على الرغم من أن هذا بحد ذاته عامل كبير بدرجة كافية) ولكنه اعترف بأن عمال الخطوط الجوية يوصون في كثير من الأحيان بحجز مقاعد في مقدمة الطائرة أو المقصورة، لأن الاضطرابات الجوية تكون بشكل عام أكثر في المقاعد الموجودة في مؤخرة الطائرات.



قائلا في هذا السياق: “كلما طالت مدة الرحلة، أصبح اختيار مقعدك أكثر أهمية. إذا كان هدفك الوحيد هو توفير المال من خلال استخدام خيار السعر الأرخص، فمن المحتمل أن تجد نفسك في المقاعد الوسطى.”



مضيفََا:”ولكن بالنسبة لأي رحلة تزيد مدتها عن بضع ساعات، أوصي بدفع مبلغ إضافي مقابل القدرة على اختيار مقعد. فقط ضع في اعتبارك أن الطائرات يتم تكوينها بطرق مختلفة اعتمادًا على طراز الطائرة والسوق. وأقترح إلقاء نظرة على الرسوم البيانية والمراجعات على مواقع مثل “SeatGuru.com.”

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في الواقع، ليست هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها أحد الخبراء في الطيران عن حيلهم للحصول على أفضل المقاعد.

في وقت سابق من هذا العام، حذرت المضيفة روزي الركاب من الجلوس في الجزء الخلفي من الطائرة لأن الحمام موجود هناك.



وقالت إنها دائما ما تختار الجلوس في الصف الخامس، وفي المقعد الملاصق للنافذة، على طائرات بوينغ 737.

أما بالنسبة لأسباب اختيارها هذا المقعد، قالت روزي أن الأسباب كالتالي: المنظر ممتاز من النافذة، حيث يمكنك رؤية جزء من جناح الطائرة، وجزء من المدينة في الخارج. هناك مساحة إضافية لتمديد القدمين. لا توجد مسؤولية مخرج الطوارئ على الراكب في الصف الخامس. الراكب في هذا الصف يستطيع وضع حقيبة صغيرة تحت الكرسي المقابل، بسبب المساحة الإضافية. يعتبر هذا الصف من أقرب الصفوف لمخرج الطائرة، حيث تتم المغادرة سريعا دون تأخير. يعتبر من أوائل الصفوف التي يبدأ المضيفون بتقديم الخدمات لهم.”

ما المقعد الأكثر أمانا في الطائرة؟

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالسلامة، يقول أحد خبراء الطيران إن الجزء الخلفي من الطائرة هو بالضبط المكان الذي يجب أن تكون فيه.

كشف فانس هيلدرمان، خبير الطيران والمؤلف والرئيس التنفيذي لشركة AFuzion، عن أفضل مكان للجلوس في حالة وقوع حادث تحطم.

في الحوادث المروعة التي تسببت في العديد من الوفيات، كانت المقاعد الوسطى في الجزء الخلفي للطائرة تُسجل أعلى معدلات البقاء على قيد الحياة. ومع ذلك، في حالة الاصطدام الأقل شدة، قد يكون الجلوس في بجوار الجناح من أكثر الأماكن أمانًا على متن الطائرة.