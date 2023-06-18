كل ما تريد معرفته عن فاجعة غرق سفينة اليونان.. مفاجآت مدوية وتفاصيل مؤلمة

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وطن- بعد ثلاثة أيام، ظهرت أسئلة أكثر من الإجابات حول كيفية غرق سفينة صيد متهالكة، تحمل “مئات” من الأشخاص قبالة الساحل اليوناني في أعمق جزء من البحر الأبيض المتوسط.

الأمم المتحدة دعت لإجراء تحقيق عاجل في الحادث حيث يُخشى أن يكون المئات في عداد المفقودين – من بينهم 100 طفل على متن السفينة.

وأعلن مسؤولون يونانيون، انتشال جثث 78 رجلا وامرأة وطفلا في أعقاب غرق السفينة مباشرة، ومنذ ذلك الحين لم يتم العثور على جثث.

وتم إنقاذ حوالي 104 ناجين، جميعهم من الرجال السوريين والمصريين والباكستانيين – بعد الحادث، على الرغم من أن نحو 500 شخص آخرين في عداد المفقودين ويخشى وفاتهم.

لكن بينما يختتم المسؤولون اليونانيون عملية البحث، يتساءل الكثيرون عما إذا كان خفر السواحل اليوناني وشركاؤه الأوروبيون يمكنهم فعل المزيد لإنقاذ الأشخاص على متن السفينة.

من أين أتى القارب؟

في 9 يونيو، أبحر قارب من شرق ليبيا على متنه حوالي 750 شخصًا على أمل الوصول إلى أوروبا، وتعتقد السلطات اليونانية والمنظمات غير الحكومية أن القارب كان متوجهاً إلى إيطاليا ، حيث كان من كانوا على متنه يأملون في طلب اللجوء.

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ترك العديد من الأشخاص على متن السفينة أوطانهم من أجل مستقبل أفضل والوصول إلى أقاربهم في أوروبا.

يوم الثلاثاء، رصدت طائرة مراقبة تابعة لوكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل “فرونتكس”، سفينة الصيد المكتظة في الساعة 12.47 مساءً بالتوقيت المحلي (9.47 صباحًا بتوقيت جرينتش) وقالت إنها أبلغت السلطات اليونانية.

وقالت السلطات اليونانية، إنها راقبت تقدم القارب وهو يواصل طريقه إلى إيطاليا بعد أن أبلغته “فرونتكس”.

غرق القارب قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية مساء الأربعاء، بعد خمسة أيام من انطلاقه.

كيف غرق القارب؟

لا تزال أسباب غرق القارب غير واضحة ، لكن المسؤولين اليونانيين والناجين والمنظمات غير الحكومية يقولون إن الاكتظاظ كان عاملاً مساهماً.

يعتقد الخبراء أن سفينة الصيد ربما نفد وقودها أو واجهت مشاكل في المحرك ، مما أدى إلى تحرك الناس لانقلاب السفينة.

وقال هاتف الإنذار، الذي يدير خطاً ساخناً للأشخاص الذين يواجهون محنة في البحر، إن الأشخاص على متن السفينة اتصلوا يوم الثلاثاء الساعة 3.20 مساءً بتوقيت جرينتش، وقالوا إن القارب لا يتحرك وأن القبطان قد فر على متن قارب صغير.

بعد 14 دقيقة، قالت المنظمة غير الحكومية إن الأشخاص الذين كانوا على متنها اتصلوا مرة أخرى، وقالوا إن القارب مكتظ ويتحرك من جانب إلى آخر.

وأكدت صور المراقبة التي التقطها خفر السواحل اليوناني وفرونتكس، أن السفينة كانت مكتظة.

ماذا يقول الناجون؟

قال ناجون إن خفر السواحل اليوناني حاول ربط حبل بالسفينة لسحبه إلى بر الأمان.

في وقت متأخر من يوم الخميس، أظهرت لقطات فيديو أحد الناجين وهو يخبر رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس، أن خفر السواحل ألقى بحبل على ركاب القارب.

وقال أحد الناجين، إن الأشخاص الموجودين على متن السفينة لم يعرفوا كيف يسحبون الحبل، وبدأت السفينة تميل يمينًا ويسارًا كان قارب خفر السواحل يتحرك بسرعة كبيرة، لكن السفينة كانت تميل بالفعل إلى اليسار، وهكذا غرقت.

وذكرت شركة الإنذار فون، أن الأشخاص الذين كانوا على متنها طلبوا المساعدة في مناسبتين على الأقل، وإنها أبلغت السلطات اليونانية ووكالات الإغاثة قبل ساعات من وقوع الكارثة.

وأكّد الناجون الذين تحدثوا إلى الناشطة في مجال حقوق الإنسان نوال صوفي، أن الأشخاص على متن السفينة كانوا يحاولون التقاط الإمدادات من السفن التجارية والسلطات اليونانية ، بما في ذلك زجاجات المياه والتي ربما تكون قد ساهمت في تأرجح القارب من جانب إلى آخر، والتسبب في حالة من الذعر.

ماذا يقول خفر السواحل اليوناني؟

وقالت السلطات اليونانية، إن القارب رفض جميع أشكال المساعدة حتى اللحظة الأخيرة قبل غرق السفينة.

أيدت شركة Eastern Mediterranean Maritime Limited ، التي تدير الناقلة Lucky Sailor Merchant التي ترفع علم مالطا والتي ساعدت الأشخاص على متن القارب، جانبا من هذا الادعاء وقالت إن الأشخاص على متن السفينة كانوا “مترددين جدًا” في تلقي المساعدة.

كما رفضت أثينا مزاعم الناجين بأن القارب غرق لأن خفر السواحل حاول ربط حبل بالسفينة وسحبه إلى الشاطئ.

وقال متحدث باسم الحكومة، إن خفر السواحل استخدموا حبلًا ليثبتوا أنفسهم ويقتربوا ويروا ما إذا كانوا يريدون أي مساعدة، لكنه أصر على أن خفر السواحل لم يحاول جر القارب أو ربط سفينة خفر السواحل به.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل اليوناني نيكوس أليكسيوي، إن خفر السواحل والسفن الخاصة عرضت مرارًا عبر الراديو ومكبرات الصوت لمساعدة السفينة يوم الأربعاء أثناء تواجدها في المياه الدولية.

وقال أليكسيوي، إن أي محاولة لنقل سفينة الصيد المزدحمة أو المئات من الأشخاص غير الراغبين إلى السفن القريبة كانت عملية خطيرة.

وأضاف أنه بعد أن قبلت سفينة الصيد طعامًا من سفينة تجارية ، رفض الركاب على متن القارب حبلًا يحمل المزيد من الإمدادات من سفينة تجارية ثانية لأنهم اعتقدوا أن العملية برمتها كانت وسيلة لنقلهم إلى اليونان.

وفي وقت سابق، قال خفر السواحل اليوناني إن متحدثًا باللغة الإنجليزية على متن السفينة أصر على أن السفينة ليست في خطر، ولا تحتاج إلى أي مساعدة.

لماذا تنتقد الجماعات الحقوقية اليونان؟

على الرغم من التأكيدات اليونانية، انتقدت وكالات الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية خفر السواحل اليوناني وقالت إنه كان يجب أن يتحرك في وقت سابق لإنقاذ الأشخاص على متن القارب.

وقال فينسينت كوشيتيل المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لوسط وغرب البحر الأبيض المتوسط ​​، إن حجة اليونان بشأن عدم التدخل “لا تصمد”.

وقال هاتف الإنذار، إن الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة اتصلوا بهم قبل ساعات من غرق السفينة وقالوا إنهم “لا يستطيعون النجاة في الليل”.

كما انتقد خبراء قانونيون خفر السواحل اليوناني، قائلين إن القانون البحري كان سيطلب من السلطات اليونانية محاولة الإنقاذ إذا كان القارب غير آمن، بغض النظر عما إذا كان الركاب قد طلبوا ذلك.