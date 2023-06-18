الأحد, يونيو 18, 2023
الرئيسيةالهدهدقطري مثلي الجنس يروج لميوله علنا بالزي الخليجي في أمريكا (فيديو)
الهدهد

قطري مثلي الجنس يروج لميوله علنا بالزي الخليجي في أمريكا (فيديو)

الطبيب القطري مثلي الجنس، ناصر محمد كان قد أعلن قبل سنوات ميوله الجنسية المثلية وطلب اللجوء للولايات المتحدة

كتب فهمي الورغمي
الطبيب القطري مثلي الجنس ناصر محمد
الطبيب القطري مثلي الجنس ناصر محمد
- Advertisement -

وطن – استفز الطبيب القطري ناصر محمد، الذي أعلن منذ سنوات أنه مثلي الجنس، كثيراً من النشطاء في المنطقة العربية بعد ظهوره في حفل ضخم لما يعرف بمجتمع الميم ـ المثليين جنسيا ـ بالولايات المتحدة الأمريكية وقد كان يرتدي الزي الخليجي التقليدي وعليه علم المثلية، المشار له بألوان قوس قزح.

قطري مثلي الجنس يتجول في أمريكا

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الطبيـب القطري ناصـر مـحمد وهو يتجول في أوساط عشرات مثلي الجنس، فيما بدا أنه حفل كبير بأحد الولايات.

ومعلوم أنه في شهر حزيران/ يونيو من كلّ عامٍ، ينشط المثليّون في العالم للإعلان عن أنفسهم واستجلاب الدّعم لما أصبح مجتمعًا خاصًّا بهم في شهرٍ يُطلَقُ عليه “شهر الفخر” أو ” LGBT pride”، تنتشرُ فيه مسيراتُهم في مختلف أنحاء العالم، وتتضامن معهم الشركات الاقتصاديّة والتجاريّة والإعلاميّة في شهرٍ يُرادُ له أن يُظهِر العالمَ داعمًا لتوجهاتهم وميولاتهم.

ويشار أن احتفال الشواذ جنسيا بيومهم المزعوم، كان يتمّ سنويًا في يوم الأحد الأخير من شهر يونيو، ثم بدأ التّخطيط لتكون الفعاليات والبرامج على مدار الشهر كاملًا.

- Advertisement -

وكان الإعلان الرسميّ عن شهر يونيو شهرًا للفخرِ على لسان الرّئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1999، وطالب المجتمع الأمريكيّ بمختلف أطيافه ومؤسّساته بدعم المثليين ومشاركتهم في شهر الفخر.

وبالعودة إلى الطبيب القطري مثلي الجنس، ناصر محمد، فقد أثارت تصرفاته وطريقة ظهوره مرتديا الزي الخليجي التقليدي بينما كان يُروج لميولاته الجنسية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الطبيب القطري مثلي الجنس ناصر محمد يثير الجدل

في سياق الردود الغاضبة على ظهور الطبيب القطري مثلي الجنس ناصـر محـمد بالزي الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر بعض الناشطين أن هذا الفعل يعتدي على قيم وتقاليد المجتمع، وأنه يهدد الهوية الثقافية والدينية.

ورأى بعض المغردين أن هذا الظهور يعكس استهانة بالعادات والتقاليد الثقافية الخاصة بالمنطقة العربية، وأنه يثير الفوضى والتشويش على النظام الاجتماعي والأخلاقي.

فيما طالبت بعض الردود بمحاسبة الشخص المعني واعتباره انتهاكًا للقانون والقيم المجتمعية (القطرية)، وأكدت على ضرورة المحافظة على الثوابت والتقاليد الثقافية للمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب القطري مثلي الجنس ناصـر محمـد، كان قد طلب اللجوء قبل سنوات للولايات المتحدة الأمريكية بسبب ميوله الجنسية التي يرفضها القانون القطري.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

الهدهد

منتج بألوان علم المثليين يثير حفيظة العمانيين (شاهد)

الهدهد

سبب وفاة الكابتن سعيد المسند وشقيق أمير قطر ينعاه بكلمات مؤثرة

اقتصاد

بلومبيرغ تكشف عن تحرك إماراتي عاجل لسد فجوة تمويلية في تركيا بعد انسحاب بنوك غربية!

الهدهد

هل كان باتمان و روبن مثليي الجنس في فيلم 1997.. حقيقة مزاعم تجتاح مجتمع الميم

الهدهد

بيل غيتس في الصين.. عملاق سيليكون فالي يزور “صديقه القديم” و “شي” يراهن على الأمريكيين

الهدهد

بعد عقود من العسل.. العلاقات الأمريكية السعودية مهددة “وقابلة للكسر”

الهدهد

جاسم بن حمد يتفوق.. قطر على أعتاب حسم صفقة مانشستر يونايتد

الهدهد

وزير الخارجية العُماني يكشف عن قرب توصل إيران والولايات المتحدة لاتفاق حول أمر هام!

اقتصاد

قطر تجري محادثات للاستحواذ على نسبة كبيرة من أقدم 7 فنادق في مصر!.. تعرف عليها

الهدهد

للحفاظ على مشاعر المثليين.. عمدة لندن المُسلم يثير جدلا بقرارات “سخيفة”

الهدهد

شاهد هدية قدمها معارض مصري لـ أمير قطر وهكذا كان رد فعله (فيديو)

حياتنا

ايجيم دينكشال أجمل مراسلة تركية.. تعابير وجه مثيرة جعلتها حديث الساعة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هل جرفه بيبارجوي؟.. فيديو متداول لـ قرش على شواطئ دبي وهذه حقيقته

نظرك 20/20.. إذا اكتشفت القلم المخفي في الصورة

تضم وزيرتين.. تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف

السويد لم تحول ممارسة الجنس لرياضة وطنية لها بطولة.. وهذه الحقيقة

المقطع الجنسي الذي تسبب بطلاق غادة إبراهيم وعلاقتها بقريب صدام حسين

حفيظ دراجي يرد على الساخرين من حذاء تبون: “أشرف من وجوه قادتهم”

“خاشقجي وأبو منشار وأشياء أخرى”.. عودة سعود القحطاني تُحرج ولي العهد

أخطاء ذبح الأضحية وشروطها.. قد يغفل عنها الكثيرون ونتائجها كارثية

توفي فجأة.. سبب وفاة الأمير طلال بن فهد في أمريكا وموعد جنازته

منتج بألوان علم المثليين يثير حفيظة العمانيين (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC