قطري مثلي الجنس يروج لميوله علنا بالزي الخليجي في أمريكا (فيديو)

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وطن – استفز الطبيب القطري ناصر محمد، الذي أعلن منذ سنوات أنه مثلي الجنس، كثيراً من النشطاء في المنطقة العربية بعد ظهوره في حفل ضخم لما يعرف بمجتمع الميم ـ المثليين جنسيا ـ بالولايات المتحدة الأمريكية وقد كان يرتدي الزي الخليجي التقليدي وعليه علم المثلية، المشار له بألوان قوس قزح.

قطري مثلي الجنس يتجول في أمريكا

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، الطبيـب القطري ناصـر مـحمد وهو يتجول في أوساط عشرات مثلي الجنس، فيما بدا أنه حفل كبير بأحد الولايات.

الله يشوه وجهك مثل ماشوهت اللبس العربي..

كرم الله العرب والمسلمين من ان يمثلهم شخص مريض في عقيدته وذاته

نتمنى معاقبة من قبل الدولة التابع لها #الاستديو37 #هند_القحطاني#يوم_الاب_العالمي pic.twitter.com/FS41LPhFbW — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) June 18, 2023

ومعلوم أنه في شهر حزيران/ يونيو من كلّ عامٍ، ينشط المثليّون في العالم للإعلان عن أنفسهم واستجلاب الدّعم لما أصبح مجتمعًا خاصًّا بهم في شهرٍ يُطلَقُ عليه “شهر الفخر” أو ” LGBT pride”، تنتشرُ فيه مسيراتُهم في مختلف أنحاء العالم، وتتضامن معهم الشركات الاقتصاديّة والتجاريّة والإعلاميّة في شهرٍ يُرادُ له أن يُظهِر العالمَ داعمًا لتوجهاتهم وميولاتهم.

ويشار أن احتفال الشواذ جنسيا بيومهم المزعوم، كان يتمّ سنويًا في يوم الأحد الأخير من شهر يونيو، ثم بدأ التّخطيط لتكون الفعاليات والبرامج على مدار الشهر كاملًا.

بالتفصيل:

هذا الساقط هو ناصر محمد من قطر ناشط في حقوق المثليين

و هذه صور أخرى له👇👇#سعود_القحطاني#يوم_الاب_العالمي pic.twitter.com/wUwuwXZiAP — د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) June 18, 2023

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وكان الإعلان الرسميّ عن شهر يونيو شهرًا للفخرِ على لسان الرّئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1999، وطالب المجتمع الأمريكيّ بمختلف أطيافه ومؤسّساته بدعم المثليين ومشاركتهم في شهر الفخر.

وبالعودة إلى الطبيب القطري مثلي الجنس، ناصر محمد، فقد أثارت تصرفاته وطريقة ظهوره مرتديا الزي الخليجي التقليدي بينما كان يُروج لميولاته الجنسية، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الطبيب القطري مثلي الجنس ناصر محمد يثير الجدل

في سياق الردود الغاضبة على ظهور الطبيب القطري مثلي الجنس ناصـر محـمد بالزي الخليجي في الولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر بعض الناشطين أن هذا الفعل يعتدي على قيم وتقاليد المجتمع، وأنه يهدد الهوية الثقافية والدينية.

السعودي يصرح انه يمثل العرب المثليين

رب اقم الساعه pic.twitter.com/Gbe2gL0VUv — سرمد🇾🇪بديل (@SRMd126) June 18, 2023

ورأى بعض المغردين أن هذا الظهور يعكس استهانة بالعادات والتقاليد الثقافية الخاصة بالمنطقة العربية، وأنه يثير الفوضى والتشويش على النظام الاجتماعي والأخلاقي.

فيما طالبت بعض الردود بمحاسبة الشخص المعني واعتباره انتهاكًا للقانون والقيم المجتمعية (القطرية)، وأكدت على ضرورة المحافظة على الثوابت والتقاليد الثقافية للمنطقة.

عندما يبتعد الانسان عن هدى الله يصبح عنصر شيطاني سيء منسلخ لا شرف له ولاقيمة

أيضاً عندما لايحصن الأباء أبنائهم هكذا يصبح واقعهم في المستقبل يكون طائعاً لأعدائه الذي قال الله عنهم..

((يا أيها الذين آمنوا إن تُطِيعُواْ فريقاً من الذين إوتوا الكتاب يَرُدُّوكُم بعد ايمانكم كافرين)). pic.twitter.com/lg1yGaSIo4 — شظايا قلم مجاهد✪ (@yousufgousuf) June 18, 2023

وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب القطري مثلي الجنس ناصـر محمـد، كان قد طلب اللجوء قبل سنوات للولايات المتحدة الأمريكية بسبب ميوله الجنسية التي يرفضها القانون القطري.