فيلم إباحي صوت وصورة في درجة رجال الأعمال على خطوط طيران شهيرة! (شاهد)

وطن- تم رصد مسافر في درجة الأعمال في الخطوط الجوية المتحدة ” يونايتد إيرلاينز”، الأمريكية، وهو يشاهد مواد إباحية فاضحة مع تشغيل الصوت أثناء رحلة طويلة.

انتقل راكب آخر لم يكشف عن اسمه إلى تويتر ليخبر المتابعين بأن درجة رجال الأعمال في الطائرة ليست آمنة. ومن الطبيعي أن يشاهد ويسمع بها فيلما إباحياً ، وأطلق سؤالًا على شركة الطيران.

وغرد الرجل: “سألتهم عما إذا كانت هناك عواقب لمشاهدة المواد الإباحية على طائراتكم؟”.

وكان من الواضح أن الرجل كان غاضبًا من المسافر المثير للاشمئزاز الذي كان يشاهد الأفلام الإباحية “داخل الطائرة معظم الرحلة”.

من الواضح أن مواد المشاهدة الخاصة به كانت غير مقبولة للرحلة ، وتدخلت مضيفة طيران لتطلب من الرجل عدم مشاهدة مقاطع الفيديو ، على الرغم من أنه استمر.

@united Are there no consequences for watching porn on your planes? This man watched porn on and off for most of the flight. The flight attendant did tell him “you can’t watch that” after I complained & showed him these pics that I took from my seat. Cont… pic.twitter.com/ZFoZJraE9n

— WWJenD she/her 👩🏻‍⚕️👩🏻‍🔬💉🌊🏳️‍⚧️🏳️‍🌈✊🏾 (@momxfourboys) June 13, 2023