الأحد, يونيو 18, 2023
الرئيسيةالهدهدفعل مُخجل لوزير التجارة العراقي يتسبب بفضيحة له (فيديو)
الهدهد

فعل مُخجل لوزير التجارة العراقي يتسبب بفضيحة له (فيديو)

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة للوزير أثير الغريري إلى محافظة كركوك شمال العراق

كتب خالد الأحمد
وزير التجارة العراقي يهين مسنا في كوكوك
وزير التجارة العراقي يهين مسنا في كوكوك
- Advertisement -

وطن – أثار تصرف لوزير التجارة العراقي أثير الغريري، موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وبخ مواطناً مسناً على الملأ وتعامل معه بفوقية واستعلاء، وفجر هذا الموقف غضب العراقيين الذين طالبوا بإقالته أو استجوابه من قبل مجلس النواب العراقي.

وجاء ذلك، خلال زيارة مفاجئة لوزير التجارة، إلى محافظة كركوك شمال العراق، حيث بدا المواطن يشتكي من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته وناشده لحل مشكلته.

وزير التجارة العراقي يهين مسن ويثير حفيظة مواطنيه

وبدا الوزير المذكور أثير الغريري بين عدد من مساعديه وهو يرفع يده عالياً ويصرخ في وجه المواطن قائلاً: “وش عندك” –ماذا لديك- وتابع “عيب” ثم أمره أن يأتي إليه.

وعلى طريقة التعامل المخابراتي صرخ بوجه أحد مساعديه ” جبلياه” وعندما أتى المواطن قال له أنه أمضى 4 ساعات دون أن ينجز معاملته.

- Advertisement -

وأثارت طريقة تعامل الوزير مع المواطنين موجة من الغضب والاستياء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا أسلوبه بالمتغطرس والعنجهي، وقالوا للوزير إنه مهما علا منصبك فإنك تبقى خادما للشعب.

وعلق “أحمد علي”: “من منطق الاستعلاء والتكبر يتعامل المسؤول العراقي مع المواطن صاحب السلطة بحسب ادعاء المسؤولين”.

وقال “محمد شيا”: “ماهكذا تورد الإبل لأن المواطن ليس عبداً لديكم لتذلوه بهذه الطريقة المهينة”.

وعقب دكتور علي: “الأخلاق السيئة والتكبر والظلم لوزير التجارة السني أثير الغريري ولمحافظ كركوك السني راكان الجبوري، تذكر الناس بتصرفات الرفاق البعثيين الذين كانوا يذلون المواطن ويدوسون على كرامته”.

وغرد “محمد الحر” مهاجما وزير التجارة العراقي: “المسؤول، أو الوزير هو موظف بالدولة وخادم عند المواطن وليس العكس”.

وأضاف أن “الحق ليس على الوزير بل على من حمله المسؤولية ومنحه السلطة”.

فيما رأت “نغـم الصدرية” أن بعض المسؤولين ليس لديهم ذرة شعور بالمسؤولية تجاه المواطن المغلوب على أمره”.

الجدير ذكره، أن وزير التجارة أثير الغريري كان زار كركوك السبت، حيث اطلع من المحافظ راكان سعيد الجبوري، على عمليات تسويق محصول القمح بمراكز الاستلام في المحافظة.

من هو الوزير أثير الغريري؟

و”أثير داود سلمان الغريري” هو وزير التجارة العراقي في حكومة محمد شياع السوداني. وصوّت له مجلس النواب يوم 27 تشرين الأول سنة 2022.

ولد في العاصمة بغداد عام 1976 حصل على شهادة ماجستير في الاقتصاد من “جامعة بنها” بمصر عام 2018.

تدرّج “الغريري” في المناصب التالية: مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب 2021_الان – مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية ( 2020_2021 .

ثم معاون مدير عام التخطيط والمتابعة 2018_2020 – معاون مدير الشركة العامة للتجارة المواد الغذائية 2008_2018 -مستشار الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية 2001_2004.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

الهدهد

بعد 73 عاما.. أدلة “لا يمكن إنكارها” على التورط الصهيوني في الهجوم على يهود العراق

الهدهد

بصالة الشرف الكبرى.. هكذا تم استقبال أمير قطر في العراق (شاهد)

حياتنا

الممثلة الإباحية ميرا النوري تتجول في النجف الأشرف وعراقيون يفقدون صوابهم!

حياتنا

راما الركابي تكشف صدرها في بث مباشر.. عراقية مُتحولة جنسيا تحدث ضجة

الهدهد

بعد تسريب موعدها.. تفاصيل زيارة أمير قطر المرتقبة إلى العراق

الهدهد

الحمى النزفية تثير الرعب في العراق والصحة تحدد أسباب انتشارها

فيديو

“فيديو القطة” من العراق يُدمي القلب.. عراقي نُزعت الرحمة من قلبه

تقارير

مسؤول عربي ارتشى بـ ٢٥٠٠ جنيه استرليني لترحيل فلسطينيي حيفا ويافا لمستنقعات الغراف في ذي قار بالعراق عام ١٩٣٩‎‎

الهدهد

رغد صدام حسين وتهنئة خاصة لـ أردوغان.. أي دلالات سياسية وراءها؟

الهدهد

إحداهن أُجبرت على الزواج من مقاتل مغربي وهي طفلة.. “نساء داعش” وشهادات صادمة

الهدهد

بسبب بوتين.. موقف محرج لمذيع BBC من مسؤول جنوب إفريقي :” كم قتل توني بلير في العراق؟”

الهدهد

هل استعان صدام حسين بـ 40 شبيها للخداع؟.. فيديو لمحاميه يحسم الجدل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

توفي فجأة.. سبب وفاة الأمير طلال بن فهد في أمريكا وموعد جنازته

منتج بألوان علم المثليين يثير حفيظة العمانيين (شاهد)

ما صافي ثروة الشيخ منصور بن زايد؟! .. رقم فلكي

لماذا بدت ميغان ماركل مكتئبة وحزينة؟! (شاهد)

لماذا تحبنا الكلاب؟.. إجابات مذهلة كشفها العلم الحديث

قد تُغضب ابن سلمان.. صورة نادرة لـ جمال خاشقجي نشرها ابنه صلاح

مع اقتراب الصيف.. إليك هذه الحيل لإبعاد الذباب عن المنزل

بكاميرا مصور كويتي.. لقطة مبهرة من عُمان تتصدر حساب أبل الرسمي

ماذا يحدث حقًا عندما لا تقوم بإغلاق هاتفك الخلوي على متن طائرة؟

7 علامات مفاجئة لمرض صمام القلب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC