فعل مُخجل لوزير التجارة العراقي يتسبب بفضيحة له (فيديو)

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وطن – أثار تصرف لوزير التجارة العراقي أثير الغريري، موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن وبخ مواطناً مسناً على الملأ وتعامل معه بفوقية واستعلاء، وفجر هذا الموقف غضب العراقيين الذين طالبوا بإقالته أو استجوابه من قبل مجلس النواب العراقي.

وجاء ذلك، خلال زيارة مفاجئة لوزير التجارة، إلى محافظة كركوك شمال العراق، حيث بدا المواطن يشتكي من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته وناشده لحل مشكلته.

ماكو شي بس وزير التجارة ديتفاهم مع مواطن عراقي pic.twitter.com/crgRVALf7C — عزيز الربيعي (@aziz_alrubaye) June 17, 2023

وزير التجارة العراقي يهين مسن ويثير حفيظة مواطنيه

وبدا الوزير المذكور أثير الغريري بين عدد من مساعديه وهو يرفع يده عالياً ويصرخ في وجه المواطن قائلاً: “وش عندك” –ماذا لديك- وتابع “عيب” ثم أمره أن يأتي إليه.

وعلى طريقة التعامل المخابراتي صرخ بوجه أحد مساعديه ” جبلياه” وعندما أتى المواطن قال له أنه أمضى 4 ساعات دون أن ينجز معاملته.

الفرق في التعامل مع المواطنين بين وزير التجارة أثير الغريري ووزير التعليم العالي نعيم العبودي . pic.twitter.com/g6hqH9Z2Xb — AMEER THIQAR (@N_Q_M_U_313) June 18, 2023

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وأثارت طريقة تعامل الوزير مع المواطنين موجة من الغضب والاستياء من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا أسلوبه بالمتغطرس والعنجهي، وقالوا للوزير إنه مهما علا منصبك فإنك تبقى خادما للشعب.

وعلق “أحمد علي”: “من منطق الاستعلاء والتكبر يتعامل المسؤول العراقي مع المواطن صاحب السلطة بحسب ادعاء المسؤولين”.

من منطق الاستعلاء والتكبر يتعامل المسؤول العراقي مع المواطن صاحب السلطة بحسب ادعاء المسؤولين #العراق https://t.co/wQHabh5KD1 — أحمد علي (@APress76) June 18, 2023

وقال “محمد شيا”: “ماهكذا تورد الإبل لأن المواطن ليس عبداً لديكم لتذلوه بهذه الطريقة المهينة”.

وعقب دكتور علي: “الأخلاق السيئة والتكبر والظلم لوزير التجارة السني أثير الغريري ولمحافظ كركوك السني راكان الجبوري، تذكر الناس بتصرفات الرفاق البعثيين الذين كانوا يذلون المواطن ويدوسون على كرامته”.

الاخلاق السيئه و التكبر و الظلم لوزير التجارة السني اثير الغريري و لمحافظ كركوك السني راكان الجبوري ، يذكرون الناس بتصرفات الرفاق البعثيه من يذلون المواطن ويدوسون على كرامته pic.twitter.com/ZfhjuFX7kF — دكتور علي (@20yahia1920) June 18, 2023

وغرد “محمد الحر” مهاجما وزير التجارة العراقي: “المسؤول، أو الوزير هو موظف بالدولة وخادم عند المواطن وليس العكس”.

وأضاف أن “الحق ليس على الوزير بل على من حمله المسؤولية ومنحه السلطة”.

بالفيديو

بهذه الطريقة تعامل وزير التجارة اثير الغريري مع فلاح ناشده لصرف مستحقاته في احدى دوائر الوزارة

المسؤول،، أو الوزير هو موظف بالدولة وخادم عند المواطن وليس العكس

بالخير على هذه الأخلاق العالية التي يتصف بها هذا الوزير والذي معه

مو الصوج به صوج الذي حمله المسؤولية والسلطة… pic.twitter.com/Zu02Xs1mWx — محمد الحر 🇮🇶 (@Mohammed_alhu13) June 18, 2023

فيما رأت “نغـم الصدرية” أن بعض المسؤولين ليس لديهم ذرة شعور بالمسؤولية تجاه المواطن المغلوب على أمره”.

الجدير ذكره، أن وزير التجارة أثير الغريري كان زار كركوك السبت، حيث اطلع من المحافظ راكان سعيد الجبوري، على عمليات تسويق محصول القمح بمراكز الاستلام في المحافظة.

من هو الوزير أثير الغريري؟

و”أثير داود سلمان الغريري” هو وزير التجارة العراقي في حكومة محمد شياع السوداني. وصوّت له مجلس النواب يوم 27 تشرين الأول سنة 2022.

ولد في العاصمة بغداد عام 1976 حصل على شهادة ماجستير في الاقتصاد من “جامعة بنها” بمصر عام 2018.

تدرّج “الغريري” في المناصب التالية: مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب 2021_الان – مدير عام الشركة العامة للأسواق المركزية ( 2020_2021 .

ثم معاون مدير عام التخطيط والمتابعة 2018_2020 – معاون مدير الشركة العامة للتجارة المواد الغذائية 2008_2018 -مستشار الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية 2001_2004.