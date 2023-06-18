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رياضة

رياض محرز يحسم قراره بشأن عرض أهلي جدة السعودي

أهلي جدة تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع الجزائري محرز هذا الصيف ب100 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
رياض محرز وعرض أهلي جدة السعودي
رياض محرز وعرض أهلي جدة السعودي
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وطن- حسم النجم الجزائري الدولي رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، قراره بشكل نهائي بشأن اهتمام نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد معه بعرض خيالي هذا الصيف.

وقال الجزائري محرز بشأن عرض نادي أهلي جدة السعودي العائد إلى دوري الأضواء من جديد بعد هبوطه الموسم المنصرم، ” لديّ عقد مع مانشستر سيتي، لا يوجد أي شيء مهم. وحالياً سأركز مع تربص المنتخب الجزائري، وبعدها سأدخل في إجازة”.

رياض محرز وعرض أهلي جدة السعودي

وكانت تقارير صحيفة قد تحدثت في وقت سابق، عن تقديم نادي أهلي جدة السعودي عرضاً مغرياً إلى الجزائري رياض محرز للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية الجاري حتى نهاية هذا الشهر.

وبينت تلك التقارير، بأن العرض المقدم إلى الجزائري محرز. لاعب مانشستر سيتي، بلغ قيمته 100 مليون يورو، لمدة موسمين كاملين مع خيار التمديد لعام آخر إضافي.

رياض محرز
رياض محرز

ونجح محرز من تحقيق الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي. هذا الصيف، وهي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كما وينتهي عقد محرز مع نادي مانشستر سيتي في صيف عام 2025، بعد الموافقة على تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي نهاية صيف الموسم الماضي.

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مباراة المنتخب الجزائري

وسيلعب الدولي محرز برفقة منتخب بلاده الجزائر أمام أوغندا، في التصفيات الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، على ملعب ( ستاد جابوما).

الجزائري محرز
الجزائري محرز

كما وستكون مباراة الجزائر وأوغندا، في تمام الساعة الرابعة مساءً. بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، أما بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة السادسة مساءً.

تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024

ويعتلي المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء)، صدارة ترتيب دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024. برصيد 12 نقطة، كما ويليه تنزانيا وأوغندا في المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط.

ويتذيل ترتيب المجموعة منتخب النيجر برصيد نقطتين حتى يومنا هذا.

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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